NFT-ovi i navijački tokeni preoblikuju sportsku industriju

Digitalno doba promijenilo je način na koji se brendovi i timovi povezuju sa svojim obožavateljima. Koristeći nove tehnologije poput NFT-ova i navijačkih tokena, sportski brendovi dosežu nove prostore i otvaraju nove putove prihoda koji prije nisu bili dostupni.

Pandemija COVID-19 odigrala je ulogu u prihvaćanju nezamjenjivih tokena (NFT) od strane sportskih klubova i brendova. Zatvorila je tradicionalne izvore prihoda i natjerala timove da se digitaliziraju.

Danas su NFT-ovi postali jedna od najvrućih tema u kripto prostoru, ali i najtraženijih tehnologija u više industrija, uključujući sport.

NFT sportski trendovi

Njihova jedinstvenost ključna je za njihovu svestranost, jer mogu poslužiti kao sredstva za različite vrste informacija. Zbog toga momčadi poput poznatih nogometnih klubova i organizacije poput NBA-a istražuju ovu tehnologiju, nakon čega je koriste u razne svrhe.

Nike je uvijek bio brz u prihvaćanju nove tehnologije. Stoga ne čudi što je postao jedan od pionira NFT-a u sportskoj industriji. Marka sportske odjeće patentirala je sustav koji omogućuje uparivanje tenisica s NFT-om, što dokazuje njihovu autentičnost i potiče korisnike na kupnju originalnih proizvoda.

Ovaj sustav, nazvan Cryptokicks, također bi mogao omogućiti korisnicima da kreiraju svoje custom made tenisice stvaranjem algoritamski dizajniranih tenisica.

Osim toga, NFT-ovi su zaslužni za promjenu koncepta kolekcionarskih predmeta, poput fizičkih kolekcionarskih kartica s portretom i biografijom sportaša. U tom smislu, tvrtke poput Dapper Labsa doživjele su ogroman rast.

Njegov krunski dragulj, NBA Top Shots, projekt koji prodaje videozapise najupečatljivijih snimaka u povijesti NBA lige, uspio je ostvariti prihod od 700 milijuna dolara u manje od godinu dana, prema izjavama izvršnog direktora Rohama Gharegozloua, s više od 150.000 jedinstvenih korisnika koji se svakodnevno prijavljuju na platformu.

Još jedan veliki trend pojava je decentraliziranih sportskih platformi, bilo usredotočenih na određeni sport ili ujedinjavanja ljubitelja nekoliko sportova odjednom. U partnerstvu s timovima iz cijelog svijeta, cilj im je stvoriti prostor za interakciju fanova i sportaša korištenjem NFT-ova i fan token sustava.

Uspon navijačkih tokena

Navijački tokeni omogućuju profesionalnim timovima da se približe svojoj bazi obožavatelja u post-pandemijskom okruženju. Unovčavaju interakciju sa svojim navijačima, plaćaju troškove i potpisuju igrače.

Međutim, postoji još koristi. Korištenje navijačkih tokena i jedinstvenih NFT-ova, klubova i platformi može dodati stupanj gamifikacije za navijače. Kao rezultat toga, stvaraju neviđenu razinu interakcije i poboljšavaju cjelokupno korisničko iskustvo.

Prvo, kroz tokene, navijači postaju dio procesa donošenja odluka. Na primjer, mogu odabrati koju će pjesmu sportaš koristiti za svoj sljedeći ulaz ili koji bi video trebao snimiti sljedeći.

Drugo, mogu sudjelovati u NFT dropovima i lutrijama te dobiti dodatne VIP pogodnosti. To bi moglo uključivati pristup ekskluzivnim događajima druženja, autograme i službenu opremu tima. Fan tokeni čak bi mogli zaraditi nešto novca kroz aktivnosti zarade, dijeleći uspjeh svog tima s navijačima.

Točna tokenomika razlikovat će se od kluba do kluba i od platforme do platforme. Međutim, s boomom koji se događa u industriji navijačkih tokena i NFT-ova, ovo tržište već je vrlo zasićeno. To stvara zdravu konkurenciju, gurajući platforme za stvaranje jedinstvene tokenomije gdje navijački tokeni imaju stvarnu korisnost.

Više od 37 organizacija i platformi već je pokrenulo svoje tokene obožavatelja. Juventus FC bio je prva momčad koja je lansirala vlastiti token, ali ubrzo su ga slijedili mnogi drugi koji su vidjeli budućnost u ovakvom pothvatu. Dinamo Zagreb od kolovoza također ima svoj token.

Navijački tokeni dio su posla vrijednog 550 milijuna dolara koji uključuje više klubova. Prema nekim procjenama, industrija tokena obožavatelja mogla bi postati industrija vrijedna 10 milijardi dolara u sljedećih nekoliko godina.

Budućnost je digitalna

U NFT prostoru došlo je do eksplozije PFP (profile picture) avatarskih projekata poput CryptoPunksa, Bored Ape Yacht Cluba, Pudgy Penguinsa, Cool Catsa i ostalih.

Iako mnogi kažu da je trend avatara već dosegao točku zasićenja, ne bi bilo čudno vidjeti još više varijanti ovog formata kako se Web3 širi.

Korisnici weba danas se više bave svojom privatnošću i sigurnošću nego ikad, a ovaj trend to ističe. Štoviše, s platformama poput Twittera koje će uskoro implementirati autentifikaciju NFT-ova, vjerojatno će imati trajnu popularnost.

Ova godina također je bila ogromna za područje generativne umjetnosti. Najrjeđa djela iz kolekcija Art Blocks poput Fidenze i Ringersa dosežu višemilijunske procjene.

Prošireni svemir NFT-ova

NFT prostor još je uvijek u samim povojima razvoja, te mu vjerojatno slijedi još agresivnija ekspanzija, iz razloga što je blockchain poput Ethereuma stvorio način da umjetnici iz raznih područja mogu izravno biti nagrađeni za svoj rad, bez prisutnosti posrednika.

Tokenizirano fotografiranje događaja također počinje uzlijetati. Možemo zamisliti budućnost u kojoj se odlučujući trenuci s nogometnih utakmica ili drugih događaja tokeniziraju.

NFT-ovi će se također infiltrirati u videoigre jer osnažuju korisnike i daju im vlasništvo nad predmetima. Play-to-earn koncept u budućnosti sigurno će postati sve popularniji.

Timovi i sportske tvrtke sigurno će nastaviti istraživati potencijal blockchain tehnologije i koristiti je kako bi se obožavatelji više angažirali u svojim aktivnostima.

Donošenje odluka putem navijačkih tokena također bi se moglo dodatno razviti i unaprijediti kako bi odigralo bitnu ulogu u samom poslovanju i okruženju tima.

Mnogi još uvijek skeptično promatraju NFT-ove i tokene obožavatelja. Međutim, to je prirodna evolucija sustava. Djelomično ga je pokrenula pandemija, neizbježan tehnološki napredak i stvarnost digitalizacije. Sve to zahtijeva dublja iskustva, bolju uslugu obožavatelja i kvalitetnije veze.