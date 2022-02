NFT Wash trading - Koncept koji šteti najpopularnijem segmentu kripto tržišta

Nema sumnje da su NFT-ovi trenutno najpopularniji segment kripto tržišta. Kao i kod svake nove sjajne igračke i neutralne tehnologije, pojavili su se špekulanti i koncept wash tradinga.

Wash trading odnosi se na transakciju u kojoj se prodavatelj nalazi na obje strane trgovine. Taktika je osmišljena kako bi se povećala percepcija vrijednosti i likvidnosti imovine.

Prethodno, wash trading putem kriptovaluta uključivao je najčešće tvrtke koje su međusobno trgovale kako bi stvorile iluziju likvidnosti ili manipulirale vrijednošću imovine kojom se trguje. Postojali su snažni ekonomski poticaji za kripto mjenjačnice da utječu na tržišne cijene i napušu volumen trgovanja, jer ostvaruju prihod naplaćivanjem transakcijskih naknada kako bi stekle tržišni udio i privukle trgovce. Sada kada je regulatorni nadzor nad kripto mjenjačnicama pojačan, wash trading postao je suviše rizičan za mjenjačnice.

U slučaju NFT-ova, putem wash tradinga manipulirani su da vrijede više nego što to zaista vrijede prodajom NFT-ova novom novčaniku koji kontrolira izvorni vlasnik. Wash trading stvara nepravedno tržište za one koji kupuju umjetno napuhane tokene i može se pokazati štetnim za njegov budući rast jer slabi vjeru korisnika u NFT ekosustav.

Novo istraživanje Chainalysisa, izvijestilo je da je 110 trgovaca wash tradingom generiralo 8,9 milijuna dolara u 2021., zasjenivši 152 trgovca koji su zapravo izgubili gotovo 417.000 dolara.

- Vrlo je skupo provoditi wash trading. Pronašli smo podskupinu profesionalaca koji su uložili energiju i vrijeme kako bi uspostavili pravu strategiju - izjavila je direktorica istraživanja u Chainalysisu, Kim Grauer.

- Ali ono što smo otkrili jest činjenica da takvi trgovci često troše više novca na naknade za transakcije, do nekoliko desetaka tisuća dolara. Dodajte to činjenici da možda nećete imati sreće da ljudi padnu na vaš trik, onda je to rizična stvar i, u većini slučajeva, ozbiljno neprofitabilno - nadodala je Grauer.

U izvješću iz Chainalysisa su naveli da su 2021. pratili najmanje 44,2 milijarde dolara vrijednih NFT transakcija na ethereumu. To je porast od samo 106 milijuna dolara u 2020.

Chainalysis navodi da je wash trading bila zabrinjavajuća praksa za kriptovalute, ali da je pojačana NFT-ovima jer mnoge NFT trgovačke platforme omogućuju korisnicima trgovanje jednostavnim povezivanjem novčanika na platformu, bez potrebe da se identificiraju.

Na tržištu NFT-ova u ovom trenutku vjerojatno postoji veća i izraženija skupina špekulativnih trgovaca, koji žele profitirati na brzorastućem tržištu.

Iz Chainalysisa su izjavili kako kroz analizu blockchaina, mogu pratiti NFT wash trading, gledajući prodaju digitalnih tokena na adrese koje su samostalno financirane, to jest, budući da je adresa kupca financirana adresom prodavatelja.

Jedan od pronađenih primjera bila je adresa koja je ostvarila 830 prodaja na adrese koje su samostalno financirane. Izvješće je pokazalo da je prodavatelj prodao i kupio isti NFT s tržišta s različitim adresama, kao i da je izvorni prodavatelj poslao sredstva kupcu prije nego što je NFT kupljen na tržištu. Ovaj prodavatelj, međutim, do sada nije uspio profitirati od wash tradinga zbog povećeg iznosa potrošenog na naknade tijekom transakcija.

Chainalysis je identificirao 262 korisnika koji su prodali NFT na samo-financiranu adresu više od 25 puta, razinu za koju tvrtka vjeruje da odražava korisnike koji su "uobičajeni wash trgovci". Od toga ih je 110 ostvarilo profit.

Ukupna neto dobit, prodaja NFT-ova umanjena za naknade za transakcije, koju su ti korisnici ostvarili na ethereumu u 2021. godini iznosila je 8,9 milijuna dolara. Brojka bi mogla biti veća kada bi se uključile i druge platforme.

Iz Chainalysisa su priopćili kako praksa wash tradinga samo potkopava povjerenje u cijeli NFT ekosustav.

- Blockchain podaci i analiza olakšavaju uočavanje korisnika koji prodaju NFT-ove na adrese koje su sami financirali, tako da tržišta možda žele razmotriti zabrane ili druge kazne za prekršitelje - navodi se u priopćenju.

Razumijevanje rupa u zakonu i načina na koje NFT-ovi mogu promijeniti odnos blockchaina sa stvarnim svijetom pomoći će investitorima i kripto industriji da spriječe potencijalnu zlouporabu NFT-ova i učiniti ulaganje u tu imovinu sigurnim za korisnike.