Nike novom akvizicijom korak bliže blockchainu i metaverzumu

Spreman za sljedeći korak u metaverzumu, Nike je objavio da je kupio RTFKT Studios, digitalni umjetnički studio s naglaskom na nezamjenjive tokene (NFT) s temom tenisica i kolekcionarske predmete koristeći Ethereum blockchain.

- Stječemo vrlo talentiran tim kreatora s autentičnim i povezanim brendom. Naš plan je ulagati u RTFKT brand, služiti i razvijati njihovu inovativnu i kreativnu zajednicu te proširiti digitalni otisak i mogućnosti Nikea - izjavio je predsjednik i izvršni direktor Nikea John Donahoe u priopćenju za medije.

Ova akvizicija jasno pokazuje da Nike planira povećati svoje napore u brendiranju na blockchainu i metaverzumu.

U studenom je tvrtka koja stoji iza poznatog slogana "Just Do It" pokrenula NIKELAND, surađujući s Robloxom za uranjajući 3D svijet. Istog mjeseca, Nike je podnio četiri zahtjeva za patentiranje zaštitnog znaka virtualne robe američkom uredu za patente i zaštitne znakove.

No, Nike nije jedini brend sportske odjeće i obuće koji sve više djeluje u blockchain svijetu. Ranije ovog mjeseca, Adidas je objavio da je kupio Bored Ape Yacht Club NFT za 46 ethera, ili nešto više od 156.000 dolara u to vrijeme. Adidas također surađuje s kreatorima Bored Apea, Yuga Labsom i drugima.

- Kada smo počeli, zabavljali smo se dizajnirajući tenisice inspirirane videoigrama i izradom cool sadržaja i uvijek pokušavali inovirati. Nike nam je oduvijek bio inspiracija. Ovo je početak novog poglavlja u priči RTFKT-a - napisao je suosnivač RTFKT-a Chris Le.