Novi procvat kriptovaluta događa se na tržištu rada

Bitcoin, prva decentralizirana kriptovaluta temeljena na blockchain tehnologiji, debitirala je u teoriji 2008. a zaživjela je godinu dana kasnije. Od tada do danas se potreba za 'kripto' profesionalcima raste iz godine u godinu. Tome je pridonijela činjenica da su kriptovalute ostvarile veliki rast, ušle u mainstream, kao i podatak da je sve više tvrtki koje se bave kriptom i blockchain tehnologijom koja pronalazi sve više primjena u raznim industrijama. Nije na odmet i podatak da su, recimo 2013. godine, bile dostupne samo 33 kriptovalute, dok 2021. prema podacima Statiste taj broj premašuje 6 tisuća. Naravno, većina od tih 6000 nije previše značajna što pokazuje i podatak da 20 najvećih ili najpopularnijih kriptovaluta čini oko 90 posto ukupnog kripto tržišta.

Veliki rast kripto industrije je doveo do toga da mnogi žele poslovne karijere upravo razvijati u toj novoj industriji, a sudeći prema istraživanju američke stranice za zapošljavanje Indeed, poslovi vezani uz kripto i blockchain industriju su značajno porasli i to za 118 posto u 2021. naspram 2020. godine.

Sazrijevanje industrije

Također, istraživanje otkriva kako industrija sazrijeva jer oglasi za posao sada sežu i izvan prvih oglasa vezanih uz industriju koji su se fokusirali na rudarenje ili trgovanje. Danas, poslovi u kriptu uključuju i poslove vezane uz financije, marketing, ljudske resurse, računovodstvo i slično. Također, iz istraživanja Indeeda može se iščitati kako su mnogi, točnije većina kripto poslova, remote poslovi, što znači 'poslovi na daljinu', što zasigurno u današnje vrijeme mnogima odgovora.

Istraživanje također navodi da iako regulatori pooštravaju svoj nadzor nad kriptovalutama i srodnim poslovima, zapošljavanja u industriji dostižu svoj vrhunac.

No, pomama za kripto poslovima nije samo eksplodirala na ovoj stranici za traženje poslova, već i na ostalima, kao i na LinkedInu.

Na LinkedInu su plaćeni oglasi za posao u SAD-u s ključnim riječima poput 'kriptovaluta' i 'blockchain' porasli za više od 600 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je popularna stranica CryptocurrencyJobs .co, zabilježila rast plaćenih kripto oglasa od 1500 za razliku od prošle godine.

- Svi trenutno traže različite profile zaposlenika u kripto industriji i ovo je najveća potraga za takvim kadrom od 2017. – rekao je Daniel Adler, osnivač CryptocurrencyJobs.co

Najveće tvrtke koje su zapošljavale posljednjih mjeseci su Kraken i Coinbase, kao i tradicionalnije tvrtke kao što su Accenture, KPMG, PayPal Holdings Inc. i JPMorgan Chase & Co. Projekti decentraliziranog financiranja koji korisnicima omogućuju trgovanje bez korištenja centraliziranih posrednika potaknuli su sve više zapošljavanje, smatra Adler.

- Najviše kripto poslova se nudi unutar ethereum ekosustava gdje žive mnogi DeFi projekti. Također, kriptosustavi poput Solane doprinose velikoj potražnji za poslovima. Privlačnost ovih poslova je što mnoge tvrtke ne nude samo velike plaće i bonuse već dijele i razne tokene, koje su zapravo kao dionice tvrtke - dodaje Adler.

Transformirano tržište

Kripto i blockchain industrija transformirali su se u samo nekoliko godina iz malo poznatih tehnologija u rastuću industriju čiji je udio oglasa za posao naglo porastao. U međuvremenu, industrija je povećala zapošljavanja na funkcije podrške kao što su ljudski resursi i marketing. Na kraju priče, jedina nepoznanica je što će se dogoditi s kripto i blockchain tržištima rada ako cijene kriptovaluta drastično padnu. Ova neregulirana digitalna imovina je notorno nestabilna. Samo će vrijeme pokazati hoće li kripto i blockchain industrija biti dovoljno jaka da prebrodi sve procvate i padove koji su neizbježno pred nama.