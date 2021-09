Novi se brendovi otimaju za kreatore na najpopularnijem igralištu za odrasle

Slično kao u biblijskoj priči, nakon mjeseci obilja platformu OnlyFans mogle bi čekati godine suše. Nakon što je prošlog tjedna najavila da će zabraniti stvaranje eksplicitna sadržaja pa tu odluku jednako naglo i povukla, u medijima su se počeli pojavljivati članci o nasljednicima toga, kako mu tepaju, ‘omiljenog igrališta za odrasle‘. Naime, OnlyFans ​u nekom se trenutku odlučio riješiti tog imidža i postati lifestyle medijski brend. Tako će, zamišljali su u njemu, osvojiti novu publiku, ali i zadržati staru. Drugim riječima, imati ovce i novce. No nakon što ju je publika pokopala zbog uklanjanja eksplicitna sadržaja, platforma je odlučila vratiti se na staro. Ali, kako se čini, prekasno jer su se u igru već ubacili neki novi igrači, brendovi koji znaju što su i što žele postati.

Legalni seks-biznis

Za rijetke duše koje to ne znaju, OnlyFans lansiran je prije pet godina kao platforma na kojoj kreatori svoj sadržaj prodaju fanovima, i na pretplatu. Budući da tada nisu postojala nikakva ograničenja za to kakav ‘žanr‘ treba ili smije biti, platforma je slučajno postala rasadnikom eksplicitna sadržaja, zbog čega je počela eksplozivno rasti. Tijekom 2020. OnlyFans prijavio je prihod od 400 milijuna dolara (zadržava 20 posto od ukupnih prihoda od pretplate), što je rast od 540 posto u odnosu na godinu prije. Broj kreatora sadržaja do kraja te godine narastao je na 1,6 milijuna, a fanova (pretplatnika) za 500 posto, na 82 milijuna. Neto profit povećao se pak za gotovo deset puta, sa 6,6 milijuna dolara na 60 milijuna, a bogatstvo vlasnika OnlyFansa Leonida Radvinskog, kako je procijenio Forbes, naraslo je na 1,6 milijardi dolara.

I ove godine podaci nisu ništa manje impresivni: OnlyFans ​navodno je​ isplatio tri milijarde dolara kreatorima sadržaja i danas ima više od 130 milijuna registriranih korisnika. ‘Rasturao‘ je na onome što je bilo content-based, ali zabrinjavalo ga je što njegov imidž odbija ulagače i tako ga ograničava u širenju biznisa. Spomenuta zabrana eksplicitna sadržaja, mislili su na platformi, logičan je način da privuku nove ulagače. Logičan, ali ne i pametan, jer odluka je rezultirala odmazdom fanova i kreatora. Kako piše magazin Fast Company, to što se kompanija ipak predomislila i poslušala fanove, na duge staze ne znači mnogo jer su su kreatori izgubili povjerenje i sigurnost; strahuju da bi mogla uvesti nova ograničenja. Dobro je za njih to što imaju izbora, i to zato što je upravo njihova matična kuća OnlyFans seksualni rad, odnosno sex work, učinila vidljivijim, gotovo mainstream zanimanjem. Iako inicijalno nije osnovana da bi postala platforma samo za odrasle (adult only), procvat te vrste sadržaja stvorio je novo i potpuno legalno tržište te sve više startupova pokušava iskoristiti taj momentum, ali i OnlyFansove pogreške u koracima, i ponuditi inovativnije i lukrativnije (posebno za kreatore) verzije platforme.

Svježa konkurencija

Jedna je od njih ​Myystar, platforma koju je osnovao reper Tyga, inače jedan od kreatora na OnlyFansu koji je dijeleći svoj sadržaj (‘fanovski‘, a ne nužno eksplicitan) zaradio oko sedam milijuna dolara. On je prepoznao potencijal OnlyFansa i najprije pokrenuo agenciju za modele koji kreiraju sadržaj na platformi. Budući da mu to nije bilo dovoljno, odlučio je posve se povući s platforme i pokrenuti vlastitu, koja počinje raditi u listopadu. Svjetske je medije o svome novom biznisu obavijestio samo nekoliko sati nakon što je OnlyFans najavio zabranu eksplicitna sadržaja u nadi da će kreatori momentalno spakirati svoje krpice i migrirati na njegovu platformu. Kako je tada izjavio, za razliku od Myystara druge su platforme zastarjele, a on kani ‘vratiti seksualnim radnicima nadu da mogu zarađivati od svog posla‘. Obećao je i da će im uzimati upola manji postotak od pretplate, deset umjesto dvadeset posto koliko je haračio OnlyFans, ali i da će se moći provoditi transakcije NFT-ovima i pronaći sadržaj koji je relevantan i glazbenoj industriji. Ili, kao što su izjavili Tyga i njegov poslovni partner Ripps, žele napraviti nešto što će nalikovati na fizički prostor, nešto poput kluba.

Također, prenosi Fast Company, OnlyFans​ originalno je bio zamišljen kao dodatak postojećim društvenim platformama kreatora. Drugim riječima, da neka osoba ima profil na OnlyFansu, moglo se doznati na Instagramu ili Twitteru, što je kreatorima onemogućavalo organski rast. Tyga to želi poboljšati i kreatorima omogućiti ‘da ih publika pronađe, da zarade novac, da maksimiraju iskustvo i kreativnu slobodu‘. Sloboda je prva na pameti i Doniji Love, suosnivačici i izvršnoj direktorici još jedne eksplicitne platforme i konkurencije OnlyFansu –​ PeepMe. Naime, za razliku od kreatora na OnlyFansu, koji nemaju nikakve veze s politikom poslovanja kompanije, na toj platformi njeguju ‘kooperativni model‘, odnosno kreatori sudjeluju u podjeli profita, ali i načinu na koji se platforma vodi.

Pitanje sigurnosti

Osnovali su je pojedinci koji su radili u seksualnoj industriji i koji znaju koje su bolne točke tog biznisa te koliko u njemu nedostaje empatije i razumijevanja. Kako je Love izjavila za Fast Company, direktori koji nemaju nikakva iskustva u seksualnoj industriji odlučuju o nečijim životima, što u radnicima izaziva osjećaj nesigurnosti, tjeskobe, pa i egzistencijalni strah. To što je platforma namijenjena seksualnim radnicima i što je kreiraju upravo oni, dobra je polazišna točka, ali ne i jamstvo uspjeha. Kako tvrdi Love, ključ je povjerenje, a oni ga kane izgraditi upravo omogućujući kreatorima da sudjeluju u poslovanju onako kako to dosad nije bilo moguće ni na jednoj sličnoj platformi.

Odluku OnlyFansa da (makar zasad) ostane u seksualnoj industriji ne smatra otegotnom okolnošću, nego, upravo suprotno, smatra ga potrebnim igračem na tržištu.

– Trebaju nam resursi i doseg kakav OnlyFans ima; trebaju nam ljudi koji zarađuju milijune u tom biznisu jer će se tada i boriti za nas i naša prava – poentirala je Love.

Međutim, da je pitati OnlyFans, njemu, vjerojatno, ne trebaju platforme kakva je PeepMe ili Myystar; radije bi bio i ostao tržišni lider. Iako navedene dvije Fast Company ističe kao najzanimljiviju konkurenciju popularnoj platformi, ona nije jedina. Točnije, čak sedam sličnih platformi mediji poput Business Insidera ističu kao relevantnu konkurenciju OnlyFansu i potencijalno bitan izvor zarade kreatorima, seksualnim radnicima. Premda ovo zadnje, kako se pokazalo, nije ključ zbog kojeg bi seksualni radnici ostali na platformi – važnije im je da ih se dobro tretira i da im se nudi sigurnost. Nakon neobičnih poteza koje je u posljednja dva tjedna povukao OnlyFans jasno je zašto su kreatori počeli sumnjati u to da je to najpopularnije adult-only igralište za njih prava adresa.