OECD: Neuspjeh pregovora o porezima stajao bi svijet 100 milijardi dolara

Svjetsko gospodarstvo moglo bi se smanjiti više od jedan posto ako pregovori o prekograničnim poreznim propisima propadnu i zamijene ih trgovinski ratovi, upozorila je u ponedjeljak Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Gotovo 140 zemalja dogovorilo se u petak da će nastaviti s razgovorima u 2021. godini budući da se planirani ovogodišnji završetak izjalovio zbog pandemije koronavirusa i američkog oklijevanja uoči predsjedničkih izbora.

Javnost sve glasnije traži da velike, profitabilne multinacionalne kompanije plaćaju pravedne poreze na temelju međunarodnih propisa s obzirom na prenapregnute proračune u pandemiji Covida 19, istaknule su zemlje u zajedničkom priopćenju.

Cilj je ažurirati međunarodne porezne propise i prilagoditi iz dobu digitalne trgovine, posebno kako bi se obeshrabrile velike internetske tvrtke poput Googla, Facebooka i Amazona da dobit prijavljuju u zemljama s niskim porezima, a ne u onima u kojima prodaju usluge i proizvode.

Budući da novi međunarodni porezni režim još nije uspostavljen, sve više vlada izdvojeno priprema poreze na digitalne usluge, na što kabinet američkog predsjednika Donalda Trumpa odgovara prijetnjom protumjerama. U najgorem scenariju ti bi sporovi mogli smanjiti globalni BDP-a više od jedan posto, procijenio je OECD, pod čijom se egidom vode globalni pregovori.

Novi bi pak propisi o digitalnom oporezivanju i predloženi minimalni globalni porez povećali bi prihode od globalnog korporativnog poreza za 1,9 do 3,2 posto, odnosno 50 do 80 milijardi dolara godišnje. Iznos bi se mogao popeti i na 100 milijardi dolara, ako se uključi važeći minimalni američki porez na dobit ostvarenu u inozemstvu, što bi odgovaralo oko četiri posto prihoda od globalnog korporativnog poreza. Dugoročno bi to značilo da bi se svjetski gospodarski rast smanjio samo 0,1 posto, izračunali su u OECD-u.

Zemlje su prihvatile OECD-ov prijedlog budućeg sporazuma a ključno je pitanje koje još valja riješiti veličina poduzeća koja će podlijegati obavezi plaćanja poreza, što će olakšati dogovor o tehničkim parametrima, rekao je šef OECD-ova odjela za poreze Pascal Saint-Amans.