Omikron: blagi simptomi, velika panika

Dugo nije bilo nove varijante virusa, a sada nam je došao Omikron. Iako je južnoafrička liječnica Angelique Coetzee koja je istu varijantu otkrila izjavila 'Nemojte se alarmirati, simptomi su veoma laki', to nije spriječilo države da počnu zatvarati granice, kao ni WHO da izda priopćenje u kojem kaže kako ' Omikron predstavlja vrlo visoki globalni rizik i da se zemlje moraju pripremiti'.

Prema riječima doktorice Coetzee, simptomi su: umor, glavobolja, svrbež grla i mala hladnoća kao i činjenica da niti jedan pacijent zaražen omikronom nije hospitaliziran. Međutim, istraživanje ove varijante još je u vrlo ranoj fazi, rekla je, dodajući da je u zemlji samo 24 posto ljudi potpuno cijepljeno.

- Pacijenti se uglavnom žale na bolove u tijelu i umor, ekstremni umor i to vidimo kod mlađe generacije, a ne kod starijih ljudi - rekla je.

Istina je da se o novom soju zna još prilično malo, ali prvi podaci koji su objavljeni pokazuju da panike ne bi trebalo biti. Do sada je novi soj potvrđen u petnaestak zemalja, što znači da vjerojatno ne potječe iz Južne Afrike, već su ga tamo samo prvo otkrili.

Uglavnom, iako prvi podaci pokazuju da se radi o simptomima nalik običnoj prehladi, WHO navodi kako ova varijanta 'predstavlja visoki globalni rizik te da bi veći rast broja zaraženih mogao u nekim područjima imati teške posljedice'.

Agencija UN-a je savjetovala 194 članice da ubrzaju cijepljenje visokoprioritetnih skupina te da "osiguraju planove za ublažavanje posljedica" kako bi se održale nužne zdravstvene usluge.

- Omikron ima neviđen broj mutacija na šiljak proteinu, od kojih su neke zabrinjavajuće zbog njihova potencijalnog utjecaja na tijek pandemije – poručuju iz WHO-a

WHO stoga "ukupni globalni rizik" zbog nove varijante omikron procjenjuje kao "vrlo visok".

UN-ova agencija dodaje da se više podataka očekuje u narednim tjednima.

No, iako još uvijek nema previše podataka, tvrtka BioNTech već najavljuje cjepivo protiv novog soja, a kako piše Bloomberg, nova verzija će biti spremna za tri mjeseca.

Britanija zbog omikrona sazvala hitni sastanak G7

Zbog brzog širenja omikron varijante koronavirusa Velika Britanija je sazvala neplanirani sastanak ministara zdravstva G7 u ponedjeljak. Ministri zdravstva koji predstavljaju vodeće svjetske industrijske države na sastanku će razgovarati o trenutnom stanju sa širenjem omikron varijante koronavirusa, objavio je glasnogovornik britanske vlade u nedjelju navečer.

Britanija je aktualni predsjedatelj skupine G7, koja još uključuje SAD, Kanadu, Francusku, Njemačku, Italiju i Japan. Svjetska zdravstvena organizacija procijenila je da je omikron varijanta zabrinjavajuća zbog čega su neke države već uvele stroga ograničenja putovanja.

Svjetska tržišta nadoknađuju gubitke

Na europskim su burzama u ponedjeljak ujutro cijene dionica porasle i tako nadoknadile dio gubitaka od petka, a u fokusu ulagača i dalje su vijesti o novoj varijanti koronavirusa. Pad u petka se dogodio upravo zbog pojave novog soja, ali situacija se popravlja nakon što se saznalo da novi soj zapravo dolazi s blagim simptomima.

- Ova varijanta, čini se, nije tako strašna kako se mislilo u petak. Ipak, i dalje može izazvati pad sklonosti ulagača prema riziku, ali i smanjenje potrošnje u svijetu. Situacija će definitivno u idućem razdoblju biti složenija – rekao je John Vail, strateg u tvrtki Nikko Asset Management.

Omikron varijanta koronavirusa ima veliki broj mutacija, pa se strahuje da bi mogla biti otporna na cjepiva i zaraznija od dosadašnjih varijanti virusa. Zbog toga su mnoge zemlje, uključujući EU, Veliku Britaniju, SAD i Brazil, posljednjih dana postrožile granične kontrole na putovanja iz šest zemalja južne Afrike.

Cijene nafte prošloga tjedna oštro pale zbog nove varijante koronavirusa

Cijene nafte na svjetskim tržištima pale su i prošloga tjedna, petoga zaredom, jer se trgovci plaše da bi nova varijanta koronavirusa mogla izazvati ponovno zatvaranje gospodarstava, a time i pad potražnje za naftom.

Cijena barela na londonskom tržištu pala je prošloga tjedna oko 8 posto, na 72,72 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 10,4 posto, na 68,15 dolara.

To je peti tjedan zaredom kako su cijene pale, što nije zabilježeno još od ožujka prošle godine, a posljedica je oštrog pada u petak, nakon vijesti o pojavi nove varijante koronavirusa, nazvane omikron.

Samo u petak cijene barela potonule su više od 11 posto, što je njihov najveći dnevni pad od travnja prošle godine, i zaronile na najniže razine u više od dva mjeseca.

Sve do petka činilo se da bi cijene nafte mogle prekinuti četverotjedni negativni niz, no u petak su cijene barela potonule više od 10 dolara jer je tržište uzdrmala vijest da je u Južnoafričkoj Republici identificirana nova varijanta koronavirusa s velikim brojem mutacija. To je uznemirilo ulagače koji su ionako bili zabrinuti zbog brzog širenja koronavirusa u Europi i ponovnog 'lockdowna' u nekim zemljama, kao što je Austrija.

Sve to moglo bi usporiti oporavak gospodarstava od koronakrize i izazvati pad potražnje za naftom.