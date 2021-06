Online trgovina About You namjerava putem IPO-a prikupiti 600 milijuna eura

Njemačka modna online trgovina About You službeno je potvrdila kako planiraju izaći na Frankfurtsku burzu u drugoj polovici ove godine putem inicijalne ponude dionica (IPO) kojom žele prikupiti 600 milijuna eura koje namjeravaju iskoristiti za širenje na nova tržišta, razvoj svoje B2B tehnološke platforme i uvođenje svoje Saas usluge. Točnije, to uključuje usluge u oblaku na polju tehnologije, medija, tehničke infrastrukture i distribucijskih centara, koje tvrtka nudi drugim robnim markama i trgovcima.

Online trgovinu About You su 2014. godine osnovali Sebastian Betz i Tarek Müller kao podorganizaciju Otto Grupe i modna je e-trgovina s velikim naglaskom na mobilno iskustvo kupovine. Tvrtka je aktivna na 23 tržišta i u financijskoj godini 2020/21. bilježi prihode od približno 1,17 milijardi eura.

- Najava IPO-a označava uzbudljiv korak ka ostvarenju naše vizije da postanemo vodeća globalna modna platforma. Modna e-trgovina postat će još digitalnija, mobilnija, personalizirana i inspirativnija u godinama koje dolaze, a mi smo u snažnoj poziciji da vodimo ovu transformaciju. Planirano uvrštavanje na burzu pomoći će nam da iskoristimo ovu jedinstvenu priliku nadograđujući našu najbolju tehnologiju i softverska rješenja – komentirao je Müller.