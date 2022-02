Opasnosti trgovanja polugom na kripto tržištu

Trgovanje polugom je vrlo riskantno, a posebice na kripto tržištu, gdje je volatilnost neusporedivo veća nego na ostalim financijskim tržištima.

U kriptu je gotovo postala praksa, ne samo za institucionalne, već i za sve veći broj retail investitora, kladiti se na buduću cijenu i 'pojačati' potencijalne dobitke, ili u suprotnom slučaju gubitke. Na platformama kao što su Binance, Bybit, FTX i Bitmex, trgovci mogu povećati svoje pozicije i do 100 puta više od iznosa kojeg posjeduju. Prošle godine Binance i FTX ograničili su veličinu poluge na 20 puta. Trgovanje polugom dostupno je i na ostalim popularnim mjenjačnicama, uključujući Kraken, Coinbase Pro i Huobi.

Mnogi smatraju da je trgovanje polugom najveći problem za kriptovalute. Iako korištenje poluge može predstavljati učinkovit način ostvarivanja poveće dobiti na tradicionalnim tržištima na kojima se temeljna imovina kreće za djeliće postotka svaki dan, kripto je puno riskantnija igra. Dani u kojima se čak i najveće kriptovalute po tržišnoj kapitalizaciji pomaknu za više od 10 posto nisu rijetkost. Usporedbe radi, pomaci više od 2 posto na tradicionalnim indeksima smatraju se značajnima.

Dopuštanje trgovanja polugom tako volatilnoj imovini recept je za katastrofu. U nebrojenim slučajevima dovelo je do likvidacije milijardi dolara, te i u sve više slučajeva gubitka života trgovaca.

Rizici trgovanja polugom

'Izgubio sam sve.'

Bile su to riječi kripto trgovca, s korisničkim imenom 'NoMoreSadDays', koji je izgradio veliki kripto portfelj samo da bi ga izgubio nakon otkrivanja trgovanja polugom na BitMEX-u. Ovaj trgovac još 2019. godine izgubio je vrijednost jednog bitcoina, koji je tada vrijedio oko 8.200 dolara, te je ozbiljno razmišljao o samoubojstvu.

- Ako postoji neka poanta, što netko može naučiti iz mog slučaja, to je da se ne petljate s trgovanjem polugom, osim ako stvarno ne znate to što radite. Bit će to vaša smrt. Doslovno - napisao je trgovac na Redditu.

Tu je i slučaj Hui Yia, izvršnog direktora i suosnivača pružatelja podataka BTE.TOP, koji je navodno počinio samoubojstvo 5. lipnja 2019. Kripto news stranica 8BTC izvijestila je da je izgubio 2.000 bitcoina (16,4 milijuna dolara u to vrijeme) svog klijenta koristeći 100X trgovanje polugom.

Slučajevi samoubojstva zbog trgovanja polugom nažalost nisu rijetkost u kriptu. Još u kolovozu 2018. trgovac je likvidiran na OKEx-u zbog postavljanja oklade od 416 milijuna dolara koristeći gotovinu. To je dovelo do manjka od 1.200 bitcoina na platformi, vrijednih 9 milijuna dolara u to vrijeme.

U ekstremnim slučajevima, volatilnost nelikvidnih kriptovaluta poseban je problem za trgovanje polugom. 26. svibnja 2019., iznenadni pad cijene clam tokena izazvao je katastrofu na mjenjačnici Poloniex. Kada je pao za gotovo 77 posto u 25 sekundi, što je uzrokovalo gubitak od 1.800 bitcoina (14,7 milijuna dolara) među zajmodavcima na platformi.

U 2018. godini mnoge su kriptovalute izgubile do 90 posto svoje vrijednosti. Iako se to dogodilo tijekom dužeg vremenskog razdoblja, to pokazuje da ni veće kriptovalute nisu imune drastičnim promjenama cijene.

Na nereguliranom kripto tržištu, gdje su rugpullovi i prevare česta pojava, rizik je prisutan sam po sebi. Dodajmo još povremene slučajeva hakiranja kripto mjenjačnica i kao šećer na kraju trgovanje polugom, koje je dostupno doslovno svakom pojedincu, imamo sve sastojke za masovno uništenje.

Ponekad je frustrirajuće slušati kako regulatori, pogotovo u SAD-u skreću pozornost na legitimna i inovativna područja kripto industrije. Koliko ste puta samo vidjeli reklame na društvenim mrežama koji su očigledni scamovi u kojima npr. Elon Musk obećava da će dogecoin doći do mjeseca, ili ona klasična shema 'Send me 0.1 btc, and we will give you double'. Regulatori bi trebali imati pune ruke posla s takvim slučajevima, a tek zatim s DeFi-om i stablecoinima. Kada predsjednik SEC-a Gary Gensler konstantno spominje izraz 'zaštita investitora', trebao bi misliti i na trgovce koji koriste polugu.

Neodgovorno je da većina kripto mjenjačnica nudi toliko moćne, tj. opasne alate za gubitak novca gotovo svakome. Samo zato što mogu, ne znači da bi trebali.

Vrijeme je da kripto mjenjačnice postanu odgovornije. Ili će se regulatori umiješati, kad tad, iako se to već priča od 2018.