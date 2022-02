Open Sea probija rekorde, ukupan volumen trgovanja NFT-ovima u siječnju premašio pet milijardi dolara

Vodeće NFT tržište OpenSea ostvarilo je u siječnju više od pet milijardi dolara ukupnog volumena trgovanja na ethereum i polygon blockchainu, čime je oboren prethodni rekord iz kolovoza 2021. godine.

Javni podaci koje je prikupio Dune Analytics pokazuju da se na OpenSeau u siječnju odvilo više od 4,95 milijardi dolara vrijednih transakcija na ethereumu, te više od 79 milijuna dolara na polygonu, ethereumovom sidechianu.

OpenSeaov prethodni vrhunac na ethereum blockchainu dogodio se u kolovozu 2021. kada je tržište NFT-a eksplodiralo nakon poprilično prigušenog ljeta što se tiče cjenovnog kretanja kriptovaluta, nadmašivši 3,4 milijarde dolara za mjesec dana. U međuvremenu, prethodni rekord tržišta na polygon blockchainu postavljen je u prosincu sa 76 milijuna dolara, budući da se trgovanje NFT-ovima po jeftinijim naknadama posljednjih mjeseci stalno povećavalo.

Na ethereum frontu, OpenSea je 31. siječnja, imao najbolji pojedinačni dan mjesecima unazad, s volumenom trgovanja vrijednim 233 milijuna dolara.

Činilo se da je OpenSea u početku bio na putu za još značajniji završetak mjeseca. Međutim, dashboard Dune Analyticsa koju je stvorio Richard Chen, generalni partner u venture fondu 1confirmation, imala je grešku dvostrukog brojanja transakcija koju.

Međutim, čak i kada su podaci ispravljeni, OpenSea je ipak prešao svoj prethodni ethereum rekord dok se tržište NFT-ova uzdiže na još veće visine. Početkom siječnja OpenSea je također najavio krug financiranja serije C vrijedan 300 milijuna dolara koji je tvrtku procijenio na 13,3 milijarde dolara.

Međutim, nije sve bilo glatko za OpenSea u siječnju. Neki korisnici OpenSea svjedočili su pojavi da se njihovi vrijedni NFT-ovi prodaju za djelić procijenjene vrijednosti zbog buga u korisničkom sučelju. Tvrtka je odlučila da će nadoknaditi štetu, te je do sada isplatila ether u vrijednosti od 1,8 milijuna dolara pogođenim korisnicima.

Također prošlog mjeseca, OpenSea je najavio planove za ograničavanje broja NFT-ova koji se mogu kreirati (mintati) vlastitim pametnim ugovorom (tj. računalnim kodom), učinkovito zaustavljajući neke aktivne projekte u njihovim planovima. Vijest je naišla na gotovo univerzalni zazor i natjerala OpenSea da se predomisli, najavljujući da će umjesto toga slijediti druge načine za ograničavanje stvaranja plagijata i neželjenih NFT-ova na platformi.

Rastuće tržište

OpenSea je istaknuti pokazatelj zamaha NFT tržišta, koje je nastavilo rasti unatoč teškom mjesecu za cijene kriptovaluta. Sve više trgovaca cijeni vrijedne, blue chip NFT projekte kao što su Bored Ape Yacht Club i Doodles kao skladište vrijednosti kako kripto tržište pada. Dok drugi možda iskorištavaju tržišni pad kako bi povećali svoju NFT kolekciju.

NFT tržište poraslo je na procijenjenih 23 milijarde dolara ukupnog volumena trgovanja tijekom 2021. godine, po podacima DappRadara.

Taj se zamah prenio u 2022., a OpenSea nije jedina platforma koja je u siječnju zabilježila značajne trgovinske akcije. Novo NFT tržište LooksRare je najbolji primjer, ali dolazi s upozorenjima.

Pokrenuto 10. siječnja, tržište je izgrađeno oko vlastitog looks tokena koji je airdropan OpenSeaovim korisnicima koji su ostvarili volumen veći od 3 ethera, kako bi ih privukao na platformu. Looks tokeni također se svakodnevno isplaćuju korisnicima koji stakeaju.

Međutim, neki trgovci manipulirali su sustavom prodajom NFT-ova za vrlo pretjerane cijene između vlastitih novčanika (tzv. wash trading). Kolekcije poput Meebitsa i Terraformsa, koje trguju bez tantijema, generirale su milijarde umjetno napuhanog volumena trgovanja putem LooksRarea posljednjih tjedana.

Od petka, 28. siječnja, tvrtka za kripto analizu CryptoSlam priopćila je da je identificirala više od 8,3 milijarde dolara vrijednog wash tradinga na LooksRareu. Budući da je Dune Analytics u to vrijeme prijavio 9,5 milijardi dolara ukupnog volumena trgovanja, to bi značilo da je oko 87 posto trgovanja pripisano manipuliranoj prodaji od tog datuma.

Ipak, to ostavlja potencijalno više od milijardu dolara legitimnog obujma trgovanja.

Na solana blockchainu, čini se da je i NFT tržište Magic Eden imalo poveći mjesec. DappRadarove brojke sugeriraju volumen trgovanja u vrijednosti većoj od 531 milijuna dolara u posljednjih 30 dana, što je porast od gotovo 89 posto u odnosu na prethodni raspon od 30 dana.

Najveći projekti

Bored Ape Yacht Club, koji je posljednjih tjedana privukao slavne osobe poput Justina Biebera i Neymara, bio je nedvojbeno najveći pobjednik među NFT kolekcijama u siječnju.

Prema CryptoSlamu, glavna kolekcija generirala je prošlog mjeseca sekundarni volumen trgovanja u vrijednosti od 311 milijuna dolara, što je povećanje od gotovo 101 posto u odnosu na prosinac. Dodajte sekundarnu prodaju kolekcija Mutant Ape Yacht Club i Bored Ape Kennel Club, a kombinirani ukupni iznos iznosi 600 milijuna dolara. Zajedno, tri projekta su do danas prešla ukupno 2 milijarde dolara.

U međuvremenu, novi projekt Azuki do danas je premašio 249 milijuna dolara sekundarnog obujma trgovanja od pokretanja u siječnju, a projekt World of Women porastao je prošlog mjeseca više od 1.100 posto na preko 69,5 milijuna dolara. Ranije u siječnju, World of Women potpisao je suradnju s veteranskim glazbenim mogulom Guyom Osearyom kako bi ga predstavljao inicijativama za zabavu i licenciranje.

Dapper Labs je također imao veliki mjesec u siječnju, sa svojim NBA Top Shot projektom, koji se izvodi na flow blockchainu, zabilježivši svoj najbolji mjesec sekundarnog volumena trgovanja od prošlog travnja s više od 59 milijuna dolara. To je povećanje od 52 posto u odnosu na prosinac, uz to Top Shot je zabilježio najviše NFT transakcija u jednom mjesecu s ukupno više od 1,8 milijuna.

Također u siječnju, Dapper je pokrenuo svoju UFC Strike platformu za Ultimate Fighting Championship, generirajući 5 milijuna dolara kroz prodaju 100.000 NFT-ova po cijeni od 50 dolara po komadu. UFC Strike omogućit će trgovanje kada se njegovo sekundarno tržište otvori 7. veljače.

Međutim, u siječnju nije porastao svaki zapaženi NFT projekt. CryptoPunksi su zabilježili najniži mjesec po volumenu trgovanja od prošlog lipnja, sa 124,2 milijuna dolara, što je pad od gotovo 28 posto u odnosu na prosinac. Smatra se da CryptoPunksi zaostaju od Bored Ape Yacht Cluba, koji pruža dodatne pogodnosti vlasnicima i u kojima se u posljednje vrijeme pridružio velik broj celebritya.

Osim toga, Axie Infinity, vodeća play-to-earn videoigra nastavila je svoj nedavni pad volumena trgovanja, spustivši se na oko 126,5 milijuna dolara u siječnju. To je pad od 58 posto u odnosu na prosinac i strmi pad u odnosu na studeni od gotovo 754 milijuna dolara, po CryptoSlamu.