OpenSea broji dnevne rekorde zbog povećanja popularnosti

Vodeći NFT marketplace, OpenSea ovog je mjeseca eksplodirao u popularnosti. Prije tri dana stranica je premašila brojku od 3 milijarde dolara u volumenu transakcija na ethereumu samo u kolovozu, po Dune Analyticsu, a prije dva dana postavila je novi dnevni rekord od gotovo 323 milijuna dolara.

To je ogroman uspon u odnosu na srpanj, prethodni rekordni mjesec, u kojem je tržište obradilo relativno mali volumen trgovanja od 325 milijuna dolara. Porast OpenSea došao je usred šire potražnje tržišta za NFT kolekcijama, uključujući kolekcije profilnih slika, generativnih umjetničkih djela i interaktivnih predmete videoigara. Kao što pokazuje novi dnevni rekord, zamah tek treba usporiti.

Međutim, kako se masivni mjesec OpenSea uspoređuje s nedavnim performansama nekih od najpopularnijih internetskih tržišta fizičke robe? Budući da funkcionira na ethereumu, javnom blockchainu, OpenSea podaci stalno se ažuriraju i javno su dostupni, te se može vidjeti kako se volumen gomila u stvarnom vremenu. Nemamo taj luksuz s tradicionalnim tvrtkama kojima se javno trguje, ali možemo pogledati njihova najnovija izvješća o zaradi za uvid u nedavne trendove.

Na primjer, Etsy, tržište popularno među zanatlijama i obrtnicima, prijavilo je ukupno 3,04 milijarde dolara bruto vrijednosti prodaje za drugo tromjesečje 2021. godine, što u prosjeku iznosi nešto više od milijardu dolara volumena mjesečno tijekom tog raspona. OpenSein ukupni volumen trgovanja u drugom tromjesečju ostvario je nešto više od 381 milijuna dolara, ali sam volumen trgovanja NFT tržišta u kolovozu već je premašio svu prodajnu vrijednost Etsyjevog drugog tromjesečja.

Online tržište eBay pruža oštriji kontrast u smislu ukupnog volumena. Stranica je zabilježila 22,1 milijardu dolara bruto volumena robe tijekom drugog tromjesečja 2021. To u prosjeku iznosi gotovo 7,37 milijardi dolara u vrijednosti volumena za svaki mjesec tijekom raspona. To je znatno iznad onoga što je OpenSea do sada zabilježio u kolovozu, ali eBay postoji već 26 godina. OpenSea je osnovan prije manje od četiri godine.

Naravno, sve te brojke blijede na one Amazona, najvećeg svjetskog trgovca izvan Kine. Amazon je nedavno nadmašio Walmart i preuzeo tu titulu, a tvrtka je izvijestila o 113 milijardi dolara neto prodaje u 2. tromjesečju 2021. godine. Prema najnovijem izvješću o zaradi, to se odnosi na 58 milijardi dolara vrijednu neto prodaju proizvoda i 55 milijardi dolara vrijednu neto prodaju usluga tijekom cijelog drugog tromjesečja.

Amazonovo poslovanje mnogo je raznolikije od drugih na ovom popisu i uključuje stvari kao što su digitalne pretplate, internetske infrastrukturne usluge i niz hardverskih uređaja (tableti, pametni zvučnici, itd.). Tvrtka uz svoje primarno online tržište posluje i s fizičkim izlozima. Ali s obzirom da OpenSea ima reputaciju "Amazona NFT-ova", još uvijek vrijedi usporediti brojeve koje imamo.

OpenSea trenutno prednjači na NFT kolekcionarskoj fronti, a nijedno drugo tržište nije ni blizu. Igra Axie Infinity upravlja svojim NFT transakcijama na vlastitom tržištu na Ronin sidechainu, s volumenom od 820 milijuna dolara do sada u kolovozu, navodi CryptoSlam. U međuvremenu, prodaja CryptoPunksa obavlja se putem web stranice razvojnog programera Larva Labs, a u kolovozu su objavili 667 milijuna dolara volumena. I Axie Infinity i CryptoPunks nedavno su premašili brojku od milijardu dolara vrijednog volumena trgovanja svih vremena.

Ostala tržišta usmjerena na umjetnička djela znatno zaostaju za ukupnim OpenSeaom. Podaci tvrtke Dune Analytics pokazuju 24,2 milijuna dolara u volumenu trgovanja u kolovozu na platformi SuperRare, 20,6 milijuna dolara volumena na Raribleu i 16,3 milijuna dolara na platformi Foundation. Sva ta tržišta do sada su zabilježila zapaženo povećanje volumena za kolovoz u odnosu na cijeli srpanj, ali nijedno nije ni približno značajno kao skok od gotovo 10 puta koji je OpenSea već zabilježio.

A za one koji kupnju i ulaganje u NFT-ove vide kao slične kockanju, evo još jedne statistike. Popularna stranica za sportsko klađenje DraftKings izvijestila je o ukupnom prihodu za drugo tromjesečje 2021. od 298 milijuna dolara. OpenSea je već premašio tu oznaku vlastitim Q2 brojevima, a sada je dosadašnji volumen u kolovozu značajan višekratnik povrh toga.