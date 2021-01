Osiguravatelji odgađaju isplate oboljelima od covida 19

Globalni osiguravatelji u segmentu životnih osiguranja nastoje ograničiti isplate povezane s pandemijom koronavirusa, uključujući njezine dugoročne posljedice po zdravlje koje nisu u potpunosti razjašnjene, tvrde izvori. Građani oboljeli od covida 19 i oni koji su se oporavili od bolesti mogu podnijeti zahtjev za isplatom osiguranja tek nakon isteka određenog roka, prema novim odredbama tvrtki poput Prudential Financiala i Avive PLC, navode menadžeri i glasnogovornici.

Prudential je uveo minimalno 30-dnevno razdoblje odgode podnošenja zahtjeva a "kratku' odgodu za one koji su oboljeli od covida ili su imali slične simptome u prethodnih 30 dana uvela je, prema riječima glasnogovornice, i Aviva. Od travnja prošle godine britanski osiguravatelj LV uveo je odgodu podnošenja zahtjeva za sve kojima je dijagnosticiran covid-19, te za one sa simptomima i one koji žive s oboljelom osobom, navodi se na internetskoj stranici osiguravatelja.

"Napokon, mnoge dugoročne implikacije pandemije još nisu ni poznate", opravdava takve postupke potpredsjednik Prudentiala Keith Bexell.

"Kada bolje shvatimo dugoročne posljedice, moći ćemo po potrebi prilagoditi naš pristup osiguranju", dodao je. Neki osiguravatelji uvode i ograničenja za određene dobne skupine.

Vremenska nepoznanica

Promjene su uvedene zbog zahtjeva nekih reosiguravatelja da se uvedu novi zaštitni mehanizmi, budući da osiguravatelji imaju teškoća s utvrđivanjem razmjera problema koje je izazvao novi koronavirus. U svijetu je covidom 19 zaraženo gotovo 100 milijuna ljudi a više od 2,1 milijun preminuo je od posljedica bolesti, pokazuju Reutersovi izračuni.

Neki ljudi trpe dugoročne posljedice bolesti, uključujući teške respiratorne probleme, oštećenja organa, lošiju cirkulaciju i kronični umor. Deset posto ljudi ne osjeća se dobro ni tri tjedna nakon oporavka, a do pet posto ni nakon nekoliko mjeseci, tvrde znanstvenici s King's Collegea.

Pandemija je izazvala i krizu mentalnog zdravlja kod onih koji se nisu mogli oprostiti od voljenih ili su mjesecima bili izolirani, a povećali su se i problemi s ovisnošću. Iako je prerano za procjene koliko će ljudi podnijeti zahtjeve za isplatom osiguranog iznosa za slučaj smrti, dugotrajne bolesti ili invaliditeta, osiguravatelje brine da bi se posljedice mogle protegnuti na desetljeća.

Liječnik Bandeira Pinho ukazuje pak na "val udovica i udovaca, djece i roditelja" sa skraćenim očekivanim životnim vijekom. Pandemija je ograničila i preventivne zdravstvene preglede građana i time stvorila dodatni niz rizika, upozorava Chris Behling, direktor odjela životnih i zdravstvenih osiguranja za Sjevernu i Južnu Ameriku u švicarskom reosiguravatelju SwissReu.

Cijepljenje na kraju tunela

"Pokušali smo kao tvrtka strateški pristupiti problemu i izraditi model i pomaknuli smo se s početne točke, no daleko je to od kristalne kugle koja bi proricala budućnost", rekao je liječnik Paulo Bandeira Pinho, glavni direktor medicinskog odjela u Optimum Re Insuranceu.

Optimum se sastao s klijentima među osiguravateljima, uključujući Prudential Financial, kako bi izradio detaljan plan o dugoročnim rizicima i mogućim financijskim učincima. Nije baš sve tako crno, osiguravatelji očekuju da će cijepljenje dramatično poboljšati njihove pretpostavke.

Neki ističu i smanjene stope smrtnosti u zemljama koje su strogo ograničile putovanja i druženja, i na studiju britanskog Aktuarskog instituta i fakulteta, prema kojem preživjeli možda imaju dulji očekivani životni vijek.