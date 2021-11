Osnovan najveći fond za kriptoulaganja u svijetu

Suosnivač kripto mjenjačnice Coinbase Fred Ehrsam i bivši partner investicijskog fonda Sequoia Capitala Matt Huang osnovali su još 2018. Paradigm, fond rizičnog kapitala u koji su sada ubacili dodatnih 2,5 milijardi dolara kako bi ulagali u novu generaciju kompanija, tehnologija, ideja i protokola iz kriptosvijeta, piše TechCrunch.

Tim činom, Paradigm je postao najveći kripto fond ikad, nadmašivši kripto fond od 2,2 milijarde dolara koji je privatna američka tvrtka rizičnog kapitala Andreessen Horowitz najavila ovog ljeta.

Osnivačima Paradigma početni je cilj bio prikupiti 1,5 milijardi dolara, no interes ulagača se pokazao prilično većim pa su u samo mjesec dana prikupili spomenutih 2,5 milijardi dolara.

- Ako ste poduzetnik na prvim linijama razvoja kripta, javite nam se – poručili su iz Paradigm fonda.

Inače, Paradigm je bio na čelu takozvanih kripto nativnih fondova kojima je cilj nadmašiti investicijske organizacije koje se klade u široj tehnološkoj industriji. Neke od Paradigmovih najistaknutijih ulaganja uključuju FTX, Coinbase, BlockFi, Maker, Uniswap i Sky Mavis. Dodajmo da je od osnutka fonda, isti do sada uložio i oplodio više od 10 milijardi dolara. Ulagali su i do sada u kriptotržište i kompanije koje se njime bave, a pojedinačna su im ulaganja u širokom rasponu, od jednog, pa sve do stotinu milijuna dolara.

Nekoliko velikih rizičnih tvrtki sporo prihvaćaju kriptovalute, ali Paradigmov glavni VC konkurent vjerojatno će biti Andreessen Horowitz, koji je u svom trećem kroatocentričnom fondu sklopio desetke poslova ove godine, stvarajući nove kripto jednoroge pritom udvostručavajući svoja ulaganja mjesecima kasnije.