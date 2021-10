Ovogodišnji ‘European Innovation Day‘ o stvaranju održive i zelene Europe uz pomoć tehnologije

Od običnih građana, preko političara, do velikih kompanija. Sve je više onih koji su svjesni da se svijet promijenio, da su nas klimatske promjene sustigle i da je potrebno nešto poduzeti, pri čemu se stavlja naglasak na poticanje održivosti. A da je održivost bitna istaknulo se na ovogodišnjem 'European Innovation Dayu' na kojem je glavna tema bila stvaranje održivije i zelenije Europe te uloga ICT sektora u tom procesu.

Brojni govornici, među kojima su bili političari, profesori s fakulteta, voditelji projekata i predstavnici Huaweia, jučer su iz Beča poslali istu poruku, da se svijet treba poboljšati, a najbolji put do toga je digitalizacija raznih djelatnosti i stvaranje obrazovanog kadra koji će ju znati primjenjivati. Huawei kao globalna kompanija po tom pitanju djeluje u obliku podržavanja raznih projekata koji imaju veze s digitalizacijom i tehnološkim inovacijama.

ICT je inače skraćeno od 'informacijska i komunikacijska tehnologija', a obuhvaća računala, komunikacijsku opremu i s njima povezane usluge, a kako je objasnio Austin Zhang Yan, potpredsjednik globalnog poslovanja Huawei Technologies, njihova ideja je ICT implementirati u druge industrije kako bi one postale učinkovitije i održive.

Kroz predavanja i rasprave uzvanici su izmijenili ideje, a predstavljene su i suradnje, projekti, natjecanja, subvencije i stipendije kojima Huawei podupire stvaranje održivijeg sustava u Europi te, u ovom slučaju, posebno u Austriji.

– Nadam se da će Huawei dati daljnji doprinos u smislu inovacija i zelenih rješenja u Austriji. Uložimo zajedničke napore kako bismo doprinijeli mirnoj, uspješnoj i lijepoj Austriji i Europi – istaknuo je Heinz Fischer, bivši austrijski predsjednik, na samom početku.

S njime se složila i Catherine Chen, potpredsjednica i članica uprave Huaweija, koja je istaknula da će Huawei s partnerima raditi na stvaranju zelenije i održivije Europe. Dodala je i da je digitalizacija najbitnije pitanje u svijetu te da Huawei preuzima odgovornost za implementaciju tehnologije i razvoj ljudi.

Implementacija tehnologije u sve sektore

ICT je široko primjenjiv, a kako je istaknuo Radoslaw Kedzia, potpredsjednik Huawei CEE i nordijske regije, njegovom implementacijom se krati vrijeme rada i povećava učinkovitost, pa upravo zato treba razmišljati 'izvan kutije' i uvijek gledati sve mogućnosti. Zato, u sklopu svoje inicijative Tech4all, Huawei radi brojne projekte kojima ICT implementira u poslovanja na najkorisniji način.

U sklopu toga pokrenut je projekt Tech4all Guardian u Austriji. Ova se suradnja Huaweija, Sveučilišta u Beču i RFCx-a temelji na istraživačkom projektu na jezeru Neusiedl u Nacionalnom parku Seewinkel, a u sklopu njega se Huaweijevi inteligentni softverski sustavi koriste za istraživanje utjecaja klimatskih promjena na biološku raznolikost i razvoj novih mjera zaštite okoliša temeljenih na podacima. Tehnologija za ovakav projekt znači napredak jer ona može odraditi dio koji čovjek ne može, a ukupni projekt znači održavanje prirode i okoliša čime što je bitan faktor u borbi protiv klimatskih promjena.

– Iz zajedničkog projekta Tech4all nadamo se da ćemo steći nove uvide u zaštitu okoliša i biološku raznolikost. To će nam pomoći da regiju održimo u dobrom stanju za stanovništvo – istaknula je Astrid Eisenkopf, zamjenica guvernera Burgenlanda.

No, to nije jedini primjer korisne primjene ICT-a u druge djelatnosti. Među brojnim industrijama koje ne žele zaostajati je i poljoprivreda. Upravo je poticanje digitalizacije u poljoprivredi potencijalno rješenje kojim bi taj sektor postao privlačniji mladima, a osim toga mogu se navesti brojni benefiti u radu, pri čemu je učinkovitost najvažniji.

– Dronovi i 5G budućnost su poljoprivrede. Možete brzo preletjeti velika područja i odmah vidjeti gdje postoji potreba za gnojivom ili vodom na polju. Istovremeno, možemo masovno smanjiti upotrebu pesticida. To je i cilj Ministarstva poljoprivrede i Agende 2030 – istaknuo Felixu Mülleru, direktoru Drontehch-a.

Da je ovakav način implementacije dobar i da će se u budućnosti postati sve češće smatra Aleksandra Przegalinska, prorektorica Sveučilišta Kozminski i suradnica na Američkom institutu za ekonomska istraživanja, koja je istaknula da digitalizacija ulazi u brojne struke, čak i u one koje ju nisu očekivale. Zato smatra da je važno mlade naučiti razmišljati kako da, neovisno o svojem osnovnom zanimanju, budu spremni na rad s tehnologijom.

Na mladima svijet ostaje

Upravo su ljudi, pogotovo mladi, oni u koje treba ulagati i učiti ih kako raditi u svijetu koji funkcionira digitalno. Zhang Yan istaknuo je da su upravo ljudi bitni, kompanija im želi pomoći da postanu digitalni korisnici, ali i mladima da mogu stvarati tehnologiju.

Zato će, uz projekte, kompanija putem programa stipendija 'Seeds for the Future' planira uložiti 2,5 milijuna eura za financiranje talentiranih studenata iz ICT područja u Europi.

– Digitalna Europa trebala bi imati kvalificiranu radnu snagu. Suradnja između tvrtki i sveučilišta dobar je način da se to postigne. Zajednički rad pomaže napredovanju znanosti, a također podržava razvoj industrije. Tijekom proteklih 10 godina Huawei je obučio više od 30.000 ICT profesionalaca u Europi kroz naše programe poput Sjeme za budućnost. U sljedećih pet godina uložit ćemo oko 35 milijuna eura u uzgoj lokalnih talenata. Od ovog programa koristit će 500.000 ljudi – istaknuo je Phillip Gan, predsjedniku Huaweijeve središnje i istočne Europe i nordijske regije.

Također, Zhang Yan je istaknuo važnost uključivanja žena u industriju u kojoj prevladavaju muškarci. Iz tog razloga provode dodjelu nagrade 'MeTech Women's Award' kako bi potaknuli što više žena da postanu dio ICT zajednice.

Još jedna od važnih poruka ovog događaja je da svatko na svoj način može doprinijeti rješavanju globalnih problema. Tako su iz Huaweia naglasili da, iako jesu proizvođači mobitela, oni nisu samo to, već mogu i žele više. Klimatske promjene se događaju, potrebne su nam inovacije i sposobni mladi ljudi, no to ne dolazi samo od sebe, već treba više raditi na projektima s pozitivnim utjecajem. No, dok je Huawei primjer potpore koje globalne kompanije mogu dati, predstavnici kompanije ističu da je potreban angažman ostalih te pozdravljaju suradnje i međusobno učenje.