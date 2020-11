Pfizer i BioNTech: Korak smo do cjepiva protiv COVIDa-19, učinkovito je 90 posto!

Američka farmaceutska tvrtka Pfizer i njemačka biotehnološka kompanija BioNTech u ponedjeljak su priopćile da je njihov kandidat za cjepivo protiv covida-19 "učinkovit 90 posto", što pokazuju rezultati treće i završne faze kliničkih ispitivanja, posljednje etape za dobivanje odobrenja regulatornih tijela.

"Prvi rezultati ispitivanja cjepiva protiv covida-19 u trećoj kliničkoj fazi potvrdili su početne zaključke o kapacitetu koje naše cjepivo posjeduje u sprječavanju razvoja bolesti covida-19", sroji u priopćenju.

"Više od osam mjeseci od početka pandemije, najgore u više od jednog stoljeća, vjerujemo da završna etapa predstavlja značajan korak naprijed za svijet u borbi protiv covida-19", kazao je glavni direktor Pfizera Albert Bourla.

Na temelju predviđanja, dvije tvrtke bi do kraja godine mogle isporučiti do 50 milijuna doza cjepiva u svijetu te do 1,3 milijarde doza u 2021.

Studija o prvoj fazi kliničkog ispitivanja cjepiva pokazala je da su sve skupine dobro podnosile BNT162b2, s pojavom umjerene temperature kod manje od 20 posto ispitanih, što se drži očekivanim.

Cjepivo temelji se na inovativnoj tehnologiji mRNK, odnosno glasničkog RNK, kojim se tijelo potiče da stvara jedan od virusnih proteina kojim se potom organizam potiče na razvoj imunološkog odgovora na novi koronavirus.