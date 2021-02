Pfizer očekuje 15 milijardi dolara prihoda od prodaje cjepiva protiv covida

Američki farmaceutski div Pfizer u utorak je objavio da u 2021. godini od prodaje cjepiva protiv koronavirusa kojeg je razvio s njemačkim BioNTechom očekuje prihode od oko 15 milijardi dolara.

Pfizer je zajedno s njemačkim BioNTechom razvio cjepivo protiv covida 19, koje je među prvima dobilo odobrenje za upotrebu u Sjedinjenim Državama, sredinom prosinca prošle godine. Krajem prosinca odobreno je i u EU.

U razdoblju od listopada do prosinca 2020. prodaja toga cjepiva donijela je Pfizeru prihode od 154 milijuna dolara, pokazalo je poslovno izvješće, objavljeno u utorak.

Ukupni su prihodi američkog farmaceutskog diva u posljednja tri prošlogodišnja mjeseca porasli 12 posto, na 11,7 milijardi dolara. U cijeloj prošloj godini bili su dva posto veći nego u godini ranije i iznosili su 41,9 milijardi dolara.

Godišnja neto dobit smanjena je 41 posto, na 9,62 milijarde dolara. U ovoj godini kompanija očekuje u rasponu od 59,4 do 61,4 milijarde dolara. To bi značilo da bi bili viši 42 do 47 posto nego u 2020.