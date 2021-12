Pfizer ulaže 6.7 milijardi dolara u medicinski kanabis

Ako nekome do sada nije bilo jasno, sada je pravo vrijeme da promjeni mišljenje i da prihvati činjenicu da je kanabis kao i njegovi kanabinoidi lijek, te da thc, cbd i ostali spojevi zasigurno mogu pridonijeti boljem zdravstvenom ali i duhovnom životu pojedina i zajednice u cjelini. Mnogi sumnjičavci i protivnici ove biljke zasigurno će vjerovati 'spasitelju svijeta', farmaceutskoj tvrtki Pfizer koja je odlučila iskeširati milijarde kako bi svoje duge šape stavila i na industriju medicinskog kanabisa. Upravo se to dogodilo prošloga tjedna kada je farmaceutska i biotehnološka korporacija Pfizer potpisala ugovor s kliničkom tvrtkom Arena Pharmaceuticals u vrijednosti od oko 6,7 milijardi dolara kako bi ušla u industriju medicinskog kanabisa.

Naime, tvrtka Arena Pharmaceuticals, iako u svom portfelju ima i ne-kanabinoidne lijekove, svoj fokus stavlja upravo na lijekove koji sadrže spojeve koji se dobivaju iz kanabisa, a Pfizeru je posebno zanimljiv lijek temeljen na kanabinoidima koji obećava liječenje crijevnih bolesti. Radi se o lijeku naziva Olorinab čiji je cilj liječenje pacijenata s bolestima koje utječu na želudac i crijeva, ali koji jojš uvijek nije odobren od strane zdravstvenih ustanova.

Ublažavanje boli

Arenin tim razvija ovaj lijek na bazi kanabinoida s početnim fokusom na bol povezanu s gastrointestinalnim poremećajima a na Areninoj web stranici stoji da je ovaj spoj, zbog svoje selektivnosti za CB2 u odnosu na CB1, pod istragom za ublažavanje boli bez psihoaktivnih nuspojava.

CB1 i CB2 receptori vežu se na endokanabinoidni sustav, složeni signalizacijski sustav stanica. Ovi receptori su prisutni u cijelom ljudskom tijelu a endokanabinoidi, kao što su THC i CBD, mogu se vezati na oba receptora kako bi signalizirali da endokanabinoidni sustav mora poduzeti akciju. Međutim, učinci ovise o endokanabinoidnom receptoru i interakciji kanabinoida s receptorom.

- Akvizicija Arene nadopunjuje naše sposobnosti i stručnost u području upale i imunologije, i povećava naše potencijalne terapije za pacijente s oslabljenim imuno-upalnim bolestima s potrebom za učinkovitijim opcijama liječenja - rekao je u priopćenju za javnost Mike Gladstone, Global Predsjednik odjela za upalu i imunologiju u Pfizeru.

Amit D. Munshi, predsjednik i glavni izvršni direktor (CEO) Arene, rekao je da će Pfizerove sposobnosti ubrzati Areninu misiju isporuke osnovnih lijekova pacijentima te je dodao da vjeruje da ova transakcija predstavlja najbolji sljedeći korak i za pacijente ali i za dioničare.

Kupnjom Arene, Pfizer ulazi u industriju medicinskog kanabisa te se time pridružuje drugim Big Pharma tvrtkama koje su zakoračile na ovo 'zeleno' tržište' posljednjih godina.

Big high Pharma

Naprimjer, kanadska tvrtka za istraživanje i razvoj Avicanna postala je rezidentna tvrtka u Johnson & Johnson's JLabsu u Torontu 2017. Godinu dana kasnije, kanadski Tilray je postao globalan kroz sporazum sa švicarskom farmaceutskom tvrtkom Novartis AG o razvoju i distribuciji svojih proizvoda od medicinskog kanabisa. U svibnju 2021. globalna biofarmaceutska tvrtka Jazz Pharmaceutical dovršila je akviziciju tvrtke GW Pharmaceuticals, koja je razvila Epidiolex, prvi CBD lijek za liječenje djece s Lennox-Gastautovim i Dravetovim sindromom koji je odobrila FDA.

Nakon što su 'Big Tobbaco' tvrtke počele pokazivati interes za proizvodima na bazi kanabisa, sada to čini i Big Pharma, pa u budućnosti možemo očekivati daljnje uključivanje farmaceutskih tvrtki u industriju medicinskog kanabisa.

U RH još uvijek nema pravilnika

I dok je u svijetu kanabis, bio on medicinski ili 'rekreacijski' sve prihvaćeniji, u Hrvatskoj se još uvijek, kao i kod mnogo toga, tapka na mjestu.

Naime, još u listopadu 2015. godine tadašnje Ministarstvo zdravlja donijelo je pravilnik kojim je odobrena primjena medicinske marihuane, ali to je samo bilo preduvjet za uvoz lijekova na bazi te biljke u Hrvatsku. Ta je odluka trebala donijeti olakšanje bolesnicima no sve se zakompliciralo uvozom i previsokim cijenama pripravaka. Uz to što su se pripravci na bazi medicinske marihuane uvozili, bili su izuzetno skupi a trenutno takvih lijekova uopće nema na policama ljekarni u Hrvatskoj.

Također, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, objavljenim u Narodnim novinama krajem travnja 2019., propisano je kako se konoplja može uzgajati i proizvoditi u medicinske svrhe, te da odobrenje za proizvodnju daje Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode na temelju zahtjeva pravne osobe koja ima proizvodnu dozvolu za proizvodnju lijeka ili djelatne tvari sukladno Zakonu o lijekovima. Nakon objave u Narodnim novinama očekivalo se da će u roku od šest mjeseci biti donesen pravilnik kojim bi se uredilo sve u vezi s uzgojem, no 19. rujna prošle godine Ministarstvo zdravstva tek je osnovalo radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga pravilnika o načinu i mjerilima za davanje odobrenja za uzgoj i proizvodnju u medicinske svrhe. Naravno, pravilnik još uvijek nije donesen, pa medicinskog kanabisa u Hrvatskoj još nema na vidiku.