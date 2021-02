Platforme: TikTok među najvećim je pobjednicima pandemije korone

U kolovozu ove godine društvena platforma TikTok proslavit će treći rođendan. Ako je suditi prema onome da su prve tri najvažnije, vlasnica (kineska kompanija ByteDance) i ulagači nemaju apsolutno nikakva razloga za brigu: na noge su postavili jedno sposobno, pametno, kreativno i dosjetljivo čeljade o kojem financijski ne treba voditi nikakvu brigu. Naime, prema podacima iz siječnja ove godine, aplikacija TikTok preuzeta je 2,6 milijardi puta (u ni dvije i pol godine!), svakog mjeseca ima oko milijardu aktivnih korisnika, a procjenjuje se da su joj prihodi 2020., i to samo u SAD-u, premašili 500 milijuna dolara.

Iako se isprva doživljavao (a to je i bila ideja) kao videoplatforma na kojoj klinci mogu objavljivati svoja plesna videa, danas je rasadnik kojekakvog sadržaja, od društvenih komentara, komedije, rukotvorina, memova do izazova, makeup ili modnih vodiča, te je prodro u platforme poput Instagrama, YouTubea i Twittera. Taj kineski startup zaista je napravio čudo na globalnom tržištu. New York Times nedavno se usredotočio na niz novina i trendova koje je pokrenuo i zbog kojeg predviđaju itekako svijetlu budućnost tomu mladom digitalnom brendu.

Transformacija industrija

Za početak, TikTok je, tvrde, ostavio velik trag na industriji zabave. Nijedna društvena mreža još od Myspacea nije ponudila tako novo iskustvo, novu tehnologiju i drukčiji način konzumiranja medija. Za to je najviše zaslužna stranica na toj aplikaciji 'For You' koja je tako programirana da korisnici ne moraju pratiti niti biti praćeni da bi mogli gledati sadržaj/videa skrojena prema njihovim preferencijama. Takav 'princip rada' omogućio je TikTokovim influencerima da budu viđeni pa neki, poput Dixie D'Amelio ili Addison Rae, zarade milijune dolara i proširuju svoj biznis na druge medijske platforme (sestre D'Amelio ​nedavno su lansirale svoj šou na streaming-servis Hulu).



Nadalje, aplikacija je transformirala i glazbenu industriju postavši mjesto na kojem producenti otkrivaju nove glazbene platforme, reklamiraju svoje nove pjesme ili pak uspostavljaju suradnju s drugim glazbenicima. Nakon industrije zabave New York Times navodi da je TikTok nedvojbeno utjecao i na kupovne odluke potrošača, i to ponajviše one modne. Tijekom 2020. neki tiktokeri (influenceri s te platforme) pojavili su se u kampanjama luksuznih modnih brendova poput Louisa Vuittona i Prade, potpisali ugovore s agencijama kao što je IMG Models i, dakako, formirali neke nove modne trendove.

Modni brend Gucci, primjerice, osmislio je izazov (još jedna od TikTokova novina na koju se 'kvače' stotine milijuna korisnika) u sklopu kojeg uči potrošače kako da stiliziraju svoju odjeću i izgledaju poput modela s modnih pista. Mainstream, odnosno mass-market brendovi također su zavirili na platformu, odabrali influencere za suradnju i lansirali linije odjeće koje se mogu kupiti u trgovačkim lancima poput Wallmarta ili Targeta. Kako je New York Times prenio izjavu Kudzija Chikumbua, jednog od direktora u TikToku, korisnici tu digitalnu platformu doživljavaju kao 'mjesto za veselje i zabavu', čemu se prilagođavaju brendovi koji mu se odluče pridružiti. To im omogućava da pokažu potpuno novu, drukčiju, opušteniju stranu te svoju osobnost i umjetnički talent predstave onako kako to nije moguće vidjeti na uobičajenim kanalima.

Pomoć u prodaji

Budući da su tijekom pandemije mnoge fizičke trgovine zatvorile vrata, mnoge su kompanije iskoristile TikTok za poticanje online prodaje. Primjerice, preprodavači vintage brendova na svojim su profilima na TikToku​ 'učili' korisnike kako da kupuju i kombiniraju odjevne komade u njihovoj ponudi, trgovački lanci poput Sephore ili Dunkin'a poticali su svoje zaposlenike da postanu TikTokovi influenceri i tako pridonesu rastu prodajnih rezultata.

Osim što su od prodora TikToka koristi imali brendovi i influenceri, aplikacija je ostavila i 'društveni' trag. Naime, tijekom pandemije medicinske sestre, liječnici i drugi zdravstveni djelatnici koristili su se platformom da u kratkim videima govore o rizicima zaraze koronavirusom i važnosti upotrebe maske te ruše predrasude o cijepljenju (mnogi su i dokumentirali cijepljenje i objavili to na TikToku). Također, platforma je bila veoma važna za pokret Black Lives Matter jer su na njoj mladi aktivisti objavljivali sadržaj u kojem progovaraju o policijskoj brutalnosti, potrebnim reformama pravosudnog sustava i, općenito, problemima s kojima se moraju nositi 'drugačiji', bez obzira na rasu ili seksualno opredjeljenje. Nakon što su se zahuktali američki izbori, TikTok je još jednom pokazao da svakako 'trpi' i ozbiljnije teme. Na aplikaciji se vodila kampanja protiv Donalda Trumpa, mladi politički komentatori snimali su videa i informirali publiku o svojim vrijednostima, važnosti glasovanja i slično.

Utočište mladih

Kad je o mladima riječ, New York Times ističe da je TikTok postao njihovo utočište i tijekom lockdowna, što su prepoznali i pojedinci koji rade u obrazovnom sustavu. Na platformi su učenici i studenti održavali live stream-sesije tijekom kojih su zajedno učili i rješavali zadaće. U lipnju neke su američke obrazovne institucije počele proizvoditi edukacijski sadržaj skrojen za tu platformu i njihove korisnike te tako pomogle u dijeljenju znanja, umrežavanju i zbližavanju klinaca zatvorenih u svojim domovima. I, na kraju, kako piše The New York Times, TikTok je stvorio i neke trendove koji život zaista čine boljim, ali i zabavnijim. Recimo, popularizirao je ples i plesne vještine, a i, kako su je nazvali, 'viralna kultura hrane' migrirala je s Instagrama na TikTok.

Platforma je neka jela i pića, poput palačinki od zobenih pahuljica, 'tučene' kave ili slanine od mrkve, učinila viralnim i neke kuhare, poput 18-godišnjeg Eitana Bernatha, pretvorila u planetarno popularne zvijezde. Pjesme koje su se izvodile na TikToku pretvorile su se u soundtrack pandemijske 2020., a mnoge glazbene umjetnike koji su dotad živjeli u potpunoj sjeni pretvorile u izvođače koje danas zarađuju vrlo pristojne prihode od svog talenta. Kako je zaključio The New York Times, divna je stvar s TikTokom to što je tijekom napornih pandemijskih mjeseci i izolacije te straha zbog budućnosti platforma 'manifestirala' bolju stvarnost i povezala korisnike, posebno mlađe naraštaje, onako kako to do sada nije uspjela nijedna. U tom smislu TikTok je jedan od najvećih pobjednika u ovome 'novome nenormalnome', a s obzirom na to da su se stotine milijuna korisnika 'navukle' na te sadržaje, njegova budućnost itekako obećava.