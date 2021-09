Pomama za NFT projektom Loot (for Adventurers) u samo nekoliko dana od pokretanja

Ako se činilo da prošlotjedno iznenadno lansiranje ethereum NFT projekta Loot (for Adventurers) ukazuje na nedostatak mašte u rastućem prostoru kripto kolekcionarskih predmeta, vjerojatno su mnogi bili u krivu. Uostalom, to je samo popis riječi na običnoj crnoj pozadini. U čemu je poanta?

Međutim, projekt je brzo dokazao da su skeptici u krivu na način na koji nadahnjuje maštu drugih. Da, to je samo nasumični popis predmeta.

Ali sada zajednica počinje graditi na toj premisi s različitim inicijativama, a same NFT liste rastu u vrijednosti. Čak je i suosnivač ethereuma Vitalik Buterin podržao projekt.

Loot je 27. kolovoza pokrenuo Dom Hofmann, nadaleko poznat kao sukreator aplikacije za dijeljenje videozapisa Vine. On je također netko tko želi pomaknuti granice onoga što NFT-ovi predstavljaju.

Prošlog mjeseca, Hofmann je najavio Supdrive, nadolazeću platformu za videoigre u kojoj su NFT-ovi sa sjedištem u ethereumu, stvarne igre koje se mogu igrati. Također je suosnivač Nounsa, projekta koji iznjedri jedan novi NFT dnevno i omogućuje pristup decentraliziranoj autonomnoj organizaciji (DAO), skupini koja kontrolira budućnost projekta i rastuću zalihu ethera.

Nije bilo troškova kreiranja (mint) za svaki Loot NFT, samo naknada za transakciju ethereum mreže. Ukupno 8.000 NFT-ova bilo je dostupno, a svi su kreirani u roku od nekoliko sati. Tisuće ljudi posjedovali su nasumičan popis opreme, od 'Holy Greaves of Giants' do 'Grim Shout', 'Grave Wand of Skill' i 'Falchion of Reflection'.

- Loot je jedinstven, prvi projekt takve vrste. Bez tvrtke, umjetnosti, tima ili atributa, Loot onemogućuje zadržavanje kreativnih odluka. Loot je nefiltrirani, necenzurirani građevni blok za priče, iskustva, igre i još mnogo toga, u rukama zajednice, bez ikakvih troškova. Loot od prvog dana teži potpunoj decentralizaciji - piše ne web stranici projekta.

Drugim riječima, to je poticaj, a zajednica reagira izgradnjom. Stvara vodiče za oskudnost i druge alate, razvijaju generativne umjetničke programe i formiraju cehove. Postoje izvedeni projekti usmjereni na kućne ljubimce, zalihe, glazbu i još mnogo toga. Postoji i forum koji će pomoći svima da bolje koordiniraju projekte jer se Loot možda oblikuje kao pravilno iskustvo igre vođeno zajednicom.

Jučer je suosnivač SyndicateDAO-a Will Papper pokrenuo Adventure Gold token (AGLD) i omogućio vlasnicima Loota da besplatno preuzmu 10.000 tokena (plaćajući samo ethereum naknadu). Prema CoinGecku, jedan AGLD token za kratko je trgovao oko 7,70 dolara, stavljajući ukupnu vrijednost airdropa na više od 77.000 dolara za svaki Loot NFT u vlasništvu. Prema Papperovim tweetovima, želio je postaviti standard za projekte koji se grade na Lootu u budućnosti, pružajući valutu za rastući, decentralizirani svemir igara.

U međuvremenu, Hofmann je pokrenuo 'Sintetički Loot'. U osnovi, to je pametan ugovor, to jest, dio koda koji izvodi postavljene upute koji omogućuje svakome s ethereum novčanikom da sudjeluje u budućim nastojanjima vezanim uz Loot bez posjedovanja jednog od stvarnih NFT-ova. Drugim riječima, osigurava da svi projekti koji se u konačnici izrode iz Loot zajednice nisu strogo ograničeni na 8.000 ili manje vlasnika izvornih NFT-ova.

- Kreatori koji se nadovezuju na Loot mogu prepoznati sintetički Loot kao način da omoguće širem krugu avanturista da sudjeluju u ekosustavu, a da pritom mogu lako razlikovati originalni i sintetički Loot - napisao je Hofmann. Naravno, netko drugi već je izgradio sučelje na povrh koda Synthetic Loota.

Vitalik Buterin misli da je Loot "u pravu". U širokoj niti Twittera u srijedu, Buterin je pohvalio Lootov pristup u potpunom otvaranju smjera prema zajednici i učinkovitom prihvaćanju svih kasnijih kreacija kao legitimnih.

- Mislim da filozofija Loota ima pravo: gotovo sve što netko stvori 'postoji'. Važno je u kojoj mjeri drugi ljudi grade na tome. Postoji apsolutna istina u tome da jednom kada objekt postoji, ono što možete učiniti s njim ograničeno je pravilima koji su kodirani u taj objekt, ali pitanje kojim objekti su bitni odlučuju mnogo nejasnije sile - napisao je Buterin.

Povrh AGLD airdropa, sami NFT-ovi Loota porasli su na vrijednosti od prošlotjednog pada. Najjeftiniji dostupni Loot NFT na OpenSea tržištu sada ima cijenu od oko 9 ethera (30.600 dolara), a stranica do danas izvještava o ukupnom volumenu trgovanja u vrijednosti većoj od 200 milijuna dolara. Jedan Loot NFT nedavno je prodan za 250 ethera (954.000 dolara). Prethodno je prodan za samo 0,08 ethera (305 dolara) prošlog tjedna.

Što će sve proizaći iz Loota preostaje za vidjeti, ali očito je da postoji puno interesa i novca oko projekta u samo nekoliko dana od pokretanja. Sve je počelo s popisima izmišljene opreme, potpomognute dovoljnom decentraliziranom maštom.