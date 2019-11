Pornhub: Kralju zabave za odrasle prijeti skidanje s trona

Iako je od početka ove godine do danas brend žileta Dollar Shave Club bilježio sjajne rezultate reklamirajući se na poznatoj stranici za odrasle Pornhubu, njegov je vlasnik Unilever prošlog tjedna to izrijekom zabranio. Povod za tu radikalnu odluku, a i izbijanje velikih prihoda iz Pornhubova džepa, bio je članak objavljen u Sunday Timesu koji je snažno osudio stranicu jer navodno objavljuje pedofilski i voajerski sadržaj. Prema navodima novinara, ljudi zaposleni u Pornhubu jednostavno nisu u stanju kontrolirati sav objavljeni sadržaj pa im se češće negoli se to može tolerirati potkradaju snimke maloljetnika ili pak predatorskih skrivenih kamera na javnim mjestima (kadrovi međunožja žena u tramvajima ili slično).

Pornhub je, dakako, reagirao priopćenjem u kojem je naveo da takve snimke jesu uznemirujuće, ali da ih nema na njegovim stranicama jer ih njegova ekipa ipak žurno uklanja. No koliko god se pornhubovci ograđivali, šteta je već napravljena, a izgledno je da će​ Unileverov potez, koji je, usput budi rečeno, slijedio i Kraft, obeshrabriti i druge oglašivače koji važu hoće li zakupiti medijski prostor na toj popularnoj pornostranici.

Gola kreativnost

Taj skandal mogao bi​ naštetiti Pornhubovim prihodima unatoč tome što ga se rado proglašava najuspješnijim pornobrendom na svijetu. Iako na tržištu ima još stranica koje nude besplatan sadržaj za odrasle, Pornhub je s više od sto milijuna posjetitelja na dan najposjećeniji i s marketinškoga stajališta najvrjedniji brend. Njegova je strategija po mnogočemu uzorna, zbog čega ga mediji zovu marketinškim čarobnjakom, kraljem kreativnosti. I, zaista, kako drukčije nazvati brend koji je tako prepoznatljiv iako se suočava s gomilom marketinških ograničenja? Iako milijarde Zemljana uživaju u pornografiji, ona je i dalje golem tabu, zbog čega tradicionalne metode reklamiranja ne dolaze u obzir. Također, golotinja, a kamoli ne pornografija, na društvenim je mrežama strogo zabranjena i korisnici ne žele da itko zna da konzumiraju takav sadržaj pa im ne pada na pamet javno ga podijeliti.

Pornhub i njemu slični brendovi stoga se moraju osloniti na golu kreativnost – reklamirati sadržaj a da ga ne spomenu, upozoriti na svoje postojanje a da ni u čemu ne budu eksplicitni. I u tome je Pornhub izvrstan. Stranica Awario ​nedavno je objavila studiju o Porhubovu slučaju i izdvojila pet razloga zbog kojih je brend prvak u marketingu. Za početak, na društvenim je medijima zabavan, autentičan i s njim se lako poistovjetiti. Društveni profil vodi Aria, domišljata, duhovita mlada dama koja, naglašavaju, ne glumi u pornofilmovima. Tako je, primjerice, njezin, odnosno Pornhubov, račun na Twitteru prepun duhovitih dosjetki, memova, gifova; ona ne komentira samo pornografiju nego trendove pop-kulture, odgovara na komentare korisnika i objavljuje sadržaj koji oni rado dijele.

Na Twitteru Aria želi postati dijelom aktualnih korisničkih diskusija, a na ostalim digitalnim platformama poput YouTubea ili Instagrama njezina je komunikacija malo drukčija; dakako, prilagođena tim medijima. Na YouTubeu tako objavljuje videosadržaj poput isječaka iz svoga (poslovnog) života, intervjue s pornozvijezdama koji s njom dijele detalje iz privatnog života. Budući da je Instagram vizualna platforma, na njoj se mogu pronaći fotografije zvijezda Pornhubova kanala (oskudnije odjevenih) ili pak 'selfieji' same 'community'-menadžerice Arije. Njezina digitalna strategija očito je prilično uspješna uzme li se u obzir da Pornhubov profil​ na Instagramu ima 8,2 milijuna pratitelja, YouTube više od pola milijuna, a Twitter gotovo dva milijuna.

Boljitak svijeta

Iako je pornografija tabu, o Pornhubovim marketinškim kampanjama nemoguće je ne govoriti, i to ne zato što su osobito kontroverzne ili zato što njima želi isprovocirati potrošače ne bi li se pokrenula nekakva rasprava. On zapravo uopće ne ulazi u to je li pornografija dobra ili loša, ima mnogo veću ambiciju: učiniti svijet ljepšim mjestom. Svake godine pripremi najmanje jednu društveno korisnu kampanju, pa je tako, primjerice, za svaki pregled videa 's velikim sisama' donirao novčani iznos udruzi za prevenciju i liječenje raka dojki, uplatio onoliko novca (do najviše pedeset tisuća dolara) koliko je prikupio tim koji stoji iza pokreta Movember (prevencija raka testisa), a za svaki stoti pregledani videosadržaj s velikim penisima posadio jedno stablo.

Uprava Pornhuba uplaćivala je novac i za spas panda i kitova, objavila kampanju posvećenu pčelama koja je sadržavala videa pčelinjeg 'seksa' koji su sinkronizirali pornoglumci, a ljetos je oduševio publiku objavom kampanje 'Dirtiest Sex Ever' koja prikazuje par koji vodi ljubav na plaži prepunoj smeća i plastike. I taj je put više klikova na video značilo i veći iznos donacije udruzi Ocean Polymers. Tom nizu valja dodati 'crowdsourcing'-kampanju #Sexploration kojom je prikupljao novac za snimanje pornofilma u svemiru. I koliko god to suludo zvučalo, uspio je prikupiti 236 tisuća dolara od tražena tri milijuna. Cinici će reći da tim kampanjama (klik za donaciju) Pornhub pod krinkom spasa čovječanstva 'bilda' vlastitu vrijednost, ali činjenica je da takvo što mogu činiti (a ne čine) i drugi brendovi te da, budimo realni, Pornhub ima manjih problema s podizanjem prometa na svojoj stranici nego kompanije iz drugih sektora.

Taj brend od drugih razlikuje i njegov izvrsni smisao za humor koji dolazi do izražaja u tradicionalnim kampanjama u kojima se sadržaj, a i sama stranica, reklamiraju posredno. Kako su pokazala istraživanja, njegova ciljana skupina, posebno mlađe generacije, vrlo dobro reagira na njegovu kreativu koja je toliko brutalno iskrena koliko i smiješna. Tako je, primjerice, publika rado dijelila njegove oglase 'Loša gluma. Očajan scenarij. Obožavat ćete. Pornhub' ili pak 'Najveća američka DIY stranica' (engl. do it yourself – sâm svoj majstor).

Znati s medijima

Od publike je saznao (i to odlučio iskoristiti za vlastitu promidžbu) da je sklona reperskoj glazbi (u SAD-u), zbog čega je kao influencera odabrao repera Waku Flocku Flamea. S njim je pokrenuo i glazbeno natjecanje, izbor Pornhubove himne, i vlastitu produkcijsku kuću. Iako ona nije učinila bogzna što, privukla je mnogo medija koji su s veseljem informirali publiku da Pornhub odsad producira i glazbu, što mu je, dakako, donijelo mnogo besplatnog PR-a. Kad je o potonjem riječ, Pornhub je jako mudar i u privlačenju pozornosti medija i stvaranju nativnoga sadržaja.

Naime, podatke koje stranica prikupi ne krije kao zmija noge, već ih dijeli sa svima koje takvo što zanima. Barem jedanput na godinu mediji tako obavještavaju o pornonavikama svjetske populacije, koliko se i kakvih videa pogleda u kojim zemljama, pa čak i to kako neki globalni događji utječu na pornografske navike (prirodne katastrofe, finale 'Igara prijestolja', lansiranje igrice 'Pokemon Go!', kinopremijera 'Jokera…').

U svakom slučaju, posljednjih pet godina Pornhub je uspio pobrati simpatije svojih korisnika, ali i onih koji ne konzumiraju (ili barem tako tvrde) takav sadržaj te se iz tajne, vrlo privatne niše preseliti u 'mainstream'. Njegova je pomno osmišljena strategija brendiranja autentična, zaigrana, dosljedna, inovativna; uspijeva privući pozornost korisnika a da ga ne dovede u neugodan položaj ili pak na bilo koji način vrijeđa. No, na njegovu žalost, u daljnjem bi ga uzletu mogao spriječiti skandalozni članak Sunday Timesa koji ne propituje njegovu marketinšku, već sigurnosnu strategiju.

Ne ulovi li se bolje ukoštac sa sadržajem koji objavljuje, mogao bi se naći u golemim problemima pa bi sjajni, duhoviti svijet Pornhuba ​mogao nestati u času. Ako je zaista riječ o ilegalnom sadržaju, krah će biti apsolutno zaslužen.