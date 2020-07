Poslovne transformacije - Odvažni znaju da je pravi trenutak za zaokret

Brend washbnb donedavno je golem rast prihoda ostvarivao od pranja i glačanja robe, najviše posteljine i ručnika koje je dostavljao svojim klijentima airbnbovcima. Budući da su zbog pandemije putovanja rijetkima na popisu onoga što žele napraviti ovoga ljeta, Airbnbu je, kao i sličnim putničkim servisima, zbog toga drastično pala zarada, a i washbnbov poslovni model postao je upitan. No umjesto da se prepuste očaju, u kompaniji su odlučili lansirati novi brend – washero. Riječ je o servisu koji nudi usluge pranja, glačanja i dostave prema načelu 'plati koliko možeš'. Pritom cilja na najranjivije skupine, najviše starije, koje je koronakriza najviše pogodila.

Srećom, to nije jedina kompanija koja je u ova, malo je reći, izazovna vremena odlučila transformirati svoje poslovanje, napraviti kompletan zaokret, dramatičan, neočekivan korak ili, što zbog altruizma, što zbog prijeke potrebe, ući u biznis o kojemu prije nije ni sanjala.

Velika očekivanja

Zbog takvih primjera trendwatcheri su detektirali trend odvažnih, okretnih brendova (engl. bold pivots) koji su novim stazama odlučili kročiti u prvom redu zbog pandemije, a zatim i sve većih očekivanja potrošača da postanu aktivnijim dijelom 'novoga normalnoga'. To i ne začuđuje s obzirom na to da je istraživanje čije rezultate spominju trendwatcheri pokazalo da 90 posto potrošača očekuje da će brendovi pomoći u borbi protiv COVID-19 (ili saniranju štete koju je nanio). Zanimljivo je da 79 posto malih i srednjih biznisa u Americi razmišlja o zaokretu svog poslovanja ili je to već učinilo, no samo sedam posto počelo se baviti biznisom koji izravno pomaže u borbi protiv virusa.

Briga o potrošačima

Iako se brendovi razlikuju prema razlozima zbog kojih su odlučili promijeniti biznis, ali i prema opsegu tih promjena, trendwatcheri ih sve smatraju odvažnima. Njihove inovacije zrcale i postavljaju nova očekivanja potrošača od brendova. Kao prvi primjer stranica lovaca na trendove ističe kompaniju IBM koja je nakon tragične smrti Georgea Floyda odlučila prestati opskrbljivati američke policajce, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova, tehnologijom prepoznavanja lica i softverima koji služe za analizu.

U priopćenju za medije tvrtka je objasnila da ne želi da se policija služi njezinom tehnologijom kako bi profilirala građane na rasnoj osnovi i tako ugrozila njihova temeljna ljudska prava i slobode. Pokazalo se da ta tehnologija katkad pogrešno identificira građane na temelju rase, ali i donekle potiče rasne predrasude. Iako je tu riječ o velikom financijskom gubitku za IBM, u brendu su procijenili da će od tog radikalnog poteza veće koristi na duge staze imati ne samo oni nego i građani.

I Sephora je odlučila zauzeti stranu u prosvjedima protiv rasne neravnopravnosti te je u lipnju ove godine postala prvi maloprodavač koji je prihvatio izazov 15 Percent Pledge. Obvezala se, naime, da će petnaest posto polica u svojim trgovinama napuniti brendovima čiji su vlasnici Afroamerikanci. Osim toga, javno je obećala da će se posvetiti edukaciji o rasnoj neravnopravnosti i pokušati identificirati slijepe točke i nejednakosti na tržištu.

Trendwatcheri navode i primjer Change Pleasea, britanske neprofitne kompanije koja beskućnike educira za rad u barovima. U travnju ove godine lansirao je Serious Tissues, toaletni papir od sto posto recikliranog papira. Novac od njegove prodaje darovan je zdravstvenim radnicima iako je na početku osmišljen da bi pomogao udrugama koje se bave klimatskim promjenama. Umjesto da se od jedne prodane role posadi jedno stablo, u Change Pleaseu ​procijenili su da je zdravstvenim radnicima u ovom trenutku pomoć potrebnija.

Novi proizvodi

Zanimljiv i hvalevrijedan potez povukli su Shangai Fashion Week i Tmall odlučivši ne odgoditi ožujski tjedan mode zbog COVID-19 (kao što je najavljeno) i uložiti novac u organizaciju online priredaba te tako zadovoljiti svoju publiku i, dakako, 150 brendova i dizajnera koji su sudjelovali u tome. Jesenske i zimske kolekcije tako su predstavljene na virtualnoj pisti i s pomoću AR-a. Gledatelji su mogli kupiti odjeću izravno s revije, čuti komentare modela i dizajnera u stvarnom vremenu i tijekom internetskog prenošenja uživo pitati što god ih zanima. Taj način prodaje 'okrenuo' je 2,82 milijuna dolara prihoda, što je inspiriralo i organizatore modnih revija u Londonu, Parizu i Kopenhagenu da se iskušaju u virtualnim revijama.

Transformaciju s pomoću digitalnih tehnologija doživio je i Nannyfy, španjolska aplikacija koja povezuje dadilje s obiteljima. Zbog pandemije je u ožujku osmislio virtualno čuvanje djece. Umjesto da se zbog pandemije o 'svojim' klincima brinu uživo, dadilje su ih zabavljale digitalno (videochatom), učile ih vježbati jogu, svirati gitaru, crtati, pjevati ili su im pomagale sa školskim zadacima.

COVID-19 potaknuo je i malu mičigensku tvrtku i.M. Branded da umjesto signalizacije za automobilsku industriju počne proizvoditi zaštitne pregrade od pleksiglasa. Budući da dobiva i do stotinu dnevnih narudžbi, to je pretvorila u svoj glavni biznis.

Sličnih primjera imamo i na domaćem tržištu na kojem su, primjerice, tvrtke Piraex, koja se inače bavi servisiranjem i opremanjem benzinskih crpki, Prozirni namještaj, Skripta te virovitički Grafo-projekt svoje resurse usmjerile u proizvodnju zaštitnih pregrada.

COVID-inovacije

Kako bi preživjela pandemiju, južnoafrička Granadilla također je zaokrenula biznis, i to ozbiljnije od pleksiglas-primjera. Naime, do proljeća ove godine bavila se proizvodnjom kupaćih kostima, a sad proizvodi i dostavlja svježe namirnice, jela i napitke. Njezin novi brend Granadilla Eats uspostavio je partnerstvo s lokalnim proizvođačima od kojih nabavlja namirnice, a kupci na njezinoj web-stranici sami sastavljaju svježe paketiće. U samo tri tjedna od lansiranja Granadilla je dostavila više tisuću paketa svježeg voća i povrća građanima Cape Towna.

Ako spomenuti potezi ne zvuče dovoljno inspirativno, marketingašima i vlasnicima kompanija preporučuje se da bace oko na stranicu Covid Innovations na kojoj je dosad nabrojeno više od devet stotina poslovnih ideja, inovacija, projekata i strategija koji bi im, nadaju se brendovi, mogli pomoći da tijekom ovih izazovnih vremena drže glavu iznad vode, ali i pokažu potrošačima da su spremni ispuniti njihova očekivanja.