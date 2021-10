Predsjednik Bundesbanke Jens Weidmann podnio ostavku

Jens Weidmann, predsjednik Njemačke savezne banke (Deutsche Bundesbank) i jedan od glasača Europske središnje banke, najavio je u srijedu ostavku iz 'osobnih razloga'. Weidmann je u službenoj izjavi rekao da će s mjesta predsjednika Bundesbanke otići krajem godine, na čijem je čelu od svibnja 2011.

– Došao sam do zaključka da je nakon više od 10 godina vrijeme za okretanje novog lista - za Bundesbank, ali i za mene osobno – napisao je Weidmann u pismu osoblju banke, spomenuvši 'ponekad teške' rasprave u ECB-u, uključujući novu strategiju središnje banke.

– Okruženje u kojem poslujemo uvelike se promijenilo, a zadaci Bundesbanke porasli. Financijska kriza, kriza državnog duga i pandemija dovele su do donošenja odluka u politici i monetarnoj politici koje će imati dugotrajne učinke. Uvijek mi je bilo važno da se glas Bundesbanke usmjeren na stabilnost jasno čuje. S velikom stručnošću, odjeli su doprinijeli raspravama o pravim poukama koje se mogu izvući iz krize i o okviru monetarne unije. Usvojene su važne regulatorne izmjene. Reorganizacija bankovnog nadzora u Europi nije samo dovela do potpuno novih nadzornih struktura u ECB-u, već i do jačanja uloge Bundesbanke. Nove odgovornosti Bundesbanke u području financijske stabilnosti također ističu našu središnju ulogu u funkcioniranju financijskog sustava – naveo je Weidmann u riječima zahvale osoblju, pozivajući se na zajednička postignuća.

Weidmann je istaknuo da je Bundesbank svojom analitičkom sposobnošću, kao i svojim temeljnim uvjerenjima, pridonijela nedavno završenom procesu revizije.

– Dogovoren je simetričan, jasniji cilj inflacije. Nuspojavama, a posebno rizicima financijske stabilnosti, treba posvetiti veću pozornost. Odbijeno je ciljano prevladavanje stope inflacije – rekao je Weidmann.

Dodao je da mu je bila člast svih ovih godina predstavljati Bundesbank kao instituciju i zajedno s kolegama oblikovati stajališta banke u interesu stabilne valute, stabilnog financijskog sustava, stabilnog sustave plaćanja i sigurne opskrbe gotovinom. Posebno je zahvalio članovima Izvršnog odbora, s kojima je zajedno pozicionirao Bundesbank kao 'kompetentnu i agilnu instituciju koja se prema svom osoblju odnosila s poštovanjem i djelovala transparentno prema javnosti'.

Nakon vijesti o njegovoj ostavci, euro je zabilježio blagi pad od -0,09 posto na 1,1628 dolara.