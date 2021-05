Prepoznavanje lica i glasovni asistenti budućnost su personalizirane kupnje

Ubrzana digitalizacija koja nas je snašla zadnjih godinu dana pravi je pokazatelj zašto čak 65 posto kupaca koji su sudjelovali u istraživanju tvrtke Wunderman Thompson pod nazivom 'The future shopper report 2020.' smatra da će se prilikom kupovine u budućnosti sve više okretati prema digitaliziranim rješenjima.

Prilagodba kupcima

Tehnologija je proširila mogućnost kupovine, no mijenjaju se i navike učestalosti kupnje određenih proizvoda. Primjerice, jedan od najvećih skokova koji se dogodio za vrijeme pandemije vidljiv je u kupnji higijenskih proizvoda. Zbog brige za zdravlje u jednom recentnom istraživanju 34 posto kupaca priznalo je da ih kupuje učestalije.

Koji će trendovi vladati i ovom godinom najviše su odredili sami kupci, koji su bili predmet brojnih istraživanja u posljednjih godinu dana. U istraživanju 'The Future shopper report 2020.', kupci su izrazili želju da se tehnologija koristi na inovativne načine, više prilagođene njima. Njih 52 posto smatra da bi upravo to poboljšalo doživljaj kupnje, posebice kada je u pitanju personalizirana usluga, što se sve više spominje kao jedna od ključnih značajki za zadržavanje postojećih i stjecanje novih kupaca. Dobro poznavanje svojih potrošača postalo je imperativ za svaki brend.

Dobra baza potencijalnih korisnika postale su društvene mreže, a 2020. godina pokazala je da su upravo one dobra platforma za prodaju. Prednost za kupca je u tome da se skraćuje vrijeme potrebno za dolazak do željenog proizvoda te omogućava jednostavnije snalaženje i personaliziranu uslugu. Čak 82 posto milenijalaca kupit će odmah proizvod koji im se sviđa, pokazujući svoju impluzivnu stranu, koja pogoduje napretku direktne kupnje putim društvenih mreža.

Upravo iz tog razloga brojni su trgovci proširili mogućnosti načina kupovanja svojih proizvoda.

Ideje za budućnost

Kupovanje uz pomoć lica još uvijek nije prisutno na našem tržištu, no u bližoj budućnosti zasigurno se očekuje i rast popularnosti tog trenda. Korištenje softvera za prepoznavanja lica budućnost je personalizirane kupnje, a pomaže u identifikaciji kupca na način da se formira njegov profil te koriste podaci o onome što kupac voli. Tako će prodavač uvijek imati pristup podacima što njegov kupac želi.

Korištenje glasovnog asistenta sve je traženije prilikom kupnje. Razgovor s asistentom u bilo kojem trenutku omogućava da kupac više ne mora pamtiti ili zapisivati što mu je potrebno – asistent će to odraditi za njega. Google asistent pravi je primjer – potrebno je izdati mu glasovnu naredbu da stavi željeni artikl u web košaricu trgovine u kojoj želimo kupovati. Asistent pritom daje informacije o cijeni i stavlja artikl u košaricu. Tu značajku, koju je uveo i američki maloprodajni lanac Walmart, do sad je koristilo 27 posto ispitanih u 'The future shopper reportu', a trendovi predviđaju i porast korištenja.

RFID (Radio Frequency Identification) tehnologija poznata je i u Hrvatskoj, a ako ste ikada kupovali u Zari, vjerojatno ste se i sami susreli s njom. Zahvaljujući jedinstvenim kodovima na svakom proizvodu, prilikom dolaska sa skladišta u trgovinu, proizvod se skenira i povezuje s uređajem kao što je pametni telefon na kojemu je moguće vidjeti status i količinu proizvoda u trgovini. Kada proizvod dođe do blagajne, prodavač kroz sustav provede kupnju i automatski ažurira novo stanje u skladištu, koje postaje vidljivo i onima koji kupuju putem weba ili aplikacije.

Ovi trendovi u maloprodaji pokazatelj su brzih promjena koje su utjecale na potrošače. Implementacija novih načina kupovine promijenit će doživljaj kupnje, a samim time utjecati i na navike potrošača.