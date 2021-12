Profitiranje od kriptovaluta u SAD-u moglo bi stvoriti novu generaciju luksuznih potrošača

Ulaganje u kriptovalute već je neko vrijeme 'hit' posebno kod mladih ljudi, a izgleda da je i isplativo jer novo izvješće Jefferiesa, američke multinacionalne neovisne investicijske banke i tvrtke za financijske usluge, pokazuje da se u SAD-u stvara novi sloj bogatih potrošača.

Kako objašnjava Business Insdier, upravo zbog skoka cijena kriptovaluta javlja se velik broj mladih američkih kupaca luksuzne robe, koji bi luksuzno tržište moglo vratiti na višu razinu no što je bilo prije pandemije. A iako su kineski potrošači i dalje dominantni u globalnoj potrošnji luksuza, 'paket iznenađenja' od prvog tromjesečja je snažan rast u SAD-u zabilježen u odnosu na prethodnu godinu.

- Izvan prirodnog utjecaja takozvane 'zadržane potražnje', ističemo značajan porast vrijednosti imovine (od tržišta dionica, nekretnina, do suvremene umjetnosti) i, iznad svega, značajan utjecaj bogatstva kriptovalutama koje je povećalo ukupni broj gotovinskih transakcija – objasnili su analitičari za dionice Flavio Cereda i Kathryn Parker.

Istaknuli su da se čini da razgovori s voditeljima trgovina i pomoćnicima ukazuju na značajnu ulogu ljudi mlađih od 35 godina koji unovčavaju profit od kriptovaluta za kupnju umjetnina (uključujući i NFT), skupog nakita, odjeće i dodataka.

- Naši razgovori ukazivali su na to da je čak 20-25 posto prodaje u posljednjih dvanaest mjeseci moglo biti generirano ovim fenomenom – objasnili su analitičari, prenosi Business Insider.

Kripto tržište je 2021. po prvi put naraslo iznad vrijednosti od tri bilijuna dolara, većinom zato što je više institucionalnih i maloprodajnih ulagača prebacilo novac u digitalnu imovinu, od kovanica do NFT-ova. Cijena bitcoina ove je godine porasla za 62 posto, a to je ujedno i kriptovaluta s kojom se najviše trguje. No, s obzirom na to da je tržište kriptovaluta podložno naglim promjenama, njegova se tržišna kapitalizacija smanjila na 2,3 bilijuna dolara.

Iz Jefferiesa su istaknuli da se luksuzna potrošnja SAD-a u fiskalnoj 2021. vratila na razine zabilježene u 2019., dakle prije pandemije, a kako navodi Business Insider, predviđaju da bi do fiskalne 2023. takva potrošnja mogla biti 45 posto veća nego u istom razdoblju 2019. godine.

- Ovo uvelike ovisi o otpornosti temeljne imovine koja omogućuje unovčavanje i stoga je implicitno promjenjivo, ali barem nije podložno riziku rastućeg pritiska vlade kao što je slučaj u Kini – naveli su iz Jefferiesa.