Proizvodnja električnih automobila uzrokovat će deficit bakra, ali i potaknuti nova ulaganja

Cijeli svijet prihvatio je električna vozila kao dobro rješenje u borbi protiv emisija CO2 i klimatskim promjenama, no kako ta industrija raste i postaje masovnija, na vidjelo dolaze problemi koje bi njihova proizvodnja mogla uzrokovati, a jedan od njih je i nestašica bakra. Naime, bakar je ključan za proizvodnju električnih automobila te je za nju potrebno čak četiri puta više bakra u odnosu na količinu koja se troši u proizvodnji 'klasičnih' automobila na benzinski i dizelski pogon, objašnjava Auto portal.

Dvije najveće svjetske ekonomije, Kina i SAD, najviše se ističu u planu o prelasku na 'ekološki' oblik prijevoza koji troši bakar, a infrastrukturni planovi američkog predsjednika Joea Bidena za smanjenje emisije već stavljaju baterije u prvi plan.

Iz Međunarodne agencije za energiju (IEA) navode da će bakar ostati metal koji se najviše koristi u proizvodnji tehnologija koje koriste obnovljive izvore energije. Na primjer, baterija električnog automobila koristi 83 kg bakra, dok u vozilu s motorom s unutarnjim izgaranjem ima 23 kg, prenosi bne Intellinews.

Osim toga, baterije i punjači općenito zahtijevaju mnogo bakra pa je njihova masovna proizvodnja prilično realan razlog za nestašicu. Treba uzeti u obzir i to da je od 224 nalazišta bakra pronađenih između 1990. i 2019. godine, samo njih 16 otkriveno u posljednjih 10 godina, što znači da bi otkrivanje i razvoj novih rudnika trebao biti ključni prioritet za podmirivanje rastuće potražnje za 'zelenom energijom'.

Rast ulaganja u proizvodnju bakra

Predviđa se da će do 2030. godine, potražnja za bakrom porasti za gotovo 600 posto – na 5,4 milijuna tona. Istovremeno, u Sjevernoj Americi bi tržište električnih vozila ove godine trebalo dostići vrijednost od 2,7 milijardi dolara, 18,6 milijardi dolara do 2030. godine, a do 2040. godine će samo električni automobili za osobni prijevoz potrošiti više od 3,7 milijuna tona bakra godišnje, objašnjava bne Intellinews.

Rastuća potražnja i, uglavnom, stagnacija proizvodnje bakra skrenuli su pozornost ulagača na projekte koji su se u prošlosti činili presloženima za realizaciju. Jedan od nedavnih primjera je razvoj ležišta Udokan smještenog na istoku Rusije, gdje su zbog, niskih temperatura, bila potrebna vrlo ozbiljna ulaganja u infrastrukturu. No, to ležište ima rezerve od preko 26 milijuna tona bakra i smatra se najvećim neiskorištenim nalazištem u Rusiji i trećim po veličini u svijetu. Očekuje se da će ovaj projekt biti realiziran do sljedeće godine, navodi bne Intellinews.

Sličan primjer je kineska kompanija Molybdenum Company Limited koja je najavila ulaganje od 2,51 milijardi dolara za udvostručenje proizvodnje bakra i kobalta u rudniku Tenke Fungurume u Demokratskoj Republici Kongo. Projekt bi trebao biti dovršen 2023. godine, a trebao bi povećati prosječnu godišnju proizvodnju bakra u rudniku za 200 000 tona.

Povećana ulaganja u rudarstvo bakra vjerojatno će se pojaviti kao odgovor na porast potražnje s obzirom na to da je bakar neophodan suputnik u isporuci baterija za proizvodnju električnih automobila, no sve to će se odraziti na cijenu bakra i automobila.