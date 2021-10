Prvi američki Bitcoin futures ETF u prvom danu ostvario volumen trgovanja od gotovo milijardu dolara

Prvog dana trgovanja prvog američkog Bitcoin futures ETF-a, investitori su pokazali veliki interes. Ostvaren je volumen trgovanja vrijedan 280 milijuna dolara u samo prvih 20 minuta, a do zatvaranja tržišta, gotovo milijarda dolara.

ProSharesov Bitcoin futures ETF počeo je jučer trgovati na Njujorškoj burzi pod simbolom BITO, nakon što je dobio odobrenje SEC-a u petak. Ulagači koji su željeli izloženost najvećoj kriptovaluti mogli su kupiti dionice povezane s budućom cijenom Bitcoina, koje su u jednom trenutku porasle na 42,15 dolara, što je povećanje od 5,4 posto u odnosu na početnu neto vrijednost imovine od 40 dolara. Dionice su dan zaključile na 41,94 dolara, što je povećanje od 4,85 posto.

Analitičari su komentirali kako je sama količina kojom se trgovalo gotovo oborila rekord, iako nije dosegnula milijardu dolara, bila je blizu. Podaci Bloomberga pokazuju da se trgovalo s 994 milijuna dolara. Samo jedan ETF u povijesti američkih ETF-ova dosegnuo je milijardu dolara prvog dana, a to je bio BlackRockov Carbon Transition Readiness u travnju.

- To se nije očekivalo. Mislili smo da će to biti veliki hit, mislili smo da će biti uspješan. Mislio sam da, ako će se u prvom danu trgovati 250 milijuna dolara, to biti uspjeh. To je učinio u samo 30 minuta - rekao je James Seyfarrt, istraživački analitičar Bloomberg ETF-a.

ETF daje institucionalnim i malim investitorima pristup Bitcoinu, bez da sami moraju kupiti i pohraniti Bitcoin, što može biti komplicirano za neke. Ali ovaj ETF je baziran na futuresima (ročnicama), što znači da investitori kupuju i prodaju dionice koje predstavljaju ugovore 'klađenja' na buduću cijenu Bitcoina. Dugačak popis visokoprofilnih tvrtki čeka odobrenje na Bitcoin spot ETF, koji je izravno vezan za cijenu kriptovalute.

SEC sporo napreduje u tom pogledu, navodeći zabrinutost oko manipuliranja tržištem. Predsjednik Gary Gensler, međutim, navijestio je u kolovozu da će SEC biti sklon odobriti ETF koji prati bitcoin futurese, vjerojatno zato što je tržište ročnica već regulirano CFTC-om.

Iako spot Bitcoin ETF-ovi koji investitorima daju izloženost tržištu kriptovaluta još ne postoje u SAD-u, u Kanadi su bili iznimno uspješni.

No jučerašnji volumeni trgovanja prvog Bitcoin futures ETF-a pokazuju jasnu indikaciju, a to je da su investitori s Wall Streeta gladni Bitcoina. Kada se odobri prvi spot Bitcoin ETF, volumeni će vjerojatno biti još veći.