Prema najnovijim PwC-ovim predviđanjima, globalno gospodarstvo će tijekom 2020. godine rasti brzinom od oko 3,4 posto prema paritetu kupovne moći, za razliku od dugoročnog prosjeka od 3,8 posto godišnje, koji se odnosi na 21. stoljeće.

PwC predviđa da će 2020. godina biti godina sporije globalizacije globalnog gospodarstva, pri čemu trgovinske napetosti i dalje predstavljaju izazov globalnim lancima opskrbe i daljnjoj integraciji globalnog gospodarstva.

Unatoč tome, PwC očekuje da će uslužne djelatnosti ostati svijetla točka globalne trgovine, s obzirom na to da će ukupna vrijednost izvoza usluga u 2020. godini doseći rekordnih sedam bilijuna dolara. SAD i Ujedinjena Kraljevina vrlo će vjerojatno ostati vodeći izvoznici usluga, premda se očekuje kako će Kina tijekom godine prestići Francusku koja trenutačno zauzima četvrto mjesto.

Nesigurni izgledi za globalnu trgovinu

Općenito se u 2020. godini očekuje da će globalno gospodarstvo i dalje rasti umjerenim ritmom jer će najvećim gospodarstvima pomoći pristupačni financijski uvjeti i jače oslanjanje na potrošnju kućanstava kao izvor rasta, umjesto neto izvoza i ulaganja.

Barret Kupelian, viši ekonomist u PwC-u UK, kaže kako je globalizacija od '70. godina najznačajnije obilježje globalnog gospodarstva.

- Međutim, globalni obujam robe kojom se trguje drastično se smanjio, čak obrnuvši smjer tijekom 2019. godine. Osim učinkovitog raspuštanja mehanizma za rješavanje sporova Svjetske trgovinske organizacije (WTO) u prosincu, globalna trgovina će se u budućnosti vjerojatno morati suočiti s još većim izazovima - kaže Kupelian. Ističe kako bi nam trebalo biti jasno da je ovo razdoblje sporije globalizacije globalnog gospodarstva, kada integracija i trgovinski tokovi i dalje rastu, ali nešto sporije.

- S obzirom na povezanost trgovinskih tokova robe i gospodarskog rasta, možemo očekivati sličan učinak ispodprosječnog rasta globalnog gospodarstva tijekom 2020. godine - zaključuje Kupelian.

Više radnih mjesta u svim sektorima, ali ne nužno i pravedno raspodijeljenih

PwC očekuje da će zemlje članice skupine G7 i dalje stvarati radna mjesta, i to oko dva milijuna. Četiri od pet novih radnih mjesta u skupini G7 nalazit će se u SAD-u, Ujedinjenoj Kraljevini i Japanu. Kako se zaliha radne snage u skupini G7 postupno iscrpljuje, prihodi će nastaviti svoju uzlaznu putanju. No ako se produktivnost ne poboljša, profitne marže poduzeća mogle bi se smanjiti. Slično tome, Međunarodna organizacija rada („ILO“) očekuje da će sedam najvećih gospodarstava u nastajanju, tzv. skupina E7, stvoriti oko osam milijuna radnih mjesta neto. Projekcije ILO-a o zapošljavanju za članice skupine G7 ukazuju na to da će na radna mjesta u jednakoj mjeri biti raspoređeni i muškarci i žene. Međutim, ILO očekuje da unutar skupine E7 radna mjesta neće biti tako ravnomjerno raspodijeljena po spolovima.

Očekuje se da će se Indija uspeti na ljestvici svjetskih gospodarstava

Prema posljednjim procjenama MMF-a, 2019. godina obilježena je kao godina kada je Indija prestigla Ujedinjenu Kraljevinu i Francusku te postala peto najveće svjetsko gospodarstvo. Ovaj proces još traje, a sudeći prema aktualnim trendovima, Indija će prije 2025. godine vrlo vjerojatno prestići Njemačku, a Japan prije 2030. godine, čime bi postala najveće svjetsko gospodarstvo, iza Kine i SAD-a. Francuska i Ujedinjena Kraljevina sada će se natjecati za šesto mjesto na ljestvici, s tim da će njihova relativna pozicija ovisiti o vrijednosti funte u odnosu na euro koji bi mogao ostati nestabilan tijekom 2020. godine.

Američka proizvodnja nafte upola je manja od proizvodnje OPEC-a

Globalna potrošnja obnovljive i nuklearne energije činit će više od 20% globalne potrošnje energije, što je najviši dosad zabilježen postotak. Rast obnovljivih izvora energije odraz je činjenice da se tvrtke, kućanstva i vlade prilagođavaju i mijenjaju svoje stavove.

Očekuje se da će Kina biti najveći potrošač ove vrste energije, a u stopu je slijedi Europa. Ipak, očekuje se da će za globalno gospodarstvo nafta i dalje ostati najpoželjniji izvor energije u 2020. godini, a slijede je ugljen i prirodni plin. SAD i Kina ostat će najveći potrošači nafte u svijetu u 2020. godini.

Svjetsko stanovništvo dostiže rekordnu brojku, ali uz najveći udio starijeg stanovništva do sada. Prema očekivanjima, svjetsko stanovništvo doseći će brojku od 7,7 milijardi, što je oko 10 % više u odnosu na prethodno desetljeće. Očekuje se da će porast stanovništva Kine, Indije i supsaharske Afrike činiti otprilike polovinu godišnjeg porasta stanovništva u svijetu. Istovremeno se očekuje da će broj ljudi u svijetu u dobi iznad 60 godina premašiti milijardu. Pritom se očekuje da će Kina zabilježiti veći broj ljudi u dobi iznad 65 godina od svih šest najvećih gospodarstava u nastajanju zajedno.