Radnici u Amazonovim skladištima izdrže tek nekoliko dana

Amazon, najveća svjetska internetska trgovina zapošljava stotine tisuća radnika u svojim skladištima no mnogi od njih daju otkaz i prije nego li počnu uistinu i raditi, piše The New York Times. Mnogi od 350.000 radnika koje je Amazon zaposlio od srpnja do listopada ove godine ostali su u tvrtki tek nekoliko dana ili tjedana.

To za tvrtku predstavlja veliki problem pogotovo u trenutnom pandemijskom vremenu gdje su se mnogi Amerikanci okrenuli Amazonu kako bi došli do raznih potrepština i namirnica, pa se iz tvrtke već u par navrata moglo čuti kako je problem sa zapošljavanjem sve veći i kako očekuju nestašicu radnika.

Do svibnja 2021. Amazon je novim zaposlenicima čak nudio bonuse za potpisivanje ugovora od 1.000 dolara, međutim izgleda da taktika podmićivanja nije urodila plodom, barem ne onakvim kakvim su se nadali u tvrtki.

Nedavno je bivši izvršni direktor Jeff Bezos u posljednjem pismu dioničarima pisao kako Amazon 'mora biti bolji za svoje zaposlenike'. Pismo je bilo poslano usred izvještaja o neodrživim uvjetima za radnike Amazona u kojem je pisalo kako Amazon tretira svoje radnike kao robote što je Bezos opovrgnuo.

Kako bi se pozabavio zabrinutostima zbog radnih uvjeta, Bezos je rekao da će tvrtka razviti novi raspored zapošljavanja 'koji koristi sofisticirane algoritme za rotaciju zaposlenika među radnim mjestima koja koriste različite skupine mišića i tetive kako bi se smanjilo ponavljanje kretanja i pomoglo zaštiti zaposlenika od rizika'.