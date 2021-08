U pomalo morbidnim predviđanjima Svjetskog ekonomskog foruma nema mjesta veselju

Kada je prošle godine na redovitom sastajanju svjetskih moćnika u Davosu izvršni direktor Svjetskog ekonomskog foruma Klaus Schwab najavio veliku inicijativu pod nazivom 'Veliki reset' (Great Reset) mnogi su u njegovim riječima pronašli zlokobne namjere. Ubrzo nakon toga, pojavio se i prvi grandiozni video u režiji Svjetskog ekonomskog foruma u kojemu kroz minutu i pol mirni glas princa Charlesa objašnjava kako je stiglo vrijeme za veliki reset.

- Imamo nevjerojatnu priliku stvoriti potpuno nove održive industrije. Vrijeme je da se nešto poduzme sada – govori princ dok se u videu redaju fotografije mrtvog kita, uragana, klokana u vatri.

Pandemija predstavlja rijedak, ali uzak prozor za razmišljanje, preispitivanje i resetiranje našeg svijeta kako bismo stvorili zdraviju, pravedniju i prosperitetnu budućnost ,sažetak je tog videa objavljenog prošle godine. Također, naglašava se kako se treba okrenuti zelenoj ekonomiji i digitalizaciji koja bi trebala smanjiti nejednakosti i preusmjeriti svijet s dobiti prema stvaranju veće koristi za širu zajednicu.



Taj mali tračak socijalizma i drugih 'izama' koji su neki iščitali iz video uratka dignuo je na noge ekstremno desni politički spektar, ekonomske liberale i profesionalne teoretičare zavjera koji su shvatili da je korona iskorištena upravo za kraj sustava u kojemu smo do sada živjeli u korist naravno elite i bogate svite iz Davosa tj. do kreiranja ni manje ni više nego Novog svjetskog poretka. To njihovo tumačenje velikog reseta kapitalizma ide u smjeru da svijet klizi prema centraliziranom sustavu odlučivanja koji isključuje osobne slobode i prava u korist većeg kolektivnog interesa uz svu novu tehnologiju koja će omogućiti veću kontrolu nad stanovništvom i koja će uništiti svaki mogući otpor

I dok se prašina oko prvog videa iz režije Svjetskog ekonomskog foruma još nije pošteno ni slegla, oni su pohitali izbaciti i drugi video koji je mnogima izazvao još veću nervozu i potvrdio njihove slutnje koje su započele Velikim resetom.

Video koji se na internetu našao pod egidom 'You'll Own Nothing and Be Happy' ili u prijevodu 'Nećete ništa posjedovati ali ćete biti sretni' izazvao je još veći val nezadovoljstva i povećao broj nervoznih ali i onih koji istinu traže na rubovima raznih teorija.

Taj video govori o osam točaka ili predviđanja kako bi svijet trebao izgledati do 2030. iz ugla Svjetskog ekonomskog foruma. Prva točka je upravo spomenuta, 'You'll Own Nothing and Be Happy'. Zatim nastavlja s objašnjenjem kako će sve biti moguće iznajmiti, no nije jasno od koga. Ako mi kao populacija ne posjedujemo ništa, netko ipak posjeduje, je li to država ili netko treći, ekipa iz Foruma to ne objašnjava. Zatim se okrećemo medicini i printanju organa pa prehrani koja će zahtijevati manje mesa kako bi se zaštitio okoliš i zdravlje. Video zatim govori o klimatskim promjenama i kako će zbog istih milijarda ljudi biti primorana potražiti novo mjesto za život te kako svi moramo napraviti 'bolji posao' kada se priča o integraciji izbjeglica (valjda tih koji bježe od klime). Nastavlja se s klimom pa se spominje i naplaćivanje CO2, samo je pitanje tko će Kini nametnuti plaćanje tog suludog nameta. Sve završava s tim da se kaže kako će zapadne vrijednosti biti na iskušenju do krajnjih granica.

Ne treba reći da je i ovaj video izazvao veliku bunu, posebno na društvenim mrežama, no to nije spriječilo WEF da objavi još jedan video. Za sad posljednji video stiže pod egidom 'How Our Lives Could Soon Look' tj. kako bi naši životi uskoro mogli izgledati, i s captionom 'Provirite u budućnost'.

Teško se oteti dojmu da je ekipa iz WEF-a uzbuđena i da pomalo bizarni video zapisi o prednostima i mogućnostima koje je sa sobom povukao Covid neke u toj organizaciji sramežljivo vesele. Tome u prilog ide i jedan sada već izbrisani video iste organizacije u kojemu su tvrdili kako je lockdown poboljšao gradove diljem svijeta, tako da se smanjila buka kao i svjetlosno onečišćenje. Smanjila se, ali za koga, kada su svi bili zaključani u svojim kućama. Ubrzo nakon objave na Twitteru, video je izbrisan zbog velikog broja negativnih komentara i proglašavanja režisera video naprosto ludim.

We’re deleting this tweet. Lockdowns aren’t “quietly improving cities” around the world. But they are an important part of the public health response to COVID-19. pic.twitter.com/D2Pyb9x4yy — World Economic Forum (@wef) February 27, 2021

No, nastavilo se. Sredinom kolovoza ove godine WEF izbacuje 'How Our Lives Could Soon Look' video i opet diže prašinu. U tom videu, daju pet novih načina na koji će pandemija dugoročno promijeniti način na koji živimo. Iz videa i tih novih načina života moguće je iščitati da WEF ne očekuje prestanak pandemije.

Sve počinje s radom od kuće i mogućnošću da se uredi prenamjene za neke druge stvari poput laboratorija ili mjesta gdje će te se povezivati s kolegama. Kao da se to ne radi i inače na radnom mjestu. Također, video koji prati ove poruke i dalje pokazuje ljude u zatvorenom s maskama, dezinficijense na stolu i qr kodove. Znači ništa od skorog otvaranja. Zatim se okreću 'kvartovskim hubovima' koji bi trebali zamijeniti one stvari koje nam nedostaju kada putujemo prema poslu i koji bi se trebali nalaziti na 15 minuta od vašeg doma!? Tu baš nisu jasni, ali u hubovima će se nalaziti dvorane, barovi i galerije. Zašto to mora biti u nekom hubu a ne kao i do sada bilo gdje u gradu također ostaje nejasno.

Zatim predviđaju nastanak 'cloud marketa' koji predstavljaju nekakve online trgovine vjerojatno sa svim mogućim potrepštinama po koje naravno ne morate ići jer će vam sve biti doneseno pred vaš kućni prag. Ne izlazite iz kuće ni po hranu, sve stiže na vaš welcome otirač.

Nakon toga, u videu se govori o tome kako vas je sada zahvaljujući NASA-i moguće identificirati prema otkucaju srca jer je svaki jedinstven, a nadzorne kamere baš neće pomagati jer smo svi s maskama, pa je trebalo nekako i to nadići, a čini se da NASA ima rješenje. Sve završava s djecom i digitalnom tehnologijom koja će promijeniti način na koji djeca uče pa škola od doma prema njima dalje predstavlja nešto pozitivno, što se u praksi i nije baš potvrdilo. Kažu kako će na taj način djeca poboljšati svoje digitalne vještine ali danas kada klinci skrolaju ekranima već od najmlađe dobi, možda bi im u toj dobi bilo potrebno smanjenje digitalnih vještina i povećanje 'odi van na igralište' vještina.

This is how our lives could soon look.



Take a peak at the future: https://t.co/lOLgPc95VB pic.twitter.com/sR7l66C95C — World Economic Forum (@wef) August 17, 2021

WEF vidi budućnost bez radosti. Sva tri videa su pomalo sumorna, nigdje nije prikazan ni djelić zabave ili normalnog življenja, nigdje nitko nije vani slobodan i bez maske, nigdje nema dječjeg smijeha. Sudeći prema njihovoj viziji, želja je da smo što više zatvoreni ( s djecom) žele da ne idemo daleko od kuće (kvartovski hubovi), a ako izađemo, naći će nas po otkucajima srca.