Rekordna količina trgovanja - Najskuplji NFT-ovi ikada prodani

Nezamjenjivi tokeni ili NFT-ovi mijenjaju način na koji razmišljamo o umjetnosti te sve veći broj investitora počinje primjećivati prepoznatljivost nove tehnologije. U posljednjih godinu dana NFT-ovi su bili u prvom planu kripto prostora. Kriptografski jedinstveni tokeni omogućuju stvaranje stvarne nestašice digitalnih objekata, a umjetnici su iskoristili priliku koju pruža tehnologija.

Godine 2021. došlo je do velikog porasta interesa oko NFT-ova, s rastom Google pretraživanja za taj pojam koji doseže svoje najveće brojke ikad, a NFT tržišta poput Nifty Gatewaya i OpenSea bilježe rekordne količine trgovanja jer sve veći broj pojedinaca i tvrtki želi uhvatiti u koštac s ovom novom klasom imovine. Ali ne povećava se samo interes. Pojedinačni NFT-ovi prodaju se za ogromne svote novca, a umjetnici poput Beeplea bilježe rekordne prodaje. Imajući to na umu, pogledajmo deset najskupljih NFT-ova ikad prodanih.

1. Everydays: The First 5000 Days: 69.3 milijuna dolara

Trenutno najskuplji ikada prodani NFT (i jedno od najskupljih umjetničkih djela ikad prodanih) naziva se Everydays: The First 5000 Days. Umjetničko djelo, koje je izradio slavni digitalni umjetnik Mike 'Beeple' Winkelmann, prodano je za 69,3 milijuna dolara putem britanske aukcijske kuće Christie's, što je ujedno i prvi put da je reputacijska aukcijska kuća ikada prodala čisto digitalno umjetničko djelo.

NFT predstavlja kolaž od 5.000 Beepleovih ranijih umjetničkih djela, pokazujući njegov razvoj kao umjetnika tijekom karijere. Kupio ga je Vignesh 'Metakovan' Sundaresan, koji je u početku ostao anoniman, ali je kasnije otkrio svoj identitet.

- Poanta je bila pokazati Indijancima i obojenim ljudima d i oni mogu biti pokrovitelji, da je kripto izjednačavajuća sila između zapada i ostalih, te da se globalni jug diže - objasnio je Metakovan.

Drugi najbolji ponuđač bio je nitko drugi nego izvršni direktor i osnivač trona Justin Sun, koji je ponudio 60,2 milijuna dolara prije nego što ga je Sundaresan prestigao u posljednjoj sekundi.

2. CryptoPunk #7523: 11.8 milijuna dolara

Polako se počnite navikavati vidjeti ova pikselizirane likove, CryptoPunkove koji čine brojne najskuplje NFT prodaje. Oni su nasumično generirani skup od 10.000 jedinstvenih digitalnih znakova i neki su od prvih primjera nezamjenjivih tokena objavljenih na ethereum blockchainu. Razvili su ih Matt Hall i John Watkinson iz američkog studija za igre Larva Labs. U početku besplatno podijeljeni, neki CryptoPunksi s posebno rijetkim ili poželjnim značajkama nastavili su se prodavati za značajne iznose.

Ovaj poseban, CryptoPunk #7523 ima nekoliko takvih atributa, kao jedan od samo devet Alien punksa. Njegov atribut medicinske maske također mu daje jedinstvenu aktualnost u ovim vremenima pod utjecajem COVID-a, te je jedan od razloga zašto je razgrabljen na aukciji Natively Digital u aukcijskoj kući Sotheby's za nevjerojatnih 11,8 milijuna dolara od strane najvećeg dioničara DraftKingsa, Shaloma Meckenzieja.

- Stvarno sam želio baš ovaj CryptoPunk. To je dio alien kolekcije, koja je najrjeđa i jedini vanzemaljac koji ima masku. Mislio sam da je to simbol Covida i popularizacije NFT-ova - izjavio je Meckenzie.

3. CryptoPunk #7804: 7.56 milijuna dolara

Dylan Field, izvršni direktor dizajnerske softverske tvrtke Figma, stoji iza prodaje trećeg najskupljeg NFT-a u povijesti. NFT je prodan za 4.200 ethera u ožujku 2021. godine, u to vrijeme vrijednih 7,5 milijuna dolara. Jedan od samo devet alien CryptoPunksa, također ima tri pribora, francusku kapu i lulu (to je jedini alien CryptoPunk koji ima lulu ili francusku kapu).

4. CryptoPunk #3100: 7.51 milijuna dolara

Još jedan alien punk, CryptoPunk #3100, nosi sportsku traku na glavi i prodan je za 4.200 ethera (7.51 milijuna dolara) u ožujku 2021.

5. CROSSROAD: 6.66 milijuna dolara

CROSSROAD je NFT koji je također stvorio priznati digitalni umjetnik Beeple. Sadrži anti-Trumpove poruke i uvećanu figuru nalik Donaldu Trumpu koja leži u poraženoj gomili s psovkama napisanim preko njegovog golog tijela. Nije uvijek tako izgledalo, umjetničko djelo osmišljeno je kako bi se promijenilo na temelju ishoda izbora 2020. Da je Trump pobijedio, prikazao bi ga kako nosi krunu i prolazi kroz plamen.

Nifty Gateway, popularno tržište digitalnih kolekcionarskih predmeta, posredovao je u prodaji NFT-a vrijednoj 6,66 milijuna dolara između svog izvornog vlasnika i anonimnog kupca. NFT je prodan samo četiri mjeseca nakon što je prvotno kupljen, po približno 10 puta većoj izvornoj cijeni.

6. Ocean Front: 6 milijuna dolara

U ožujku 2021. godine Justin Sun konačno se dočepao Beepleovog NFT-a, plativši 6 milijuna dolara za umjetnikovo digitalno djelo Ocean Front.

Da ne biste pomislili da su NFT-ovi samo egoistična igra za kripto milijardere, novac je na kraju išao u dobrotvorne svrhe. Dobit na aukciji pripala je Zakladi Open Earth, neprofitnoj organizaciji koja za cilj ima pratiti globalni napredak pariškog sporazuma u borbi protiv klimatskih promjena.

7. CryptoPunk #5217: 5.44 milijuna dolara

Jedan od 24 Ape punksa, CryptoPunk #5127 ima pletenu kapu i zlatni lanac, a prodan je za 5,44 milijuna dolara još u srpnju 2021. godine.

8. World Wide Web izvorni kod: 5.43 milijuna dolara

Tvorac World Wide Weba Sir Tim Berners-Lee iznenadio je mnoge kada je objavio da planira prodati NFT koji predstavlja izvorni kod weba na aukciji u Sotheby'su. Kritičari su se žalili da je prodaja izvornog koda weba jednom pojedincu protivna decentraliziranoj prirodi weba. Berners-Lee je, pak, tvrdio da je "potpuno usklađen s vrijednostima weba".

Naravno, to zapravo nije izvorni kod weba, koji je otvorenog koda i u javnoj domeni, te je stoga slobodno dostupan za pregled i kopiranje. Umjesto toga, to je umjetnički prikaz izvornog koda, snop umjetničkih djela pakiranih zajedno u NFT. U svakom slučaju, prodaja se nastavila, a NFT, pod nazivom 'This Changes Everything', prodaje se za 5,4 milijuna dolara. Nekoliko dana kasnije, netko je uočio pogrešku kodiranja u umjetničkom djelu.

9. CryptoPunk #7252: 5.3 milijuna dolara

Posljednji vlasnik CryptoPunka #7252 (Zombi punk s bradom, naušnicom i kovrčavom kosom) platio je 2,5 milijuna dolara za njega kada ga je kupio početkom kolovoza 2021., ali mu je trebalo samo nekoliko tjedana da udvostruči svoj novac. Prodan je 24. kolovoza za 1.600 ethera (5,33 milijuna dolara).

10. Stay Free: 5.27 milijuna dolara

Najpoznatiji zviždač Edward Snowden pristupio je NFT tržištu u travnju 2021., stvarajući i prodajući na aukciji digitalno umjetničko djelo pod nazivom 'Stay Free'. Djelo prikazuje izrez zamišljenog Snowdena u pozadini teksta odluke američkog žalbenog suda, da patriotski zakon nije dopustio masovno prikupljanje i nadzor telefonskih zapisa Amerikanaca od strane Nacionalne sigurnosne agencije.

Snowden je prodao umjetničko djelo za nevjerojatnih 5,4 milijuna dolara na NFT platformi Foundation, a prihod je doniran Zakladi za slobodu tiska, neprofitnoj organizaciji koja se zalaže za slobodu govora, slobodu tiska i novinarstvo od javnog interesa.

Možda je zanimljivija činjenica tko ju je kupio, nego sama cijena. Bio je to PleasrDAO, decentralizirana autonomna organizacija (DAO) osnovana za stjecanje kulturno značajnih djela s dobrotvornim ciljem u ime svojih investitora. To je primjer investicijskih DAO-a, nove vrste ne hijerarhijske organizacije koja udružuje svoje resurse kako bi ulagala.