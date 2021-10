Revolut se pokušava probiti na američko tržište ukidajući naknade za trgovanje kriptovalutama

Revolut je digitalna banka i 'super aplikacija' koja je vrlo popularna u Europi, ali još uvijek uglavnom nepoznata u SAD-u, gdje je pokrenuta u proljeće 2020. U zadnje vrijeme, tvrtka se trudi biti primijećena na američkom tržištu s nizom novih značajki, uključujući trgovanje kriptovalutama bez naknade.

Tvrtka je dopustila kupcima da kupuju i prodaju itcoin i nekoliko drugih kriptovaluta već neko vrijeme, ali je naplaćivala naknade od 1,5 do 2,5 posto po transakciji. Međutim, uskoro, Revolut će eliminirati te provizije na trgovanje u vrijednosti do 200 tisuća dolara mjesečno.

U međuvremenu, Revolut je prošli utorak objavio da će američki korisnici od sada moći koristiti bankomate i besplatno slati 10 doznaka mjesečno.

- Besplatne kripto transakcije dio su većeg prijedloga investitorima u području pružanja usluga - izjavio je američki izvršni direktor Revoluta Ron Oliveira u intervjuu za Decrypt.

Oliveira kaže da Revolut trenutno ima 300 tisuća korisnika u SAD-u, uglavnom u pograničnim državama poput Kalifornije i Arizone, gdje je alat za doznaku popularan. Međutim, dodao je kako je njihov cilj učiniti SAD Revolutovim drugim najvećim tržištem nakon matične baze Ujedinjenog Kraljevstva.

To je optimističan cilj s obzirom da je američko tržište već zasićeno tzv. digitalnim bankama, kao što su PayPal, Venmo, Coinbase i Square.

Na kripto frontu, Revolutu će možda biti teško probiti u SAD s obzirom da Robinhood i PayPal već nude besplatno trgovanje. Revolutov ograničeni izbor kriptovaluta, trenutno u ponudi imaju samo bitcoin, bitcoin cash, litecoin i ethereum, također bi mogao biti prepreka, pogotovo jer Coinbase sa sjedištem u San Franciscu nudi puno veći broj kriptovaluta.

Oliveira kaže da nije preplašen ovim izazovima, ukazujući na formulu koja je pomogla Revolutu da postane veliki igrač u drugim zemljama, a to je dodavanje sve više i više usluga u aplikaciju za koje korisnici smatraju da su neophodne. I doista, američka verzija aplikacije već prikazuje opsežan popis značajki u rasponu od štednje do doznaka do loungeva zračnih luka.

Ova ideja o 'super aplikaciji' možda je privlačna američkim potrošačima koji obično koriste razne aplikacije za osobne financije i povezane usluge, iako je vrijedno napomenuti da je PayPal, brand poznatiji Amerikancima, u procesu izgradnje vlastite super aplikacije.

Međutim, Revolut je tek kratko vrijeme u SAD-u, a njihovo početno lansiranje dogodilo se tijekom početka pandemije, što je vjerojatno potkopalo dio zamaha koji je aplikacija možda mogla imati. U međuvremenu, Oliveira kaže kako će tvrtka pojačati svoje marketinške napore koji će uključivati internetske medije i influencere.

Revolut bi također mogao privući korisnike kriptovaluta zbog svojih planova za pokretanje tokena, za koji Oliveira kaže da će se dogoditi u narednim mjesecima, ali ne i u SAD-u u doglednoj budućnosti. Ipak, Revolut je stekao određeni kripto kredibilitet u SAD-u, najavljujući da će platiti svoj najveći ured u zemlji (WeWork) u Dallasu u potpunosti bitcoinom. Do sljedeće godine u ovo vrijeme postati će jasnije može li Revolut proširiti svoj fintech ugled na SAD.