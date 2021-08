Rigorozni kripto zakon u SAD-u - Rudari će morati ispunjavati zahtjeve porezne uprave

Godinama se prijetnja rigoroznih regulacija razvijala, koja je poput čekića spremna razbiti kripto industriju. Čekić je spreman pasti u malo vjerojatnom obliku velikog zakona o infrastrukturi u senatu SAD-a. Da bi se platilo 28 milijardi dolara ukupnog iznosa, zakon uključuje odredbu o proširenju definicije brokera u porezne svrhe kako bi se obuhvatila svaka osoba koja je (na razmatranje) odgovorna i redovito pruža usluge koje utječu na prijenos digitalne imovine.

U praksi to znači da će kripto rudari, validatori na proof-of-stake mrežama, a možda čak i aktivni korisnici decentraliziranih financijskih tržišta, morati ispuniti zahtjeve za izvješćivanje porezne uprave i podnijeti obrasce 1099. Ti obrasci uključuju podatke o klijentima kao što su ime, adresa i porezni identifikacijski broj (koji, u slučaju samozaposlenih osoba, može biti broj socijalnog osiguranja).

Prividni razlog za odredbu je osigurati da stanovnici SAD-a plaćaju porez na svoju kripto zaradu. Zakonodavci računaju da mogu uprihodovati do 28 milijardi dolara više, stoga razmatraju jačanje financijskog nadzora kako bi se osigurao takav rezultat. To bi moglo zvučati kao povratak predloženih (i odgođenih) propisa ministarstva financija iz Trumpovog doba, koji bi zahtijevali od banaka i tvrtki za pružanje novčanih usluga da podnose izvješća, vode evidenciju i provjeravaju identitet kupaca za kripto transakcije u privatne novčanike. Ali ova regulativa moglo bi biti još gora.

- Doslovno je nemoguće da aktori koji nisu skrbnici poput rudara dobiju informacije koje su im potrebne za obrazac 1099. U praksi bi to moglo značiti de facto zabranu rudarstva u SAD-u - tweetao je Jake Chervinsky, glavni savjetnik u DeFi protokolu Compoundu.

Problem je u tome što zakon definira 'brokera', izraz koji se obično koristi za opisivanje tvrtki poput Coinbasea i Robinhooda, kao u osnovi bilo koje tvrtke koja ima veze s kriptovalutama. Kao što Chervinsky piše ova definicija je toliko široka da bi se mogla primijeniti na gotovo svakog ekonomskog aktera u američkoj kripto industriji, ako se čita doslovno. Pojam broker mogao bi se primijeniti na rudare, DeFi startupe i druge koji će morati podnijeti obrasce kupaca IRS-u, što je u nekim slučajevima nemoguće.

- Zakon bi mogao onemogućiti obavljanje transakcija kriptovaluta izravno s drugima, putem otvorenog koda (npr. pametne ugovore i decentralizirane mjenjačnice), a istovremeno ostati anoniman - izjavila je Marta Belcher, odvjetnica specijalizirana za kriptovalute i građanske slobode.

- Donošenje uredbe prkosi logici za koju je usklađenost doslovno nemoguća, osim ako je cilj ubiti industriju - dodao je Chervinsky.

Izvori koji su upućeni u pregovore o zakonu govore da je interpretacija Chervinskog točna. Međutim, nije sigurno da će ova odredba ući u konačni zakon, koji će vjerojatno proći.

- Dok se jezik zakona ubrzano razvija, kao što je napisano, definicija je dovoljno široka da bi potencijalno mogla uključiti i rudare i druge u kripto prostoru - rekla je Belcher.

- Čini se kao podmukla metoda donošenja nedavno odgođenih FATF smjernica bez stvarnog demokratskog procesa - izjavio je Evan Greer, direktor grupe za digitalna prava Fight for the Future, pritom misleći na nacrt smjernica radne skupine za financijsko djelovanje pružateljima usluga digitalne imovine, koji bi naložio da čak i subjekti koji nisu skrbnici prikupljaju podatke o tuđoj upotrebi kriptovaluta, te ih prijavljuju saveznoj vladi.

- O promjenama politike koje utječu na građanske slobode, privatnost i budućnost interneta treba otvoreno raspravljati , a ne prilagati se zakonu o infrastrukturi koji se mora donijeti u posljednji trenutak - dodao je Greer.

Tu je i pitanje 28 milijardi dolara poreza koje bi kripto industrija trebala osigurati. Kako je Senat došao do te brojke? Nitko zapravo ne zna, ali to nije poanta. Poanta je u tome da Kongres prizove brojke koje će 'platiti' ceste i mostove, a oporezivanje kripto 'brokera' nudi način za to.

Senatori nastavljaju revidirati predloženi zakon, koji bi mogao biti stavljen na konačno glasovanje ovaj tjedan prije nego Kongres ode na stanku 9. kolovoza.