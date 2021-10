Saga problema u Kini se nastavlja – Evergrande za sobom vuče i ostatak industrije nekretninama

Više je razloga zbog kojih su oči svijeta već nekoliko tjedana uprte u Kinu, ali onaj koji je bio prvi među brojnim problemima koji su u zadnje vrijeme pogodili kinesko gospodarstvo - ogromna dugovanja Evergrandea - ne samo da nije blizu rješenja, već uzrokuje probleme u ostatku sektora koji se bavi nekretninama.

Kako prenosi Reuters, Evergrande je propustio uplatu kamata na offshore obveznice, što je pokrenulo 30-dnevno razdoblje prije formalnog neispunjenja obveza. Osim toga, kompanija je zatražila obustavu trgovanja svojim dionicama jer, kako navodi Reuters, čeka informacije o potencijalnom velikom poslu.

Podsjetimo, Evergrande, kineska kompanija koja se bavi nekretninama, trenutno slovi kao najzaduženija kompanija na svijetu koja je s više od 300 milijardi dolara duga uzdrmala kinesko gospodarstvo.

No, do traje neizvjesnost što će se dogoditi s kineskim gigantom, manje kompanije iz istog sektora također padaju u probleme. Kompanija srednje veličine, Fantasia Holdings, koja je prije samo nekoliko tjedana uvjeravala ulagače da 'nema problema s likvidnošću', u utorak nije izvršila uplatu obveznica od 206 milijuna dolara koja je trebala dospjeti tog dana, navodi Financial Times.

Osim toga, zajedno s Fantasia Holdingsom, Fitch Ratings (agencija za kreditni rejting) smanjila je rejting još jedne kineske kompanije iz istog sektora, Sinic Holdingsa, zbog rizika i napetosti koje trenutno vladaju u sektoru.

No, ni to nisu svi problemi na tržištu jer se i brojne druge kompanije također bore za poboljšanje likvidnosti te pokušavaju ukazati na probleme koji bi mogli zahvatiti sektor. Zbog cijele situacije se sve više strahuje da će se kriza u Evergrandeu proširiti na cijelu kinesku industriju nekretnina, a upravo brojne kompanije iz tog sektora čine veliki dio azijskog tržišta obveznica s visokim prinosima, prenosi Financial Times.

Pad azijskog tržišta

Do sada je azijsko tržište već treći put zabilježilo pad, a briga ulagača ne staje jer je osim problema s Evergrandeom, Kinu pogodila i nestašica energije zbog čega cijelo tržište postaje rizično, a pao je i kreditni rejting.

Zbog navedenih problema cijeli sektor nekretnina se sada suočava s intenzivnom kontrolom pa nakon desetljeća rasta sa zaduživanjem, zahvaljujući kojemu je Kina doživjela brzi gospodarski rast, Peking vrši pritisak na sektor i nastoji smanjiti njegovu moć, objašnjava Finacial Times. Istovremeno, još uvijek se službeno ne zna hoće li Vlada pomoći u zaštiti pojedinačnih građana izloženih tržištu nekretnina i koje je njezino mišljenje o problemima Evergrandea.

Napetost zbog problema u jednom od najbitnijih gospodarstava na svijetu i dalje raste, a svi se pitaju kakav će ustjecaj ostaviti na globalna financijska tržišta.