Saznajte koje su najveće svjetske porezne oaze

Na spomen poreznih oaza, mnogima na pamet padaju neki opskurni otočići negdje na Karibima gdje se slijevaju gomile neoporezivog novca od tajkuna, kriminalaca i onih koji streme prema jednoj od ove dvije titule. I to je zapravo točno, ali je to tek djelić poreznih oaza u kojima ultra bogati otvaraju svoje bankovne račune kako bi izbjegli plaćanje poreza. Kada takvi otvaraju skrivene račune vode ih dva glavna kriterija, a to su tajnost i dostupnost. A tajnih i dostupnih mjesta ima svuda po svijetu. Neke su zaista male državice a druge bi vas porezne oaze mogle i iznenaditi.

Istraživanju engleske nevladine organizacije Tax Justice Network prokazalo je 20 najboljih poreznih oaza na svijetu, prema rangu indeksa financijske tajnosti 2020 (FSI)

FSI rangira zemlje i područja iz cijelog svijeta po dva kriterija: tajnost i razmjeri. Ocjena tajnosti pokazuje koliko dobro neka država tj. njen bankarski sustav može sakriti novac. To uključuje analizu registracije vlasništva, transparentnost pravne osobe, porezne i financijske propise te suradnju s međunarodnim standardima. Drugi kriterij pokazuje koji je udio jurisdikcije u ukupnim svjetskim prekograničnim financijskim uslugama i taj se kriterij temelji prvenstveno na MMF-ovoj statistici platne bilance.

Vagajući sposobnost zemlje da sakrije novac prema relativnom udjelu offshore financijskih usluga, vidimo porezne oaze s najvećim utjecajem na globalno gospodarstvo.

Na prvi pogled, prvih 20 poreznih oaza rašireno je po cijelom svijetu. Nešto manje od polovice popisa nalazi se u Europi, a ostatak je raširen po Americi i Aziji. Kajmanski otoci su očekivano na prvom mjestu, ali SAD, Japan ili Nizozemsku je malo tko očekivao na ovoj ljestvici. No, kako istraživanje kaže, SAD najčešće nije oaza za domaće građane, već za ultra bogate istočnjake, dok je recimo UAE postala oaza za bogate Afrikance.

Iako raštrkane po cijelom svijetu, porezne oaze, njih četiri od prvih dvadeset imaju poveznicu s Engleskom. Naime, Kajmanski otoci, Britanski Djevičanski otoci, Guernsey i Jersey su dio britanskog prekomorskog teritorija.

Osim privatnih osoba, mnoge korporacije također koriste ove oaze, a istraživanje Tax Justice Network kaže kako su Britanski Djevičanski otoci, Kajmanski otoci i Bermuda prva tri odredišta za korporacije i oaze za porez na dobit.

No krajolik poreznih oaza mogao bi se uskoro promijeniti. Države članice G7 su postigle dogovor u lipnju 2021. godine o početku oporezivanja multinacionalnih korporacija na temelju prihoda ostvarenog u svakoj zemlji (umjesto na mjestu sjedišta tvrtke), kao i postavljanjem globalnog minimalnog poreza od 15%.