SEC jučer je odbio još jedan zahtjev za spot bitcoin ETF-om od First Trust Advisorsa i SkyBridgea.

Prijava First Trust Advisorsa i SkyBridge Capitala podnesena je u svibnju prošle godine. Dvije investicijske tvrtke udružile su se kako bi pokušale pokrenuti bitcoin ETF, ali regulatorno tijelo je u četvrtak istaknulo da ETF nije ispunio zahtjev u kojem su pravila osmišljena na način kako bi se spriječile prijevarne i manipulativne radnje i prakse kako bi se zaštitili investitori i javni interes.

Bivši direktor komunikacija Bijele kuće Anthony Scaramucci, koji vodi SkyBridge Capital, prošle je godine izjavio kako se nada da će SEC odobriti bitcoin ETF do kraja 2021. godine.

- Nadam se da s dolaskom Gary Genslera u regulatornu rubriku, i mojim razumijevanjem odakle on dolazi, iako ja to ne znam osobno, da eventualno možemo dobiti ETF do kraja godine - rekao je tada Scaramucci.

Ali spot bitcoin ETF još nije odobren u SAD-u, jer ga SEC ne želi odobriti, kao razlog navodeći zabrinutost zbog potencijalne manipulacije cijenama na tržištu kriptovaluta.

Opcija dobivanja izloženosti bitcoinu putem ETF-a ipak postoji za tradicionalne investitore, no u obliku derivata. U listopadu je SEC dopustio da prvi bitcoin futures ETF počne trgovati. Volumen trgovanja bitcoin futures ETF-ovima, ubrzo se smanjio, zajedno s ostatkom kripto tržišta, posljedično zato što su cijene bitcoina, ethereuma i ostalih kriptovaluta znatno pale.

Futures ETF-ovi razlikuju se od spot ETF-ova. Njihove dionice predstavljaju ugovore kojim se trgovci klade na buduću cijenu bitcoina, a ne na samu imovinu. Trgovanje derivativnim proizvodima regulira CFTC.