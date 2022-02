SEC odobrio Bitcoin Mining ETF usmjeren na obnovljivu energiju

Bitcoin Mining ETF pokrenut od strane Valkyrie Capitala usmjeren na obnovljivu energiju odobrila je Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC), a počeo je trgovati jučer na Nasdaqu pod oznakom 'WGMI', popularnim akronimom kripto zajednice za 'We are gonna make it'.

Valkyrie Bitcoin Mining ETF prvenstveno je usmjeren na tvrtke koje koriste najmanje 77 posto obnovljive energije. Prema zahtjevu podnesenom krajem siječnja, 80 posto imovine ETF-a usmjereno je na poduzeća koja ostvaruju najmanje 50 posto svoje ukupne dobiti od bitcoin rudarenja, koje zahtijeva ogromne količine energije dok se rudari mreže natječu za rješavanje složenih zadataka kako bi zaradili bitcoin i pomogli osigurati blockchain.

Argo Blockchain, Bitfarms, Cleanspark, Hive Blockchain i Stronghold Digital Mining, tvrtke su koje zauzimaju najveći udio u ETF-u.

U nedavnom intervjuu, izvršna direktorica Valkyrie Capitala Leah Wald izjavila je kako ulagači imaju 'povećan fokus i želju za izlaganjem bitcoin rudarima'. Wald je također navela egzodus rudara iz Kine na mjesta poput države New York i države Washington kao još jedan razlog zašto je ETF pokrenut.

Prema prijavi SEC-a, bivši generalni direktor Guggenheim Partnersa Bill Cannon, Valkyrieov je šef upravljanja portfeljem ETF-a, a Steven McClurg, osnivač blockchain tvrtke Theseus Capital, Valkyrieov je glavni investicijski direktor.

Valkyrie Bitcoin Mining ETF posljednji je u valu ETF-ova usmjerenih na kriptovalute. Ranije ovog mjeseca Grayscale je pokrenuo svoj ETF pod nazivom 'Future of Finance' usmjeren na kripto i fintech tvrtke.

Ali nisu svi nedavni pokušaji ETF-a usmjereni na kriptovalute bili uspješni, SEC je prošlog mjeseca odbio prijave Fidelitya i First Trust Advisorsa i Skybridge za spot bitcoin ETF-ove.