‘Sell in May and go away‘ na slovenski način - kad je vrijeme za prodaju dionica

Ova 2020. godina započela je optimistično na svim regionalnim burzama, posebno na Ljubljanskoj burzi čiji glavni indeks SBItop, u svega 15 trgovinskih dana, bilježi rast od gotovo 5 posto. S obzirom na dvoznamenkaste prinose u 2019. godini, kao i snažan rast tržišta u proteklih 6 godina, uz pristojne dividende koje su slovenske kompanije isplaćivale, postojeći investitori vjerojatno si postavljaju pitanje kada bi moglo biti dobro vrijeme za unovčavanje dobitaka. Također, s druge strane, investitori koji su ostali izvan slovenske burze, pitaju se nije li kasno za kupnju dionica.

Odgovor na ovo pitanje naravno nije lako dobiti. Ipak, kod ovakve dvojbe, investitorima možda pomogne poznata poslovica s Wall Streeta 'Sell in May and go away', odnosno u prijevodu 'Prodaj u svibnju i makni se'. 'Mudrost' iza ove izreke bazira se na mišljenju da dionice povijesno imaju slabiju izvedbu preko ljetnog perioda godine, od svibnja do listopada, nego tijekom zimskog perioda, od studenog do travnja. S obzirom na porijeklo fraze iz SAD-a i njihovo puno zrelije i dinamičnije tržište od primjerice jednog slovenskog, s opravdnjem se može postaviti pitanje o učinkovitosti izreka u regionalnim okvirima.

U informativnu svrhu ovog članka napravili smo testiranje na primjeru kretanja SBItop-a i to za hipotetsku kupnju indeksa na početku studenog i prodaju na kraju svibnja iduće godine, te onda ponovnu kupnju na početku studenog iste godine. Radi jasnijeg prikaza korišteno je razdoblje od 2014. godine od kada slovensko tržište bilježi rast, umjesto razdoblja od deset godina koje uključuje negativne godine neposredno nakon financijske krize kao i razdoblje dužničke krize u Eurozoni koja je imala i značajan utjecaj na slovensko gospodarstvo. Ipak, bez obzira na odabrana razdoblja, rezultati daju isti zaključak; 'Sell in May and go away' ima u određenom dosegu pozitivnu primjenu i na Ljubljanskoj burzi.

SBItop indeks je u razdoblju od 2014. godine do kraja 2019. godine porastao 41 posto i time zabilježio prosječan godišnji prinos od 6,5 posto. Ukoliko bi investitor imao mogućnost kupnje i prodaje sastavnica indeksa bez troškova, kupnja i držanje dionica SBItop indeksa tijekom zimskog perioda nadmašuje prinos od držanja indeksa kroz cijelo vrijeme i, još u značajnoj mjeri, držanje indeksa u tzv. ljetnom periodu. SBItop indeks je prosječno tijekom razdoblja od početka studenog do kraja svibnja iduće godine zabilježio prinos od 9,5 posto dok je tijekom „ljetnih“ mjeseci (početak lipnja do kraja listopada) zabilježio prosječan pad od 3,3 posto.

Ovakve razlike djelomično su uvjetovane činjenicom da većina blue chip kompanija isplati dividende u drugoj polovici godine koje su posebno u proteklim godinama bile velikodušne, pa se cijene dionica korigiraju nastupom ex-dividendnog dana i time jee prinos 'ljetnog' perioda smanjen u odnosu na 'zimski'. Ipak, sentiment ulagača povezan sa iskustvima sa Wall Streeta da optimizam krajem godine, odnosno tzv. 'Santa rally', i pozitivno raspoloženje koje se obično osjeti početkom godine u očekivanju novih dividendi nadmašuje uobičajeno monotono ljetno razdoblje koje utječe na ispravnost logike iza taktike 'prodaj u svibnju' i na Ljubljanskoj burzi.