Slavni glazbenici i sportaši uvelike populariziraju NFT-ove

Tržište nezamjenjivih tokena (NFT) raste. Prema novom izvješću analitičke platforme DappRadar, volumen trgovanja NFT-ovima porastao je iznad 10 milijardi dolara u trećem tromjesečju 2021., što je sedmerostruko povećanje u odnosu na brojku iz prethodnog tromjesečja. Iako značajan dio te akcije dolazi od popularnih hitova kao što su NBA Top Shot, CryptoPunks i gaming platforma Axie Infinity, slučajevi korištenja NFT-ova brzo se razmnožavaju jer kreatori prepoznaju njihov potencijal.

U ne tako dalekoj prošlosti, slavne osobe koje su željele profitirati od rastuće kripto scene imale su malo opcija. Uglavnom su bili ograničeni na reklamiranje inicijalnih ponuda kriptovaluta (ICO) ili ulaganje vlastitog novca u startup koji su smatrali obećavajućim. Međutim, zahvaljujući NFT-ovima, oni sada mogu iskoristiti svoju zvjezdanu privlačnost objavljivanjem traženih digitalnih kolekcionarskih predmeta koje predstavljaju: umjetnička djela, albume, trgovačke kartice ili robu. Ti tokenizirani kolekcionarski predmeti tada se mogu trgovati na otvorenom tržištu među obožavateljima i investitorima.

Glazbena industrija savršen je poligon za dokazivanje NFT-ova

Od glazbenika i sportaša do glumaca i supermodela, istaknute poznate osobe zauzete su kreiranjem i aukcijom digitalnog tipa imovine i robe temeljenih na blockchainu koje privlače digitalno napredniju publiku. Putem NFT-ova, javne osobe mogu se povezati s obožavateljima u digitalnom području i otvoriti novi izvor prihoda.

Ranije ove godine kanadska glazbenica Grimes prodala je gotovo 6 milijuna dolara vrijedne NFT-ove koji obuhvaćaju umjetnička djela i audio-vizualne animacije. Dok su neki NFT-ovi bili jedinstveni, drugi jeftiniji predmeti imali su tisuće primjeraka.

Možda ne iznenađuje da glazbenici sve više koriste NFT-ove kako bi dopunili svoje prihode. Prelazak na streaming tijekom posljednjeg desetljeća masovno je utjecao na moć zarade umjetnika. Globalna pandemija covida-19 također je zadala veliki udarac industriji, budući da su se mnogi glazbenici oslanjali na nastup uživo za prihode. Neki od glazbenika koji se pridružuju Grimes niz NFT zečju rupu su: Snoop Dogg, Eminem, Jay-Z, Shakira, Lewis Capaldi, Steve Aoki, Shawn Mendes, Kings of Leon, Soulja Boy i Aphex Twin.

Od svih gore navedenih imena, Kings of Leon ostavili su možda i najveći dojam tokenizirajući svoj novi album, When You See Yourself, i pritom prikupili 2 milijuna dolara. Zanimljivo je da je izdanje uključivalo polovicu aukcija zlatnih karata, koje vlasniku daju pravo na sjedala u prvom redu na jednom koncertu svake turneje Kings of Leona za cijeli život. U međuvremenu, tokeni albuma po cijeni od 50 dolara uključivali su vinil ograničenog izdanja.

Katy Perry u prosincu koje slavi njezinu nadolazeću rezidenciju Play u hotelu Resorts World u Las Vegasu. Katy je jedna od najprodavanijih glazbenica na svijetu sa svih šest svojih albuma koji su premašili milijardu streamova na Spotifyju. Zanimljivo je da će NFT-ovi uključivati i digitalne kolekcionarske predmete i IRL (uživo) iskustva, tako da ima ponešto za svakoga.

Kreativnost je u središtu tih pothvata, a stalno se pojavljuju novi slučajevi korištenja NFT-a. Uzmimo za primjer tržište Royal na blockchain pogon, koje korisnicima omogućuje kupnju dionica pjesama u kojima uživaju, i zarađivanje tantijema jer te iste pjesme postižu popularnost. Umjetnici u međuvremenu zadržavaju većinu prava na svoj rad, a istovremeno pristupaju izravnom financiranju svojih najvećih pristaša. Prema Royalu, to je sustav u kojem umjetnici i obožavatelji mogu imati obostranu korist bez oslanjanja na posrednike koji uzimaju većinu zarade.

Od Top Shota do Sorarea

Glazba bi se vrlo lako mogla pokazati kao najveći pokretač NFT-ova u mainstream, ali sportske zvijezde također masovno prihvaćaju NFT-ove.

Naravno, ne možemo raspravljati o sjecištu blockchaina i sporta bez pozivanja na NBA Top Shot, igru trgovanja košarkaškim kartama koja je svog tvorca Dapper Labsa pretvorila u tvrtku vrijednu više milijardi dolara. Top Shot daje NBA fanaticima priliku da kupe, prodaju i trguju službeno licenciranim video vrhuncima kultnih trenutaka poput Lebronovog dvoručnog obrnutog zakucavanja protiv Houston Rocketsa u veljači prošle godine. Za dotični video snimak najniža ponuda trenutno iznosi 219.000 dolara. Top Shot je do sad obradio više od 13 milijuna transakcija u kojima je sudjelovalo više od milijun korisnika.

Nepotrebno je reći da se ova formula replicira u drugim sportovima, uključujući bejzbol (Topps MLB), nogomet (Sorare, Socios) i automobilističke utrke (F1 Delta Time). ONE Championship, najveća promocija mješovitih borilačkih vještina (MMA) u Aziji, također je nedavno objavila da će pokrenuti tržište na Theta blockchainu s NFT-ovima koji nude ekskluzivan pristup stvarnim prednostima kao što su propusnice za backstage, sjedala uz ring i druga personalizirana iskustva obožavatelja. Pojedini sportaši također mobiliziraju svoje baze obožavatelja kroz posebne NFT dropove, a prvak teške kategorije Tyson Fury prodaje jedinstveni NFT za „samo“ milijun dolara. Kupac je također dobio fizičku sliku umjetničkog djela, potpisane boksačke rukavice i osobni video od samoproglašenog kralja Roma.

Posve je normalno zapitati se što je sljedeće? Hoće li NFT balon puknuti, ostavljajući obožavatelje i investitore da drže gomilu digitalnih kolekcionarskih predmeta? Ili ćemo svjedočiti pojavi kreativnijih slučajeva upotrebe, s NFT-ovima koji će obožavateljima dati još raznovrsnije pogodnosti.