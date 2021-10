Sorare - Kripto fantasy nogometna igra

Fantasy sport postaje sve globalno popularniji, s procijenjenom veličinom tržišta od 18,6 milijardi dolara u 2019. godini, za koje se predviđa da će do 2027. narasti na 48,6 milijardi dolara. U tradicionalnim fantasy sportskim iskustvima korisnici biraju svoje omiljene profesionalne igrače, postavljaju svoje tjedne postave i ubiru bodove proporcionalno igračevom performansu na terenu, u nadi da će pobijediti svoje prijatelje.

Sorare radi stvari drugačije. To je još uvijek fantasy nogometna igra, ali umjesto da samo odaberete imena igrača s popisa tijekom drafta, kupujete digitalne trgovačke kartice koje su tokenizirane na ethereum blockchainu. Te kartice predstavljaju nezamjenjive tokene (NFT) i možete ih slobodno preprodati kao kripto kolekcionarske predmete, ali one su također srce Sorareovog fantasy iskustva. No prisutne su i nagrade, kako u obliku kriptovaluta tako i rijetkih, vrijednih kartica.

To je fantasy nogomet uparen sa stvarnim digitalnim vlasništvom, konceptima koji su posljednjih mjeseci bili istaknuti zahvaljujući rastućoj vrijednosti licenciranih sportskih NFT-ova kao što je NBA Top Shot.

Što je Sorare?

Sorare je online, web-based fantasy nogometna igra s kripto začinom. Kao i tradicionalni fantasy nogomet, sve se temelji na izgradnji postave svaki tjedan koristeći profesionalne nogometne zvijezde, i njihove statistike na terenu, kao što su golovi i asistencije, koji donose bodove u igri. Vaš cilj je pobijediti druge korisnike u ligama gomilajući najviše bodova svaki tjedan.

Sorare ima licencirane igrače iz više od 100 međunarodnih timova iz različitih liga, koje možete dodati svom timu kupnjom digitalnih trgovačkih kartica s tržišta. Licencirane momčadi uključuju Juventus, AC Milan, Liverpool FC, Paris Saint-Germain FC, Real Madrid i sve japanske momčadi J.League, španjolsku LaLigu, kao i svakog igrača u Major League Socceru (MLS).

Kako Sorare funkcionira?

Igra nudi nekoliko različitih liga za koje se možete prijaviti, uključujući rookie ligu za početnike, određene regionalne lige, pa čak i jednu isključivo za postave s mladim igračima koji nisu stariji od 23 godine. Nakon što se pridružite ligi, možete postaviti novu postavu svaki tjedan igranja koristeći kartice koje posjedujete. Nakon završetka tjedna, bodovi u igri zbrajaju se na temelju svih izvedbi igrača na stvarnim utakmicama, a korisnici s najviše osvojenih bodova imaju pravo osvojiti određene iznose ethereuma i rijetkih kartica kao nagrade.

Što je tako posebno kod Sorarea?

Sorare objedinjuje nekoliko stvari zbog kojih se ljudi opsesivno uzbuđuju, to je nogomet, fantasy sportske igre, sportske kolekcionarske predmete i kripto NFT-ove i to čini na način na koji se nijedno igračko iskustvo nije u povijesti podudaralo.

NBA Top Shot smatra se Sorareovim najvećim kripto NFT kolekcionarskim suvremenikom, ali košarkaški NFT projekt nema pravi "game" element osim individualnih izazova temeljenih na kolekciji. Sorare ima stvarno natjecanje u fantasy stilu, te također posjeduje jasan element isplate u slučaju pobjede.

Kako započeti sa igrom?

Kao i druge besplatne igre, možete početi igrati Sorare bez ulaganja. Jednostavno se prijavite na web stranicu Sorare i slijedite upute za otključavanje do 12 besplatnih "Common" kartica igrača.

Ove kartice nemaju stvarnu vrijednost i ne mogu se prodati, ali ih možete koristiti u fantasy ligama baš kao i sve druge kartice u igri. Tijekom postupka prijave odabrat ćete svoje omiljene timove među licenciranim momčadima, ući u prvu ligu i izgraditi sastav.

To je prilično jednostavan proces uvođenja koji vam pomaže naučiti osnove, a zatim vas baca na tržište kako biste razmotrili kupnju premium NFT kartica koje su tokenizirane na ethereum blockchainu. Kartica "New Signings" omogućuje vam licitiranje za nove kartice uvedene u igru, dok "Transfer Market" korisnicima omogućuje preprodaju vlastitih kartica po fiksnoj cijeni, obično mnogo višoj nego kada su prvi put objavljene.

Budući planovi

Sorare je u veljači 2021. putem kruga financiranja serije A prikupio 50 milijuna dolara, uključujući sudjelovanje istaknutih investitora kao što su suosnivač Reddita Alexis Ohanian i poduzetnik Gary Vaynerchuk. U rujnu 2021. najavili su krug financiranja serije B u iznosu od 680 milijuna dolara po procjeni od 4,3 milijarde dolara, na čelu s japanskim tehnološkim i investicijskim konglomeratom SoftBankom.

Riječ je o jednom od najvećih krugova prikupljanja kapitala u kripto prostoru u zadnje vrijeme, nakon značajnog rasta volumena trgovanja na platformi tijekom 2020. i početka 2021., što se podudara sa širom eksplozijom interesa i vrijednosti na tržištu NFT kripto kolekcionarskih predmeta.

- Imamo ambiciozne planove da nastavimo razvijati Sorare u diva sportske zabave. Nova sredstva bit će iskorištena kako bi nam pomogla da nastavimo razvijati tim svjetske klase, proširiti se na nove lige i nove sportove, te nastaviti poboljšavati naše iskustvo za korisnike, uključujući pokretanje mobilne aplikacije. - izjavio je Nicolas Julia, suosnivač i izvršni direktor Sorarea.

Sorare se također razgranao izvan fantasy nogometa lansiranjem svoje kolekcije Legends NFT u rujnu 2021. godine, niza trgovačkih kartica temeljenih na kultnim umirovljenim nogometašima kao što su Franz Beckenbauer, Diego Maradona i Michel Platini.

Nogomet je najpopularniji sport na planeti, a Sorare već ima mnogo licenci iz cijele Europe, Amerike i Azije, ali ima još mnogo toga za dodati, te potencijalno privući više milijuna korisnika na svoju jedinstvenu kripto fantasy igru.