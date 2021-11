Spot vs futures bitcoin ETF - Koji je bolji za investitore?

Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) nedavno je odbacila zahtjev za spot bitcoin ETF, koji je predložila tvrtka VanEck. To je postala uobičajena praksa američke regulatorne agencije, koja već niz godina odbija spot bitcoin ETF-ove, od ožujka 2017. godine, kada je odbijen zahtjev Winklevoss blizanaca.

U međuvremenu, SEC je odobrio dva futures bitcoin ETF-a, jedan tvrtke ProShares i jedan Valkyrie, koji su počeli trgovati prošlog mjeseca.

Međutim, brojni sudionici u kriptoindustriji vjeruju da su spot ETF-ovi bolji za investitore.

- Spot ETF bio bi bolji od futures ETF-a. Najbolji ETF-ovi su What you see is what you get - što znači, 'ono što vidite je ono što dobivate.' U većini slučajeva, futures ETF-ovi značajno će pratiti spot cijenu bitcoina tijekom vremena - rekao je Matt Hougan, glavni investicijski direktor Bitwise Asset Managementa i bivši izvršni direktor ETF.com.

Pa zašto bi SEC odbacio investicijski proizvod koji mnogi stručnjaci smatraju boljim za investitore, dok odobrava onaj koji smatraju inferiornim?

Odgovor ima veze s višedesetljetnim zakonima koji su osmišljeni 1940-ih i globalnom prirodom kripto tržišta, a to također daje naslutiti što bi se trebalo dogoditi da američki investitori konačno vide spot bitcoin ETF.

Spot vs Futures

Spot ETF podržan je stvarnim bitcoinom. Ponekad opisan kao 'fizički' bitcoin, spot bitcoin trguje se 'na licu mjesta', ili uz neposrednu isporuku. Dakle, cijena trgovine odnosi se na samu cijenu bitcoina u to vrijeme.

Bitcoin futures, nasuprot tome, način je nagađanja o tome što trgovci misle koja će cijena bitcoina biti u budućnosti, bez izravnog posjedovanja. Prilikom trgovanja budućnosnicama, dvije strane sklapaju sporazum o kupnji ili prodaji bitcoina po određenoj cijeni na budući datum.

Ako ste trgovac A, možda rudar bitcoina, možda biste pristali prodati bitcoin futures ugovor za 60.000 dolara 1. siječnja. Vaš partner, trgovac B, mogao bi pristati kupiti ga po toj cijeni na taj datum, kako bi dobio izloženost bitcoinu po cijeni od 60.000 dolara, pogotovo ako se tada trguje po 70.000 dolara.

Jedna od prednosti trgovanja bitcoin futuresima za razliku od bitcoina jest ta što ne morate izravno imati pokriće. Druga je mogućnost trgovanja na reguliranim burzama, posebno privlačnim za određene institucionalne ulagače, za razliku od kripto mjenjačnica.

Nedostaci futures Bitcoin ETF-a

Kao što bi se i očekivalo, razlika između spot bitcoin ETF-a i futures ETF-a jest u tome što prvi prati cijenu spot bitcoina, a drugi cijenu bitcoin futuresa. To dovodi do situacije koju je opisao Hougan, u kojoj će investitori koji očekuju proizvod koji prati cijenu bitcoina otkriti da ga futures ETF ne odražava.

To se može dogoditi na dva načina. Prvi se zove contango, a tada je cijena futuresa viša od spot cijene. Na primjer, recimo da se cijenom bitcoina danas trguje po 60.000 dolara, a terminski ugovor trguje po 66.000 dolara. Ako je cijena bitcoina još uvijek 60.000 dolara kada se terminski ugovor podmiri, što se uvijek događa posljednjeg petka u mjesecu u 11 sati EST, onda je to cijena po kojoj će se futures ETF podmiriti. To znači da će kupac platiti 66.000 dolara za nešto što se trguje za 60.000 dolara, tako da gubi 10 posto.

Drugi način na koji cijena bitcoin futuresa ne odražava spot cijenu, koja je mnogo rjeđa, naziva se backwardation, a to je kada je cijena futuresa niža od cijene spot bitcoina.

Contango je scenarij koji prevladava veliku većinu vremena bitcoin futuresa, a to može biti materijalni i značajan trošak koji će utjecati na dugoročne povrate, kaže Greg Xethalis, glavni savjetnik i direktor za usklađenost u Multicoin Capitalu.

Hougan kaže da takve gubitke treba uračunati u cijenu takvih proizvoda, koji imaju omjer troškova ispod posto (0,95 posto za ProShares i za Valkyrie, te 0,65 posto za VanEck, koji je početo trgovati u utorak).

S druge strane, kaže Xethalis, cijena spot instrumenta na kraju će iznositi čak 0,25 ili 0,35 posto, jer se troškovi odnose na skrbništvo, pravne poslove, računovodstvo, distribucijsku i sponzorsku dobit.

Zašto je SEC prvo odobrio futures Bitcoin ETF?

S obzirom na vjerojatne visoke troškove futures ETF proizvoda, zašto bi SEC odbacio spot bitcoin ETF zahtjeve, ali dopustio futures ETF-ove da počnu trgovati?

- Gary Gensler želi biti u mogućnosti nadzirati tržišta koja trguju tim stvarima. Bitcoin nije reguliran, tako da nema načina prisiliti bilo koje tržište da mu daje podatke - kaže Kathleen Moriarty, viša savjetnica u Chapmanu i Cutler LLP-u.

Istaknula je kako je od prvih pet kripto mjenjačnica po volumenu samo jedna (Coinbase) sa sjedištem u SAD-u, što SEC-u daje ograničenu mogućnost reguliranja svih tržišta. To ga je navelo da potraži alternativu, a to su futuresi, budući da su regulirani.

Bitcoin futures ETF, bazen koji će držati vrijednosne papire, klasificiran je kao investicijska tvrtka. Mora biti registriran ili izuzet iz Zakona o investicijskim društvima iz 1940. godine, koji je namijenjen zaštiti od predatorskih investicijskih prijevara. Zahtijeva, na primjer, da fond ima odbor s nekim neovisnim članovima, da odbor ima fiducijarne dužnosti i da postoji čvrst regulatorni režim za nadgledanje stvari kao što su upravljanje likvidnošću, iznos poluge kojeg fond može preuzeti, iznos zaduživanja...

- To je visoko reguliran financijski instrument, sa značajnim količinama izvješćivanja i standardiziranog otkrivanja, takvih stvari koje ga čine naizgled sigurnijim vozilom - rekao je Xethalis.

Nagađa da je SEC prvo odobrio futures ETF s obzirom da Zakon o investicijskim društvima nudi veću zaštitu investitora i da fiducijarne carine postoje u cijelom lancu, te da je CME bitcoin futures tržište prilično dobro prošlo u smislu volumena trgovanja i cijena.

- Problem s tim argumentom je u tome što stvara mnogo složeniji proizvod, a stvarna zaštita investitora zapravo se ne odnosi na spot bitcoin vozilo koje stvara i otkupljuje u naravi. Ne postoje dobri argumenti zašto je legitimna zaštita koja se odnosi na zakon o investicijskim društvima materijalno bolja kao kompromis za dodatnu složenost ovog proizvoda. - nadodao je Xethalis.

- Sa stanovišta Garya Genslera, predsjednika SEC-a, njegova perspektiva je da ako koristite futurse u strukturi Zakona '40, investitor je zaštićeniji. Mislim da se mogu složiti s njim u tome što zakon iz 40-ih ima zaštitu koja se ne pojavljuje kada koristite spot-priced proizvod. Ali ne znam jesu li toliko relevantni - rekla je Moriarty.

Što bi moglo biti potrebno da SEC odobri spot Bitcoin ETF?

Čini se da industrijski sudionici očekuju da će spot bitcoin ETF stići u SAD do sredine 2022. godine, ali nije sasvim jasno kako će se to dogoditi. Bitwise, koji je predložio spot bitcoin ETF vjeruje da je stvorio novi temelj o tome kako dolazi do otkrivanja cijena. Postoji i mogućnost da SEC želi da se kripto mjenjačnice reguliraju prije pokretanja bitcoin ETF-a, iako Hougan ne vjeruje nužno da je to istina, ili točno zna kako bi to izgledalo.

Hoće li SEC pokušati 'potkovati' kripto regulaciju u postojeća pravila iz 1930-ih i 1940-ih, ili hoće li Kongres stvoriti novi režim?

Potonje, za koje misli da bi bilo najbolje, vjerojatno bi trajalo nekoliko godina, a Hougan ne može zamisliti da SAD ne bi imao spot bitcoin ETF toliko dugo.

- Postoje spot Bitcoin ETF-ovi u Europi, Švicarskoj, Kanadi, Brazilu, Australiji koji su upravo dali zeleno svjetlo. ... To znači da je puno pametnih ljudi pogledalo ovo i reklo da se može sigurno uklopiti u ETF format - rekao je Hougan.

Hougan također naglašava da Bitcoin futures ETF-ovi nisu toksični proizvodi.

- To su izvrsni proizvodi za trgovce - to je poput balona s malim ubodom u njemu i zrak se polako ispuhuje. Ako ga držite sat vremena ili dan ili čak tjedan ili možda 3 tjedna, nije velika stvar, to će učiniti prilično dobro praćenje spot cijene Bitcoina. Ali ulažem u Bitcoin sljedećih 10 godina. I sljedećih deset godina, tada je ovo užasan proizvod. To jednostavno nije način na koji želite dobiti izloženost - zaključio je Hougan.