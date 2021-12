Spotify: Glazbena platforma s ambicijom da postane TikTok za audiosadržaj

Sa samo 22 godine Daniel Ek bio je milijunaš s Ferrarijem. Nakon uspješne prodaje tvrtke za digitalno oglašavanje taj je bivši student (ispisao se s prve godine fakulteta) živio životom rock-zvijezde, trošio, pio i tulumario, a onda – upao u depresiju, otuđio od svijeta i započeo svoj život u kolibi. No tu staje svaka sličnost između Daniela Eka i književnika Henryja Davida Thoreaua, autora 'Waldena – život u šumi', jer je mladi švedski poduzetnik u svom životu izvan civilizacije kovao plan kako da se u nju vrati i svom životu da nekakav smisao. Ek je kao svoju misiju odabrao spašavanje glazbene industrije te ju je doista i spasio osnovavši Spotify, vodeću digitalnu glazbenu platformu u znanom svemiru.

Naime, Spotify je nedavno predstavio svoje izvrsne kvartalne poslovne rezultate: prihodi su mu premašili 2,7 milijardi dolara, što je skok od 27 posto u odnosu na isti kvartal prošle godine. Prihodi od oglašavanja porasli su 75 posto, na 375 milijuna dolara, broj aktivnih slušatelja za 20 posto, na 380 milijuna, a broj pretplatnika narastao na 170 milijuna. Tržišna kapitalizacija premašila je 50 milijardi, a Ekovo bogatstvo 4,4 milijarde dolara. Osim što se 7,4 tisuće zaposlenika brine da usluge Spotifya budu dostupne u 184 zemlje svijeta, rade na tome da zadrže status jednog od vodećih igrača u glazbenoj industriji te postanu lideri i svih audioformata. Drugim riječima, Spotify ima cilj postati Instagram ili TikTok za audio i, ako je suditi prema dosadašnji poslovni rezultatima, male su šanse da će ga itko u tome uspjeti spriječiti.

Lukrativni audio

Kako je u nedavnoj analizi brenda zapisao magazin Forbes, Spotify je doista spasio glazbenu industriju, koja je zbog piratstva počela gubiti velike prihode. Samo prošle godine kompanija je vlasnicima glazbenih prava isplatila pet milijardi dolara, koji su zatim 500 milijuna podijelili izvođačima (pojedini udjeli ovise o sklopljenim ugovorima). Kako je Ek izjavio Forbesu, nije ni slutio da će Spotify imati toliki kulturni i financijski utjecaj. No to što ga je uspjeh iznenadio ne znači da planira mirovati i promatrati svoje stvoreno carstvo, njegove su ambicije mnogo veće.

– Svi podcjenjuju audio. To bi trebala biti industrija vrijedna na stotine milijardi dolara. Audio je teren koji planiramo osvojiti – najavio je Ek.

I doista, radio je medij star 135 godina, pa iako su ga mnogi odbacivali i proglašavali zastarjelim, on ipak uspijeva dosegnuti gotovo pola planeta (tri milijarde slušatelja). Prema podacima WARC-a, industrija je vrijedna 30 milijardi dolara, a većina marketinških proračuna ulaže se u 'zemaljske' radijske brendove. Ek smatra da tu golemu količinu novca ima smisla preseliti u online svijet, a Spotify vidi kao jedinstvenu adresu za svaku moguću vrstu audiosadržaja – od glazbe, vijesti, storytellinga, razgovora uživo, audioknjiga do podcasta. Također, htio bi audiokreatorima ponuditi alate koji im omogućavaju stvaranje potpuno novih formata, a uz pomoć AI tehnologije servirati sadržaj skrojen točno prema željama i potrebama pojedinih slušatelja. Da Ek doista može ostvariti sve što poželi industrijski znalci i ne sumnjaju budući da je već pokazao da razumije suštinu glazbenog biznisa, ponašanje potrošača i posjeduje talent za tehnologiju, zbog čega je uspio napraviti nemoguće – pokoriti mnogo jače kompanije.

Pokoravanje najvećih

Naime, prije punih 15 godina Ek je sklopio partnerstvo s Martinom Lorentzon, koji je suosnivač i direktor Spotifya, te je planirao stvoriti glazbeni site koji će se financirati od oglasa. Ideja je bila stvoriti nešto što će biti intuitivno i lako za korištenja kao što je to iTunes, brzo kao Google, imati mogućnost dijeljenja i interakcije kao Facebook te posjedovati masivnu glazbenu biblioteku kao Napster. I, naravno, uz to sve, biti legalan biznis. Nakon što je riješio tehničke izazove (posebno nakon buma pametnih telefona kojima se platforma morala prilagoditi), Eku i Lorentzonu najveći je izazov bilo rješavanje pravnih pitanja, odnosno kako, na legalan način, doći do bogate glazbene biblioteke. Iako je upravo zbog tih pravnih teškoća teško 'probijao' američko tržište, taj se izazov kasnije pretvorio u prednost, jer su se Amerikanci, prateći razvoj kompanije u Europi, uvjerili da mogu imati korist od novog streaming-servisa.

No za mnoge je veći šok bio što je Ek savladao tehnološke gigante – Alphabet (Google), Apple i Amazon, koji su lansirali konkurentne proizvode. Malo je poznavatelja industrije vjerovalo da će Ek sa Spotifyem uspjeti 'pobijediti' iTunese budući da je ta platforma već instalirana na milijunima pametnih telefona i računala. Kako piše Forbes, Spotifyev poslovni model tu se pokazao čistim zgoditkom, jer za razliku od Applea i Amazona brend nudi besplatnu opciju slušanja sadržaja koja uključuje oglase. Nakon što je uspješno savladao glazbenu arenu, Spotify se počeo okretati industriji podcasta te platformu počeo prilagođavati tom relativno novom audioformatu. Kako je izjavio Ek, kada je najavio da će investirati milijardu dolara u podcaste, njegovi su mu ljudi pružili otpor tvrdeći da čitava industrija ne vrijedi toliko. – Vrijedit će i više – rekao im je Ek i počeo akvirirati.

Sličnost s Jobsom

Prije dvije godine za 194 milijuna dolara kupio je podcast-mrežu Gimlet Media, za 55 milijuna studio specijaliziran za true-crime žanr Parcast, a onda i za 190 milijuna platformu Billa Simmonsa 'The Ringer'. Za 154 milijuna dolara preuzeo je proizvođača softvera za snimanje šouova Anchor te za 236 milijuna kompaniju za distribuciju sadržaja i oglašavanje Megaphone. Ove je godine sklopio licencni ugovor vrijedan 60 milijuna dolara s Alex Cooper, autoricom podcasta 'Call Her Daddy', te 100-milijunski s Joe Roganom, kultnim autorom 'The Joe Rogan Experiencea'. Na golemoj šoping-listi našla su se i partnerstva sa zvučnim imenima poput Kim Kardashian, bračnog para Obama te princom Harryjem i Meghan Markle.

Kako bi privukao što više oglašivača na svoju platformu, Spotify je u veljači pokrenuo i svoju marketinšku mrežu preko koje oglašivačima dostavlja vrijedne podatke i alate uz pomoć kojih mogu precizno ciljati svoje potrošače. I taj je potez bio presedan na tržištu budući da, primjerice, Apple nije sklon dijeljenju ičega sa svojim postojećim i potencijalnim klijentima. Međutim, Spotify se već uvjerio koliko su tehnologija i podaci važni za kreiranje iskustva te da su, u suštini, to glavni razlozi zbog kojih privlači toliko korisnika, pa je to odlučio i podijeliti sa svojim financijerima – oglašivačima. Iako ga mnogi uspoređuju sa Steveom Jobsom, Daniel Ek tvrdi da ta usporedba ne stoji jer on nema tako jasnu viziju budućnosti.

– No poznat mi je smjer. I ako se krećemo dovoljno brzo, znam da ćemo i doći do cilja – zaključio je Ek.