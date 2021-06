Središnja banka Indije: Zbog krivih informacija došlo do poremećaja u kripto mjenjačnicama

U olakšici za kripto zajednicu, Središnja banka Indije (RBI) objavila je u ponedjeljak pojašnjenje u kojem navodi da komercijalne banke ne mogu citirati svoju sada nevažeću zabranu pružanja bankarskih usluga koje su donijele u travnju 2018., kako bi uskratile usluge klijentima koji su uključeni u poslovanje s digitalnom imovinom.

- Do naše pozornosti došlo je, putem medijskih izvješća, da su su određene banke/regulirani subjekti upozorili svoje klijente da ne smiju poslovati virtualnim valutama pozivajući se na referencu RBI-ja od 6. travnja 2018. Takva upućivanja navedenih banaka/reguliranih subjekata nisu po zakonu jer je ovu referencu 4. ožujka 2020. izdvojio Vrhovni sud Hon'blea - izjavili su iz indijske središnje banke putem reference.

- S obzirom na poredak Vrhovnog suda Hon'blea, referenca više ne vrijedi od dana presude Vrhovnog suda te se stoga ne može citirati - dodaje se u priopćenju.

Pojašnjenje RBI-ja dolazi u trenutku izvješća da vodeće banke u zemlji, State Bank of India i HDFC Bank, šalju izvješća određenim klijentima, raspituju se o njihovim transakcijama povezanih s kriptovalutama, upozoravajući ih na otkazivanje ili obustavu kartica, pritom navodeći referencu RBI-ja za 2018. godinu, koja je zajmodavcima zabranila pružanje usluga kripto mjenjačnicama.

Međutim, Vrhovni sud ukinuo je zabranu u ožujku 2020., što je razveselilo indijske ulagače i lokalne mjenjačnice. Unatoč tome, posljednjih tjedana nekoliko privatnih zajmodavaca zatvorilo je platne usluge trgovcima koji se bave kriptovalutama, uzrokujući poremećaje na lokalnim mjenjačnicama.

U najnovijoj izjavi RBI-ja jasno je samo da središnja banka nije zatražila od banaka da prestanu pružati usluge kripto mjenjačnicama, te također ne traži izričito od banaka da im vrate platne usluge. Naglašavaju samo da banke trebaju osigurati potrebnu usklađenost.

- Banke, kao i drugi prethodno navedeni subjekti, mogu nastaviti provoditi postupke dubinske analize klijenata u skladu s propisima koji uređuju standarde za Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML), Combating of Financing of Terrorism (CFT) i ostale obveze reguliranih subjekata u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca. U dodatku - osiguravanje usklađenosti s relevantnim odredbama zakona o upravljanju devizama (FEMA) za inozemne doznake - navodi se u referenci.