Starbucks, McDonald‘s i Subway testiraju kineski digitalni yuan

Piše: FIMA Plus

Lokalna medijska kuća izvijestila je vijesti u četvrtak rekavši da je "ekskluzivno" obaviještena o "pilot promotivnom sastanku" o digitalnoj valuti, a nekoliko institucija za istraživanje i razvoj digitalne valute, kao i trgovci koji će sudjelovati u pilot-projektu, pozvani su na sudjelovanje. Na popisu pozvanih trgovaca tako su se našli Starbucks, McDonald's i Subway. Popularni kineski lanac prodavaonica knedle Qing-Feng Baozi također se navodi na popisu, među ostalim prodajnim mjestima.

Među ostalim sudionicima našli su se i zaposlenici iz Xionganovih podružnica četiriju glavnih komercijalnih banaka - Kineske industrijske i komercijalne banke, Kineske poljoprivredne banke, Bank of China i Kineske građevinske banke, kao i predstavnici Tencenta i Alipaya. S jedne strane, pilot-programi uglavnom su usmjereni na prehrambene i maloprodajne kompanije, a s druge strane, na zaposlenike lokalne uprave.

Testiranja se provode punom parom

Posljednjih tjedana pojavilo se nekoliko novih događaja u vezi s kineskom nacionalnom digitalnom valutom, pa su tako prošlog tjedna iz Kineske poljoprivredne banke i Bank of Chine rekli da rade na pilot-projektu aplikacije novčanika za digitalni juan. Službenik Kineske središnje banke također je nedavno potvrdio da neke kineske državne banke provode interne testove digitalne valute i to u četiri grada - Shenzhen, Suzhou, Xiong'an New Area i Chengdu – i dodao da bi se digitalna valuta mogla upotrijebiti i na događajima kao što su Zimske olimpijske igre 2022. godine, nagovještavajući tako moguće pokretanje do sredine 2021. godine.

Kineska središnja banka istražuje digitalni juan još od 2014. Ranije ove godine, iz središnje banke izjavili su da digitalna valuta "nesmetano napreduje" i da je završen dizajn na "najvišoj razini". Međutim, službeni datum pokretanja još uvijek nije poznat.