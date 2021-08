Što je EIP-1559 i zašto je toliko važan za ethereum

Ethereum je u svojoj kratkoj šestogodišnjoj povijesti dominirao kripto industrijom. Dok je bitcoin dospijevao na naslovnice zahvaljujući spektakularnim usponima i padovima, ethereum se zacementirao kao blockchain izbora na kojem programeri grade aplikacije.

Ali s tom dominacijom došli su brojni izazovi. Prvo i najvažnije je vrijeme transakcija. Iako je brža od bitcoinovih 'sporih' 3 do 5 transakcija u sekundi, kapacitet ethereuma trenutačno može podnjeti 10 do 15 transakcija u sekundi. Popularnost ethereuma rezultirao je da iznos gasa plaćenog po transakciji (naknada koja pripada rudarima za uključivanje transakcije u blok) naglo poraste u vremenima povećane potražnje. U siječnju ove godine naknade za transakcije bile su u jednom trenutku, čak 500 dolara. Za rudare, ethereum je postao doslovni zlatni rudnik.

U svibnju su prihodi od rudarstva na ethereumu dosegnuli 2,35 milijardi dolara, te su ostali visoki. Iako je to dobra vijest za rudare, prisililo je niz manjih projekata kojima su bile potrebne niske naknade za transakcije da potraže alternativne blockchain sustave kako bi smanjili troškove za korisnike. EIP-1559, kako se naziva, pomoći će poboljšati korisničko iskustvo oko slanja transakcije putem ethereuma i povećati nestašicu ethera, učinkovito čineći drugu najvrjedniju kriptovalutu oskudnijom i teoretski vrjednijom.

Što je Ethereum Improvement Proposal (EIP)?

Ethereumova evolucija u velikoj je mjeri određena prijedlozima koje je iznijela zajednica koja održava mrežu. Oni se zajednički nazivaju prijedlozi poboljšanja ethereuma u doslovnom prijevodu i obično uključuju razvojnog programera ili grupu programera koji predlažu promjene na mrežu koje zatim pregledavaju i raspravljaju temeljni programeri koji upravljaju ethereumovim repozitorijem kodova na Githubu, platformi za pohranu koda.

Ako je poboljšanje prihvaćeno, obično je u paketu s drugim poboljšanjima u širim nadogradnjama mreže koje se nazivaju hard forks. Prethodni hard fork nazvan je po gradu Berlinu i uključivao je brojna sigurnosna poboljšanja i nove vrste transakcija. EIP-1559, koji je prvi iznio Vitalik Buterin i skup temeljnih programera u travnju 2019., dodan je u hard fork koji se odvio jučer pod imenom London hard fork.

Što je EIP-1559?

Prijedlog EIP-1559 osmišljen je kako bi transakcije na ethereumu učinile učinkovitijima. Trenutno ethereum ima sustav aukcija koji određuje koje su transakcije u paketu unutar kojih blokova.

Što je korisnik više spreman platiti, to je vjerojatnije da će rudar uključiti transakciju. Što je mreža zaposlenija, to je veća naknada, što znači da korisnici moraju uzeti u obzir zagušenje mreže kada pokušavaju procijeniti ukupne troškove slanja transakcija.

Prelaskom na EIP-1559 taj će sustav biti zamijenjen strukturom naknada koju mreža automatski cijeni. Povrh toga, uveo bi se sustav tzv. napojnica kako bi se omogućilo pojedincima koji žele da se njihove transakcije brže provjere, da plate rudaru da to učini.

Spaljivanje ethera

Iako je prijedlog EIP-1559 osmišljen kako bi pomogao u smanjenju transakcijskih troškova, njegov je dizajn kreiran na način da spali/uništi određeni dio svake transakcije. To je zato što se osnovna naknada za transakcije (base fee) koju korisnik plaća za obavljanje transakcija, umjesto odlaska rudaru, učinkovito 'spaljuje' smanjujući količinu opskrbe.

Tržišta su uzbuđena zbog ove perspektive jer bi u konačnici uklanjanje određene količine ethera iz optjecaja moglo stvoriti pritisak na opskrbu jer je količina novog ethera koji ulazi u optjecaj ograničena (trenutačno na 2 ethera po bloku). Slično kao što halving kod bitcoina, koji se odvija svake četiri godine, smanjuje količinu novog bitcoina koji ulazi u optjecaj.

Smanjenje opskrbe ethera stavlja tako deflacijski pritisak na ethereum mrežu. Iako se još uvijek stvaraju nove količine sa svakim blokom koji se dodaje lancu, određeni dio ethera također nestaje. Deflacijski pritisak teoretski pritišće cijene prema gore jer se rast ponude usporava, a ako potražnja i dalje nastavlja rasti.

Kripto investitor Nikhil Shamapant napisao je da postoji preveliki šok u opskrbi da bi bio uključen u cjenovna očekivanja investitora. U travnju, kada je cijena bila blizu sadašnje razine, izračunao je da će pritisak prodaje pasti za otprilike 30 posto s EIP-om-1559, što znači da će na tržištima biti dostupno puno manje ethera za kupnju. Kombinaciju EIP-1559 i nadolazećeg prelaska na proof-of-stake (POS)/Ethereum 2.0, nazvao je 'trostrukim halvingom', jer bi smanjilo pritisak prodaje za oko 90 posto, što je ekvivalent trima bitcoin havlinga.

Osnovne prednosti EIP-1559

1. Bolja procjena naknade za transakcije

2. Stvara simbiotski odnos između ethera, ethereum mreže i njezinih korisnika

3. Omogućuje pouzdanije uključivanje transakcija

Što EIP-1559 ne radi

1. Dugoročno ne snižava cijene naknada

2. Ne čini ether automatski deflacijskim prema zadanim postavkama

Prvo, EIP-1559 ne čini dugoročno jeftinije transakcije na mreži. Cijene naknada variraju na temelju potražnje za podnošenjem transakcije u odnosu na ponudu raspoloživog blok prostora. Ovaj EIP pomaže samo u izglađivanje cijena naknada, dopuštajući da se veličina bloka neznatno poveća tijekom naglih porasta potražnje. To ne povećava skalabilnost lanca i stoga nije rješenje koje će dugoročno sniziti cijene naknada.

Drugo, iako se za svaku transakciju spaljuje određeni iznos ethera, to ne znači nužno da će se spaliti dovoljno kako bi se nadoknadila trenutna stopa izdavanja. Da bi se to dogodilo, trebalo bi održati osnovnu naknadu od 150 gweia (mjerna jedinica za naknade) kako bi se nadoknadilo trenutno izdavanje ethera na proof-of-work sustavu (POW), a za kompenzaciju trenutnog izdavanja na budućem proof-of-stake sustavu (POS) bila bi potrebna osnovna naknada od 20 gweia.

Trenutna aukcija cijena naknada

Trenutno ethereum koristi aukciju prve cijene za transakcije, što znači da su korisnici koji licitiraju s najvišim cijenama oni koji će najvjerojatnije provesti svoje transakcije. Međutim, najveći problem s ovim modelom je taj što cijene naknada mogu mahnito oscilirati zbog naglih porasta potražnje za ograničenim blok prostorom ethereuma. Korisnici se često moraju kockati kada pošalju transakciju i često preplaćuju kako bi zajamčili da su njihove transakcije uključene. Sveukupno gledajući, EIP-1559 nastoji pružiti bolje korisničko iskustvo promjenom načina procjene naknada za transakcije i načina na koji mreža rješava poraste u korištenju.

Važne promjene koje je napravio EIP-1559

Base Fee, Priority Fee i Max Fee Varijabilna veličina bloka Spaljivanje osnovne naknade (base fee)

Osnovna naknada, prioritetna naknada i maksimalna naknada

Osnovna naknada (base fee) je minimalna cijena naknade potrebna za transakciju koja će biti uključena u blok. To je postavljeno protokolom i varijabilna je, dio je zaglavlja bloka i dio je ukupne naknade koja se spaljuje. Prioritetna naknada (tip) cijena je koju je korisnik spreman dati rudaru za obradu transakcije. To je postavio korisnik, te je dio transakcije i plaća se rudarima. Max Fee je najviša ukupna cijena naknade koju je korisnik spreman platiti za transakciju. To je postavio korisnik i to je dio transakcije.

Kao rezultat toga, korisnici će imati mnogo veću sigurnost pri slanju transakcije jer samo trebaju osigurati da uključuju dovoljno za plaćanje osnovne naknade i malu prioritetnu naknadu za uključivanje njihove transakcije. Korisnik se ne mora brinuti o prekomjernom ispunjavanju cijena naknade jer im se ostatak vraća, a ne plaća rudaru. Stvaranjem nove vrste transakcija, novčanici i drugi pružatelji usluga/infrastrukture morat će je nadograditi kako bi je podržali.

Varijabilna veličina bloka

Trenutno, ethereum ima ograničenje naknada koje pokriva sve blokove na 15 milijuna gasa. Ograničenje se može zamisliti kao veličinu bloka u ethereumu koja ograničava količinu transakcija koje se mogu uklopiti u jedan blok. Trenutno, kad god dođe do porasta potražnje, cijene naknada dramatično rastu jer su blokovi uvijek puni i ograničeni su na određenu veličinu.

EIP-1559 čini ga tako da se veličina bloka može privremeno povećati kako bi se prilagodila iznenadnom priljevu potražnje. Promjenjive veličine blokova izglađuju cijene naknada omogućujući protokolu privremeno povećanje dostupnog blok prostora. To kratkoročno rezultira lakšim povećanjem cijena naknada između blokova.

Spaljivanje osnovne naknade

Dok se rudarima daje prioritetna naknada, osnovna naknada se spaljuje i uklanja iz optjecaja. Primarni razlog za to je ako bi osnovna naknada bila isplaćena rudarima, oni bi bili potaknuti da je zadrže što je više moguće kako bi maksimizirali dobit (a također mogli bi i spammati mrežu s visokim naknadama za transakcije koje bi se kasnije mogle nadoknaditi ako izrudare blok).

Spaljivanjem osnovne naknade jamči se da su rudari ravnodušni prema tome. S EIP-om-1559 potrebno je uključiti malu količinu ethera kao osnovne naknade za mrežu kako bi se transakcija prihvatila kao valjana, čime bi se stvorio zdraviji odnos između ethera kao imovine/tokena i ethereum mreže.

Zaključak

EIP-1559 spreman je uvelike poboljšati korisničko iskustvo na ethereumu za obradu transakcija. Naravno, većina ljudi voli se usredotočiti na aspekt sagorijevanja naknada i uklanjanja određene količine iz optjecaja, ali ukupne prednosti EIP-1559 daleko nadilaze sagorijevanje naknada i imat će pozitivan utjecaj na krajnje korisnike.