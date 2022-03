Što je tokenomika i zašto je važna ulagačima u digitalnu imovinu?

Tokenomika projekta kriptovaluta nevjerojatno je važan čimbenik koji treba uzeti u obzir pri odlučivanju ima li budući projekt potencijal rasta. Kako broj kriptovaluta dostupnih na tržištu i dalje raste, važnije je nego ikad prije da se svi ulagači u digitalnu imovinu upoznaju s ovim pojmom i shvate kako se tokenomika može koristiti u praksi za pronalaženje najprofitabilnijih investicija.

Tokenomika je postala popularan pojam u posljednjih nekoliko godina kako bi opisala matematiku i poticaje koji upravljaju kriptovalutama. Uključuje sve o mehanici kako određena kriptovaluta funkcionira, kao i psihološke ili bihevioralne sile koje bi mogle dugoročno utjecati na njegovu vrijednost.

Vjerojatnost je veća da će projekti s dobro osmišljenom tokenomikom dugoročno uspjeti jer su potaknuli investitore na kupnju i dugoročno držanje.

Projekti s lošom tokenomikom osuđeni su na neuspjeh, jer ulagači brzo prodaju tokene na prvi znak nevolje.

Ako razmišljate o kupnji kriptovaluta ili ne, razumijevanje tokenomike jedan je od najkorisnijih prvih koraka koje možete poduzeti kako biste donijeli dobru odluku.

Sve se svodi na ponudu i potražnju

Kao i u normalnoj/tradicionalnoj ekonomiji, dvije sile koje nas najviše zanimaju su ponuda i potražnja. Razumijevanje kako one funkcioniraju u tokenomici daje nam osjećaj sigurnosti koliko bi trebao biti poželjan određen kripto token.

Ponuda: emisije, inflacija i distribucija

Počnimo na strani ponude jer ju je lakše razumjeti i izmjeriti. Glavna stvar koju svatko pokušava shvatiti je pitanje: Na temelju ponude, trebam li očekivati da će ovaj token zadržati ili povećati njegovu vrijednost? Ili će ta vrijednost biti napuhana?

Na strani ponude, token će povećati vrijednost ako postoji manja količina, to nazivamo deflacijom. Token će smanjiti vrijednost ako postoji veća količina, to je inflacija. Kada procjenjujete stranu ponude, ne morate brinuti o stvarima kao što su ima li token neku korisnost ili će generirati prihod za svoje vlasnike. Vi zapravo samo razmišljate o ponudi i kako će se s vremenom promijeniti.

Pitanja koja želite postaviti su:

1. Koliko tokena trenutno postoji?

2. Koliko će ih ikada postojati?

3. Koliko brzo u optjecaj ulaze novi?

Bitcoin je stvoren jednostavnom krivuljom ponude koja će se pustiti u potpunosti sve bitcoine u optjecaj tijekom 140 godina.

Ukupno će postojati samo 21.000.000 bitcoina, a oni se puštaju u optjecaj po stopi koja se smanjuje na pola svake četiri godine. Otprilike 19.000.000 ih već postoji, tako da će samo 2.000.000 biti pušteno u optjecaj u sljedećih 120 godina.

To znači da je 90 posto ponude već u optjecaju, te da će 10 posto bitcoina biti izrudareno tek za više od 100 godina, tako da ne biste trebali očekivati ozbiljan inflatorni pritisak koji može smanjiti vrijednost bitcoina.

Što je s ethereumom? Cirkulirajuća ponuda je oko 119.700.000, i nema ograničenja koliko ethera može postojati. Ali ethereumove neto emisije nedavno su prilagođene putem mehanizma za tzv. spaljivanje određenog dijela transakcijskih naknada (EIP-1559), prema čemu se očekuje da će ethereumova ponuda biti deflacijska, što će rezultirati da će vjerojatno najveća ponuda biti oko 120 milijuna tokena. S obzirom na takvu monetarnu politiku, ne bismo trebali očekivati ni veliki inflatorni pritisak na ether, već deflacijski koji će vrlo vjerojatno biti vrlo dobar za buduću cijenu.

Dogecoin također nema konačnu ponudu, a trenutno inflacija iznosi oko 5 posto godišnje. Dakle, trebali bismo očekivati da će inflatorna tokenomika narušiti vrijednost dogea više od bitcoina ili ethereuma.

Posljednja stvar koju želite uzeti u obzir s ponudom je alokacija. Ima li nekoliko investitora veliku količinu tokena koji će uskoro biti otključani? Je li protokol dodijelio većinu svojih tokena zajednici? Koliko se distribucija čini poštenom? Samo su neka od pitanja koja treba uzeti u obzir pri promatranju alokacije. Ako pojedini investitori posjeduju 25 posto ponude i ti tokeni će se otključati za mjesec dana, možda nije pravo vrijeme za kupnju.

Kao primjer ćemo uzeti neke popularne DeFi tokene. Yearn, jedan od prvih DeFi protokola, ima fiksnu ponudu od 36,666 YFI tokena. Nema emisija ni inflacije, pa ne biste trebali očekivati da će se vrijednost YFI-a smanjiti od inflatornog pritiska.

U međuvremenu, Olympus ima veliki inflatorni raspored s ogromnim količinama novih OHM tokena koji izlaze u optjecaj svaki dan. Dakle, teoretski biste trebali očekivati da će držanje OHM-a biti loša investicija. No, kao što ćemo uskoro vidjeti, sama ponuda nije dovoljna pri procjeni je li investiranje i držanje tokena vrijedno.

To su glavna razmatranja za ponudu. Potražnja je mjesto gdje stvari postaju zanimljivije.

Potražnja: ROI, memeovi i teorija igara

Bilo tko bi mogao napraviti svoj token, ograničiti ponudu na npr. 10 tisuća, bez dodatnih emisija i inflacije i staviti ih na tržište. Prema aspektu ponude, token ima odličan potencijal. Dakle, oni bi trebali vrijediti milijune, zar ne?

Pa, ne, jer nitko ne želi kupiti neki random token.

Imati fiksnu ponudu ne čini nešto vrijedno. Ljudi također moraju vjerovati da ima vrijednost i da će imati vrijednost u budućnosti.

Ako želite znati hoće li token u budućnosti imati vrijednost na strani potražnje, poželjet ćete pogledati povrat ulaganja (ROI), memeove i teoriju igara. Počnimo s ROI-em jer je najlakši.

Povrat ulaganja

ROI u ovom slučaju nije koliko mislite da će cijena tokena porasti. Odnosi se na to koliko prihoda ili novčanog toka token može generirati za vas, a da ga vi jednostavno samo držite.

Na primjer, ako držite ether, možete ga uložiti kako biste osigurali mrežu nakon pokretanja proof-of-stake mehanizma. U zamjenu za „stejkanje“ vašeg ethera, dobivate dividende isto u etheru, po određenoj stopi.

Neki tokeni omogućuju vam da iskoristite zaradu protokola koji predstavljaju. Ako imate SUSHI, možete ga uložiti kako biste zaradili dio prihoda od Sushi protokola, trenutno oko 10,5 posto.

Drugi oblik ROI-a dolazi od "rebasinga", slično podjeli dionica, gdje držanjem tokena i stejaknjem nastavljate dobivati više tog tokena dok protokol povećava njegovu ponudu. Tako funkcionira Olympus i zato njihova visoka stopa inflacije nije nužno loša stvar jer možete zadržati udio u protokolu koji posjedujete.

ROI je važno uzeti u obzir jer ako token nema intrinzični ROI ili novčane tokove, onda je teže opravdati držanje. Morate vjerovati da je vjera drugih ljudi u broj koji raste dovoljna da to održi.

Ili morate vjerovati memeovima.

Memeovi

Drugi razlog zbog kojeg ljudi možda žele uložiti u određeni token je jednostavno uvjerenje da drugi ljudi žele isto i da će ga htjeti u budućnosti.

Možete to nazvati vjerom, uvjerenjem ili memeovima, ali, kako god to nazvali, stroj koji generira vjeru u rast buduće vrijednosti uvijek će biti važno razmatranje.

Kako to evaluirati? Sve ostalo u tokenomici je bilo prilično mjerljivo, ali memeovi? To je onaj koji zahtijeva od vas da uskočite u zajednicu i dobijete osjećaj za to.

Kakva je energija u Discrod serveru? Koliko su aktivni na Twitteru? Čine li ljudi ovaj token ili protokol dijelom svog identiteta? Koliko dugo su ljudi aktivni u zajednici?

Vjerovanje u buduću vrijednost često je jedan od najmoćnijih pokretača potražnje. Bitcoin nema novčani tok ni staking prinose. Vrijednost proizlazi iz uvjerenja globalne zajednice da bi bitcoin mogao biti bolji store of value asset nego konkurentsko zlato. Ili iz ambicioznijih uvjerenja poput hiper-bitcoinizacije. Ali to su sve samo vjerovanja na kraju dana.

Dakle, iako je primamljivo biti čisto analitičan, nemojte odbaciti koliko veliku kapitalizaciju token može postići s vjerom, pametnim memeovima i kultnim sljedbenicima.

Ovdje postoji treći element koji zahtijeva, a koji može kombinirati dijelove memeova i dijelove ROI-a. Nazovimo to teorija igara.

Teorija igara

Teorija igara traži od vas da razmislite koji bi dodatni elementi u dizajnu tokenomike mogli pomoći u povećanju potražnje za tokenom. Ovo je mjesto gdje tokenomika može postati posebno složena.

Ali jedna uobičajena verzija dobre teorije tokenomskih igara su zaključavanja. Protokol stvara poticaj za zaključavanje tokena u pametnom ugovoru, obično u obliku većih nagrada.

Klasičan primjer za to je DeFi protokol Curve.

Slično kao i Sushi, možete zaključati CRV tokene kako biste zaradili dio prihoda od protokola. Ali što duže zaključavate tokene, do 4 godine, veće su vam nagrade.

Osim toga, što ste više tokena zaključali i što ste ih duže zaključavali, to su niže naknade kada koristite ostale proizvode koje Curve nudi.

Dakle, Curve ima iznimno snažne poticaje i teoriju igara oko držanja svog tokena. Možete zaraditi pristojan ROI od stakinga, a možete zaraditi i veći povrat iz svih ostalih dijelova aplikacije. A najviše zarađujete zaključavanjem tokena na četiri godine, što dramatično smanjuje poticaje za prodaju CRV-a.

Kao što možete vidjeti, tokenomika je nevjerojatno važan aspekt kriptovaluta koji pokriva puno dijelova i aspekata na koje investitori trebaju obratiti pozornost. Odabir tokena sa snažnom tokenomikom može pomoći investitorima da izbjegnu prevare i volatilnost, osiguravajući da njihova ulaganja dugoročno rastu i napreduju.

Kriptovalute su komplicirane i raznolike kao i ljudski motivi koji ih pokreću. Stjecanje potpunog razumijevanja, od ponude, potražnje, memeova do teorija igara je dugotrajno i teško.

Kao i kod svakog dizajna tokena, usklađuju se ljudske želje s tehnologijom kako bi developeri, zajednica i investitori stvorili optimalno rješenje.