Što je Zcash?

Zbog razvoja novih tehnologija došlo je do povećanja potražnje za kriptovalutama. No Zcash se razlikuje od ostalih sličnih valuta zbog svog partnerstva s JPMorganom putem open-source projekta Quorum. Tehnologija privatnosti koju koristi Zcash uskoro bi mogla biti primijenjena na različite kripto i blockchain mreže te tokene koji se baziraju na kriptovaluti Ethereum. CoinMarketCap procjenjuje kako je udio globalnog tržišta Zcash-a više od 960 milijuna američkih dolara. Zcash (ZEC) je kriptovalutni projekt koji potječe od Zerocoin/Zerocash ideje, koja je predložena u 2013. godini. Zcash je odvojen (forked out) od Bitcoin-a i lansiran u listopadu 2016. godine, a prije toga je bio poznat kao Zerocoin. Koristi kriptografiju koja bi u teoriji trebala svojim korisnicima nuditi privatnost. Kriptografija, odnosno kriptologija, analizira razne protokole koji sprječavaju javnost i treće strane od čitanja privatnih poruka.

Po čemu se Zcash razlikuje od Bitcoin-a?

Zcash i Bitcoin su vrlo slični. Postoje dvije vrste Zcash transakcija: privatne i javne (slično kao i kod BTC). Kada preuzmete službeni Zcash novčanik, primijetit ćete da nudi dvije vrste adresa: t-addr - javnu adresu i z-addr - privatnu adresu. Možete izabrati adresu koju želite koristiti. Bitcoin transakcije su u potpunosti transparentne. Svatko može koristiti BTC block explorer kako bi provjerili je li transakcija poslana od jedne BTC adrese do druge. Zcash je privatan ako korisnik izabere z-adresu. Postoji poseban pregled ključa koji pruža selektivnu transparentnost.

Kao što izvor navodi: 'Zcash nudi potpunu privatnost prilikom plaćanja, no i dalje zadržava decentraliziranu mrežu koja koristi javni blockchain. Za razliku od Bitcoin-a, Zcash transakcije automatski skrivaju pošiljatelja, primatelja i vrijednost svih transakcija u blockchain-u'.

Kako Zcash čuva privatnost?

Zcash je decentralizirana i open-source kriptovaluta koja nudi privatnost i selektivnu transparentnost svojih transakcija. Sve uplate su objavljene na javnom blockchain-u, ali pošiljatelj, primatelj i vrijednost transakcije ostaju privatni.Zbog enkripcije sadržaja u zaštićenim transakcijama, protokol koristi kriptografsku metodu pri dokazivanju ispravnosti. Ova se metoda zove zk-SNARK. Ove konstrukcije dozvoljavaju mreži da zadrži sigurnu knjigu bilance, bez da otkrije uključene stranke i količine. Umjesto javnog pokazivanja vrijednosti transakcija i ulagačkih tijela, meta-podaci transakcija su enkriptirani i zk-SNARK se koristi kako bi se dokazalo da nitko ne krade ili vara.

Koje su pozitivne i negativne strane privatnosti?

ZEC koristi tehnologiju zaštite privatnosti po imenu zk-SNARK.

Pozitivne strane Zcash kriptovalute

Adresa pošiljatelja je sakrivena;

Adresa primatelja je sakrivena;

Poslana količina je sakrivena.

Vjerujem kako je stroga privatnost korisna za kompanije koje žele zaštiti opskrbni lanac informacija od konkurencije, za sve one koji ne žele izlagati informacije o plaćanjima javnosti, ali i imućne ljude, koji svoje aktivnosti žele zadržati dalje od očiju javnosti.

Negativne strane

Zcash koristi novi oblik kriptografije. Nitko ne može garantirati da ne postoje problemi u sustavu (jer nije testiran kroz dulji vremenski period) koji bi mogli omogućiti objavljivanje privatnih podataka o transakcijama ili bezrazložno kreiranje coin-a. U slučaju da coin-i budu kreirani, to neće biti moguće prepoznati, jer za razliku od Monero-a, nije moguće provjeriti kompletnu količinu coin-a u Zcash blockchain-u.

Blockchain i mreža prate količinu coin-a koji su zaštićeni i nije im bitno tko kasnije preuzima jedan dio. Coin-i ulaze u velik "bazen" i kada izvadite jednu malu količinu iz njega, ne postoji način da se korelira što je ušlo u taj "bazen".

Iako su poduzeti svi napori da se provjeri točnost ovih podataka, EXT Ltd. (u daljnjem tekstu„EXANTE”) ne može prihvatiti nikakvu odgovornost ili odgovornost za oslanjanje bilo koje osobe na ovaj članak ili bilo koje informacije, mišljenja ili zaključke u ovom članku. Nalazi i stavovi izraženi u ovom članku ne odražavaju nužno stajališta EXANTE -a. Sve radnje poduzete na temelju informacija sadržanih u ovom članku strogo su na vlastitu odgovornost. EXANTE neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu u vezi s ovim člankom.