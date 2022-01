Što mislite čime se bavi najbogatiji mladi poduzetnik na svijetu?

Sam Bankman-Fried najbogatiji je poduzetnik na svijetu mlađi od 30 godina, objavio je Forbes povodom jubilarne desete godišnjice svoje prestižne liste 30 ispod 30. Procjenjuje se da taj osnivač mjenjačnice za kriptovalute FTX i tvrtke za trgovinu kriptovalutama Alameda Research koji je prvi put uložio u bitcoin 2017. godine posjeduje bogatstvo vrijedno 26,5 milijardi dolara.

Kada je svrstan na listu 30 ispod 30 ove godine njegova je kriptomjenjačnica FTX prikupila 40 milijuna dolara, a valuacija tvrtke iznosila je 1,2 milijarde dolara. Dva velika ciklusa prikupljanja kapitala kasnije taj se iznos umnogostručio. Prvo je u srpnju valuacija FTX-a skočila na 18 milijardi dolara, a u listopadu je već bila na 25 milijardi.

Jedan od najbogatijih ljudi u kriptosvijetu, poznat po inicijalima SBF, rođen je 1992. godine. Roditelji 29-ogodišnjeg SBF-a profesori su prava na američkom Stanfordu, ali on ih nije slijedio. Umjesto da ganja akademsku karijeru, nakon studija fizike na Sveučilištu Massachusetts Institute of Technology, zaposlio se u Jane Street Capitalu gdje je trgovao ETF-ovima. Tamo je proveo četiri godine, a onda je u 2017. postao direktor Centra za učinkoviti altruizam, za koji se zakačio još kao student, ali taj je angažman trajao svega mjesec dana.

U studenom 2017. osnovao je s Garyjem Wangom tvrtku za trgovinu kriptovalutama Alameda Research, koja je danas u 90-postotnom vlasništvu FTX-a. Inspiriran konferencijom o kriptovalutama održanom u Macau krajem 2018., Bankman-Fried je odselio u Hong Kong i u travnju 2019. s Wangom osnovao i kriptomjenjačnicu FTX sa sjedištem na Bahamima. Platforma koju su 'napravili traderi za tradere' jedna je od vodećih svjetskih mjenjačnica za kriptovalute. U srpnju ove godine prikupili su milijardu dolara investicija, najveći ulagači u tom krugu bili su japanska investicijska grupa SoftBank i singapurska investicijska tvrtka Temasek. Samo tri mjeseca kasnije, u novoj rundi financiranja prikupili su 566 milijuna dolara od 69 investitora među kojima su najveći mirovinski fond Ontario Teachers' Pension Plan Board, Temasek i američka investicijska tvrtka Tiger Global.

Budući da je veliki zagovornik učinkovitog altruizma, društvenog pokreta koji nalaže da se višak prihoda usmjerava u razne inicijative za društvenu dobrobit, Bankman-Fried jedan posto godišnjeg prihoda FTX-a donira. Član je i zajednice Giving What We Can koju je osnovao oksfordski filozof Toby Ord inspiriran etičkim idealima Petera Singera, što znači da će najbogatiji mladi poduzetnik većinu svog bogatstva tijekom života donirati.

U raznim je medijskim istupima otkrio još neke pikanterije iz svog života kao one da spava svega četiri sata dnevno i to najčešće na vreći za sjedenje (bean bagu) u svom uredu, da živi s cimerima te da je vegan koji gotovo nikada ne pije i ne odlazi na godišnji odmor. U prosincu ove godine SBF bio je pred Američkim kongresom pokušavajući pomoći političarima da shvate kako funkcionira tržište kriptovaluta i koliko su postojeće regulacije primjenjive na rastuću kriptoindustriju. Kakva će pravila američka vlada uvesti pokušavajući staviti pod svoj nadzor dva bilijuna dolara vrijedno tržište kriptovaluta, imat će veliki utjecaj na sve koji su u toj lukrativnoj branši.