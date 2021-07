Što se događa s milijarderskim prihodima od prodaje cjepiva

Budući da su farmaceutske tvrtke koje proizvode cjepivo od njegove prodaje ostvarile profit koji se broju u milijardama, potpuno je opravdano zapitati se kako one upravljaju tim prihodom od cjepiva, pogotovo ako se uzme u obzir da u njega nisu samostalno investirale, već je njegova proizvodnja u nekim slučajevima bila sufinancirana javim novcem. A osim što tim farmaceutskim tvrtkama rastu i vrijednosti dionica, raste i njihova odgovornost za javnost.

Privatna dobit

Iz Pfizera su izvijestili da od prodaje cjepiva do kraja godine očekuju 26 milijardi dolara profita, a od svih proizvođača cjepiva, samo su AstraZeneca i Johnson&Johnson odlučili proizvoditi na neprofitnoj bazi do kraja pandemije. BioNTech, koji je svoja cjepiva razvijao u suradnji s Pfizerom, svojim je dioničarima isplatio 600 milijuna eura dividendi. Uz to, prema podacima People’s Vaccine Alliancea, Pfizer, Johnson&Johnson i AstraZeneca su u posljednjih 12 mjeseci svojim dioničarima isplatili 26 milijardi dolara dividende i otkupa dionica. To bi, prema nekim procjenama, bilo dovoljno za cijepljenje barem 1,3 milijarde ljudi, što je ekvivalent stanovništvu Afrike.

Kako prenosi Oxfam.org, mnogo je kontroverzi zbog stvaranja novog vala milijardera na taj način, odnosno profitera ove svjetske zdravstvene i ekonomske krize.

- Ovo je uzbuna javnog zdravstva, a ne prilika za privatnu dobit. Ne bismo smjeli dopustiti tvrtkama da odlučuju tko živi, a tko umire, dok povećavaju svoju dobit. Treba nam cjepivo za ljude, a ne profitno cjepivo - rekla je voditeljica zdravstvene politike Oxfama Anna Marriott.

Drugim riječima, bilo bi bolje kada bi tvrtke proizvođači cjepiva svojim profitom ili ulagali u daljnji razvoj cjepiva, ili u procjepljivanje siromašnijih dijelova svijeta, kao i kada bi investirali u daljnji razvoj cjepiva.

COVAX program

Sporno je također što bi američka Moderna mogla ostvariti dodatni profit izbjegavanjem plaćanja visokih poreza. Naime, kako prenosi nizozemski Centar za istraživanja multinacionalnih tvrtki (SOMO), Moderna bi mogla profitirati ako se isplate izvrše na u njihove podružnice u Švicarskoj i Delawaru gdje su porezi manji u odnosu na one koje bi morala platiti kao američka kompanija.

Takva radnja zasigurno ima težinu, s obzirom na to da se predviđa da bi Moderna od prodaje cjepiva mogla zaraditi oko 19 milijardi dolara do kraja godine, a primila je državne financijske potpore za njegovu proizvodnju. Kako prenosi Public Citizen, proizvodnju cjepiva Moderna u potpunosti su platili porezni obveznici.

Ipak, jedan od oblika javnog djelovanja proizvođači cjepiva pokazali su obvezivanjem da će sudjelovati u COVAX programu koji služi za pravednu raspodjelu cjepiva u svijetu, posebice u slabije razvijem zemljama. Pri tome se Pfizer obvezao na proizvodnju oko 40 milijuna doza u tu svrhu, AstraZeneca oko 170 milijuna doza, a Moderna na 34 milijuna.