Šuška se šuška – Amazon također razmišlja o ulasku u kripto-prostor

Piše: FIMA Plus

Najnovija vijest da Mastercard planira dodati podršku za kriptovalute u svoju mrežu kasnije tijekom ove godine pozitivno je iznenadila mnoge.

Naime, iz kompanije vjeruju da bi ovo moglo donijeti trgovcima nove kupce, ali i izgraditi lojalnost kod postojećih kupaca koji već prelaze na digitalnu imovinu.

- Radi se o izboru. MasterCard nije ovdje kako bi vam preporučio da počnete koristiti kriptovalute. Ali mi smo tu da omogućimo kupcima, trgovcima i tvrtkama promicanje digitalne vrijednosti.

Iako je globalni gigant za plaćanja istaknuo da planira podržati stablecoinove zbog njihove 'pouzdanosti i sigurnosti', iz Mastercarda su odbili reći koje će kriptovalute integrirati u svoj sustav.

Amazonov projekt 'digitalne valute' u Meksiku

S druge strane, iako Amazon do sada nije dao službenu izjavu, nekoliko je objava vezanih uz oglas za zapošljavanje ukazalo na tajanstveni 'projekt digitalne valute' u Meksiku.

- Ovaj će proizvod omogućiti kupcima da svoj novac pretvore u digitalnu valutu pomoću koje korisnici mogu uživati u internetskim uslugama, uključujući kupnju roba i/ili usluga poput Prime Video - navodno se spominje jedna takva objava vezana uz Amazonov 'novi proizvod za plaćanje' (iako je u međuvremenu ta objava uklonjena).

Drugi oglas za posao (koji je do sada također uklonjen) odnosio se na inženjere za razvoj softvera na svim razinama, što sugerira da je Amazonov proizvod usmjeren na tržišta u razvoju. Koji je Amazonov plan, hoće li i on prihvatiti kriptovalute? Uskoro ćemo i to saznati.

No, svi se nadaju i očekuju da će Teslin potez potaknuti neke od velikih poduzeća na to da slijede njezin primjer i prihvate kriptovalute kao način plaćanja. Što će se dalje dogoditi, koje poduzeće sljedeće planira ući u kripto-prostor? Ostaje nam da budnim okom pratimo zbivanja na kriptotržištu.