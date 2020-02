Švicarska zaustavila 5G projekt zbog zabrinutosti za zdravlje

Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja (HUZEZ) u ponedjeljak je izvijestila kako je Švicarska, koja ima vrlo niske granice dopuštenog zračenja uz koje je vrlo teško implementirati 5G mrežu, zaustavila taj projekt zbog zabrinutosti za zdravlje.

Iz udruge su izvijestili kako je u Švicarskoj dosta snažna svijest o štetnosti 5G tehnologije, odnosno otpor podizanju njihovih niskih granica dopuštenog zračenja.

Švicarska nacionalna agencija za okoliš (BAFU) uputila je 31. siječnja dopis kantonalnim vladama u kojem navodi "kako se sustav mora prilagoditi tako da zračenje ostane ispod dopuštenih razina".

Iako u tom dopisu BAFU izrijekom ne naglašava da treba zaustaviti 5G projekt, odredbom da zračenje mora ostati unutar dopuštenih razina, praktički su ga zaustavili jer su švicarske granice zračenja previše niske za rad 5G mreža, istaknuto je.

Unatoč pritiscima, kantoni se usprotivili testiranju 5G

U priopćenju je naglašeno da su se, unatoč žestokim pritiscima teleoperatera, kantoni Geneva, Jura, Neuchâtel i Vaud već ranije usprotivili podizanju novih antena i provođenju pilot-projekata testiranja 5G, a slijedili su ih i stanovnici drugih područja, masovnim 'anti 5-G' protestima, ali i zahtjevima za nacionalnim referendumom.

Švicarska, kako se dodaje, ima vrlo niske granice dopuštenog zračenja uz koje je vrlo teško implementirati 5G mrežu. Parlament je već bio odbio podizanje graničnih razina, a regulatori su se suglasili da su potrebna daljnja istraživanja učinaka te tehnologije.

Informaciju o zaustavljanju uvođenja 5G objavio je i "Financial Times" pod naslovom "Switzerland halts rollout of 5G over health concerns".

Na 'pro-industrial' portalu www.mobileworldlive.com objavljen je pokušaj demantija objave, ali portal se poziva na neimenovani izvor (environmental officials in Switzerland), što su u HUZEZ-u ocijenili pokušajem korporativnog lobiranja.

Udruga ističe da je iz istih razloga, obijanja podizanja niskih granica zračenja, regija Bruxelles zaustavila uvođenje 5G.

Slovenija je, dodaje se, skinula s dnevnog reda sjednice vlade Strategije za dodjelu frekvencijskog spektra za 5G, koju je predložio njihov regulator AKOS, uz izjavu Ministra za upravu, Rudija Medveda "da su pitanja o štetnosti 5G tehnologije legitimna".